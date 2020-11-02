【2020 年 11 月 02 日，台北訊】 LG 電子 (LG) 最新公布 2020 年第三季財報，合併營收達 16.92 兆韓圜（142.4 億美元），營業利益達 9,590 億韓圜（8 億 714萬美元），雙雙創下公司 62 年以來最優異的第三季表現。受惠於家電與家庭娛樂產品強勁成長，整體營收相較去年同期成長 7.8%，營業利益則大增 22.7%。





LG 生活家電暨空氣解決方案事業部第三季營收達 6.16 兆韓圜（51.8 億美元），較去年同期成長 15.5%，該事業部也創下有史以來最高單季營收，主要受惠於洗衣機和 Styler 蒸氣電子衣櫥等具備蒸氣功能的產品需求增加。事業部同時創下第三季最高的營業利益達 6,715 億韓圜（5.652億美元），較去年同期增加 56.6%。事業部營業利益率為 10.9%，為連續第三個雙位數成長季度，第四季將有望保持成長動能，透過進一步優化成本以提升獲利表現。



LG 家庭娛樂事業部第三季營收達 3.67兆韓圜（30.9 億美元），相較於去年同期提升14.3%，主要由北美和歐洲成熟市場對於OLED 及大尺寸電視等頂級產品的需求復甦所帶動。儘管 LCD 面板價格上漲，但戰略行銷投資增加，因此帶動第三季營業利益較2019同期增加 13.2%，達 3,266 億韓圜（2.7488 億美元）。事業部將增加頂級電視產品比重及增加線上銷售，以延續亮眼表現。



LG 行動通訊事業部第三季營收達 1.52 兆韓圜（12.8 億美元），與去年近乎持平，較上一季成長 16.5%。與去年同期相比，第三季營業損失下降至 1,484 億韓圜（1.249 億美元），主要受惠於產能大幅提升、ODM 增加有效節省成本，以及大眾機種需求熱絡。事業部將加強大眾機種在北美與拉丁美洲的布局，同時持續增進營運效率。

LG 汽車零組件解決方案事業部第三季營收達 1.66 兆韓圜 （13.9 億美元），與去年同期相較增加 23.5%；在北美和歐洲主要 OEM 恢復生產及成本管理策略奏效的帶動下，營業損失較前一季大幅減少至 662 億韓圜（5,570 億美元）。事業部第四季計畫透過嚴謹且全面的供應鏈管理強化銷售，同時改善成本管理，持續提升獲利能力。



LG 企業解決方案事業部第三季營收達 1.48 兆韓圜（12.5億美元），季成長13.4%，相較去年同期衰退1.9%。營業利益達770億韓圜（6,480 萬美元），年衰退 31.1%，較上季衰退 22%。為提高最後一季 B2B 業務表現， LG 電子將更積極掌握非面對面銷售商機、提高產品競爭力並加強線上行銷活動。



2020 年第三季匯率說明

LG 電子公布之未經審計季度財務報表係以國際財務報導準則公報 (IFRS) 為基準編制，為期三個月，至 2020 年 9 月 30 日截止。韓圜 (KRW) 金額按照相應季度三個月之平均匯率換算為美元 (USD)，為1 美元兌換 1,188.15 韓圜。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。