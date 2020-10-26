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LG SIGNATURE 創新科技結合藝術美學 淬鍊全新經典
完美女神徐若瑄以藝術為名 極美演繹頂級家電
【2020年10月26日，台北】LG SIGNATURE 憑藉著尖端的技術，搭配極致時尚的美學設計，成為頂級藝術家電的代名詞，創新奢華的極致體驗也備受全球消費者愛戴。為了體現臻致完美時尚家庭品味美學，台灣LG電子特別邀請完美女神徐若瑄成為今年 LG SIGNATURE 品牌大使。出道已餘 30 年的徐若瑄，歷經海外發展、戲劇、創作到結婚生子，如今又回到了舞台，在堅持完美本質的底蘊中，持續開創嶄新生活新境界，與 LG SIGNATURE 「 The Art of Essence 以藝術為名」的品牌精神相互輝襯。LG SIGNATURE將尖端創新技術融合極簡設計，打造出如藝術品般的頂級智慧家電，並且不斷進化展現簡約之美，提供更臻完美的獨特生活體驗。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG SIGNATURE 以專注於產品本質，不斷淬鍊的品牌態度，結合頂級工藝與創新科技，完美呈現典雅居家美學，呈現不凡的生活品味。徐若瑄對演藝事業的完美追求，以及對藝術的奉獻與堅持，展現最純粹的自我態度，正是LG SIGNATURE品牌大使的最佳人選。」
頂級工藝始於專注本質 淬鍊完美體驗生活藝術
徐若瑄探索藝術本質 完美演繹 LG SIGNATURE 經典設計追求簡約雋永的藝術生活
LG SIGNATURE「 The Art of Essence以藝術為名」，忠於本質締造經典，以洗鍊精緻的時尚設計，化繁為簡，在每一道稜角加以校調，完美創造出如藝術品般的頂級智慧家電；而這正與品牌大使徐若瑄對於「美」的事物追求本質理念一致，以一席閃耀著微光的單肩曳地長禮服，搭配鑽石垂墜耳環，捨去繁複厚重的點綴，以更簡約俐落的身線設計，襯托出徐若瑄時尚有型的優雅曲線，與 LG SIGNATURE流暢設計互相輝映，呈現完美的光影和人的悠然質地，簡約而雋永。
極致性能，重新定義完美標準 極簡中蘊藏前瞻科技
徐若瑄展現完美品味 LG SIGNATURE 極致性能 體現獨特質感生活
LG SIGNATURE 頂級家電品牌，在產品設計上絲毫不妥協，將家電帶向嶄新境界，不斷致力於使用者體驗優化，讓每一項產品都成為對完美生活的宣言。集結頂級材質及卓越性能，LG SIGNATURE 透過創新科技及極簡美學打造無可比擬的生動體驗，回歸家電功能最優化的消費者使用本質，帶給消費者更直覺、人性化的優質居家生活體驗。為此，品牌大使徐若瑄表示：「 LG SIGNATURE 不僅擁有令人驚豔的設計細節，在使用體驗上也達到“藝術”等級，許多貼心且人性化功能細節，也讓 LG SIGNATURE 系列家電，成為最令人嚮往的生活樣貌。不僅是對於科技性能的追求，更是體現完美質感生活的品牌。」
LG SIGNATURE 以藝術啟發技術 科技成就藝術
呼應徐若瑄藝術成就 品牌大使絕美演繹超凡生活
LG SIGNATURE 將簡約藝術設計發揮到極致，完整體現極致美學生活，以極簡工藝結合無可比擬的功能，給予消費者最不凡的使用體驗。品牌大使徐若瑄不斷突破自我的不敗精神，締造優異的演藝成績，也充分呼應 LG SIGNATURE 堅持完美本質的品牌哲學。LG SIGNATURE 品牌大使徐若瑄以絕美氣勢，完美融入四大商品的藝術氛圍中，在層次豐富的山嶽與澄澈無染的湖水中，展現磅礡悠然的意境，相當具有感染力與震撼力。LG OLED 8K AI 語音物聯網電視 ZX ，以絕美畫質與超凡音質打造出令人讚嘆的視覺饗宴；LG SIGNATURE InstaView®WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃，以傳統酒窖的環境發想，設計出具有精準溫控、穩定的優質環境，以確保佳釀的獨特風味；LG SIGNATURE InstaView™ WiFi 敲敲看門中門冰箱，則運用各種人性化的設計，昇華未來感廚房體驗； LG SIGNATURE WiFi TWINWash™ 雙能洗洗衣機，以流線的外型設計，與白色珐瑯機身，衍然成為家中藝術品。LG SIGNATURE 全系列更支援 WiFi 物聯網科技應用，讓使用者可以使用 LG ThinQ App 隨時遠端操控，透過更即時的產品反饋連結生活，登峰造極的科技，就如同品牌大使徐若瑄的人生哲學，在不斷的進化中，淬鍊出精緻的超凡生活。
更多相關資訊，請參考網站LG SIGNATURE:https://www.lg.com/tw/lg-signature
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
【關於 LG SIGNATURE】
LG SIGNATURE 為來自全球創新領導者 LG 電子的豐富產品線旗下的首款頂級品牌。LG SIGNATURE 為迎合追求完美的消費者而設計，旨在提供更前瞻的生活體驗，體現純粹，精緻及奢華感受。LG SIGNATURE 產品結合了 LG 產品所提供的所有最佳功能，並於設計時充分考慮了產品真正的精髓–運用極簡美學淬鍊產品本質，同時保持 LG SIGNATURE 的時尚與設計特色。若要了解更多相關資訊，請參考網站 www.LGSIGNATURE.com.。
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