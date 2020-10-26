【2020年10月26日，台北】LG SIGNATURE 憑藉著尖端的技術，搭配極致時尚的美學設計，成為頂級藝術家電的代名詞，創新奢華的極致體驗也備受全球消費者愛戴。為了體現臻致完美時尚家庭品味美學，台灣LG電子特別邀請完美女神徐若瑄成為今年 LG SIGNATURE 品牌大使。出道已餘 30 年的徐若瑄，歷經海外發展、戲劇、創作到結婚生子，如今又回到了舞台，在堅持完美本質的底蘊中，持續開創嶄新生活新境界，與 LG SIGNATURE 「 The Art of Essence 以藝術為名」的品牌精神相互輝襯。LG SIGNATURE將尖端創新技術融合極簡設計，打造出如藝術品般的頂級智慧家電，並且不斷進化展現簡約之美，提供更臻完美的獨特生活體驗。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG SIGNATURE 以專注於產品本質，不斷淬鍊的品牌態度，結合頂級工藝與創新科技，完美呈現典雅居家美學，呈現不凡的生活品味。徐若瑄對演藝事業的完美追求，以及對藝術的奉獻與堅持，展現最純粹的自我態度，正是LG SIGNATURE品牌大使的最佳人選。」





頂級工藝始於專注本質 淬鍊完美體驗生活藝術

徐若瑄探索藝術本質 完美演繹 LG SIGNATURE 經典設計追求簡約雋永的藝術生活





LG SIGNATURE「 The Art of Essence以藝術為名」，忠於本質締造經典，以洗鍊精緻的時尚設計，化繁為簡，在每一道稜角加以校調，完美創造出如藝術品般的頂級智慧家電；而這正與品牌大使徐若瑄對於「美」的事物追求本質理念一致，以一席閃耀著微光的單肩曳地長禮服，搭配鑽石垂墜耳環，捨去繁複厚重的點綴，以更簡約俐落的身線設計，襯托出徐若瑄時尚有型的優雅曲線，與 LG SIGNATURE流暢設計互相輝映，呈現完美的光影和人的悠然質地，簡約而雋永。



極致性能，重新定義完美標準 極簡中蘊藏前瞻科技

徐若瑄展現完美品味 LG SIGNATURE 極致性能 體現獨特質感生活





LG SIGNATURE 頂級家電品牌，在產品設計上絲毫不妥協，將家電帶向嶄新境界，不斷致力於使用者體驗優化，讓每一項產品都成為對完美生活的宣言。集結頂級材質及卓越性能，LG SIGNATURE 透過創新科技及極簡美學打造無可比擬的生動體驗，回歸家電功能最優化的消費者使用本質，帶給消費者更直覺、人性化的優質居家生活體驗。為此，品牌大使徐若瑄表示：「 LG SIGNATURE 不僅擁有令人驚豔的設計細節，在使用體驗上也達到“藝術”等級，許多貼心且人性化功能細節，也讓 LG SIGNATURE 系列家電，成為最令人嚮往的生活樣貌。不僅是對於科技性能的追求，更是體現完美質感生活的品牌。」