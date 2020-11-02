We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 公布 2020 年第三季財報
家電與消費性電子產品成長強勁，帶動第三季營收與營業利益率創新高
【2020 年 11 月 02 日，台北訊】 LG 電子 (LG) 最新公布 2020 年第三季財報，合併營收達 16.92 兆韓圜（142.4 億美元），營業利益達 9,590 億韓圜（8 億 714萬美元），雙雙創下公司 62 年以來最優異的第三季表現。受惠於家電與家庭娛樂產品強勁成長，整體營收相較去年同期成長 7.8%，營業利益則大增 22.7%。
LG 生活家電暨空氣解決方案事業部第三季營收達 6.16 兆韓圜（51.8 億美元），較去年同期成長 15.5%，該事業部也創下有史以來最高單季營收，主要受惠於洗衣機和 Styler 蒸氣電子衣櫥等具備蒸氣功能的產品需求增加。事業部同時創下第三季最高的營業利益達 6,715 億韓圜（5.652億美元），較去年同期增加 56.6%。事業部營業利益率為 10.9%，為連續第三個雙位數成長季度，第四季將有望保持成長動能，透過進一步優化成本以提升獲利表現。
LG 家庭娛樂事業部第三季營收達 3.67兆韓圜（30.9 億美元），相較於去年同期提升14.3%，主要由北美和歐洲成熟市場對於OLED 及大尺寸電視等頂級產品的需求復甦所帶動。儘管 LCD 面板價格上漲，但戰略行銷投資增加，因此帶動第三季營業利益較2019同期增加 13.2%，達 3,266 億韓圜（2.7488 億美元）。事業部將增加頂級電視產品比重及增加線上銷售，以延續亮眼表現。
LG 行動通訊事業部第三季營收達 1.52 兆韓圜（12.8 億美元），與去年近乎持平，較上一季成長 16.5%。與去年同期相比，第三季營業損失下降至 1,484 億韓圜（1.249 億美元），主要受惠於產能大幅提升、ODM 增加有效節省成本，以及大眾機種需求熱絡。事業部將加強大眾機種在北美與拉丁美洲的布局，同時持續增進營運效率。
LG 汽車零組件解決方案事業部第三季營收達 1.66 兆韓圜 （13.9 億美元），與去年同期相較增加 23.5%；在北美和歐洲主要 OEM 恢復生產及成本管理策略奏效的帶動下，營業損失較前一季大幅減少至 662 億韓圜（5,570 億美元）。事業部第四季計畫透過嚴謹且全面的供應鏈管理強化銷售，同時改善成本管理，持續提升獲利能力。
LG 企業解決方案事業部第三季營收達 1.48 兆韓圜（12.5億美元），季成長13.4%，相較去年同期衰退1.9%。營業利益達770億韓圜（6,480 萬美元），年衰退 31.1%，較上季衰退 22%。為提高最後一季 B2B 業務表現， LG 電子將更積極掌握非面對面銷售商機、提高產品競爭力並加強線上行銷活動。
2020 年第三季匯率說明
LG 電子公布之未經審計季度財務報表係以國際財務報導準則公報 (IFRS) 為基準編制，為期三個月，至 2020 年 9 月 30 日截止。韓圜 (KRW) 金額按照相應季度三個月之平均匯率換算為美元 (USD)，為1 美元兌換 1,188.15 韓圜。
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
- 上一步
- 下一步
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-financial-report-2020-third-quater.html isCopied
paste