LG 2020 「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛，五組自徵件中脫穎而出的大學生希望團隊以潛能開發、才藝發展及城市探索為主題，規劃一系列的體驗課程，並於暑假期間前進台灣各個偏鄉角落，用愛和熱血陪伴孩子們一步步快樂成長、探索自身潛能。過程中，大學生以鏡頭記錄下孩子們最純真的笑容、認真的模樣和離別時不捨的淚水，剪輯成一部部感性而動人的紀錄片，並分享於「Life's Good with HOPE希望。傳愛」活動官網。依官網公布之評分規定，主辦單位根據各組提供之影片內容，以影片主題創意（35%）、故事劇情（30%）、畫面呈現（25%）、影音編輯美學與技巧（10%）為評分方向，並依比例加總得分，最高分之組別即為2020最佳希望團隊。

最佳希望團隊得獎名單公告如下：





項目 學校 社團 企劃 1 臺北市立大學 鳴鐸教育服務團 冰雪奇緣生活美學探索學習成長營



經2020希望起飛評審委員依官方公告之審核標準評選後，臺北市立大學 鳴鐸教育服務團以其影片主題、故事性、創意及啟發性等帶給觀賞者深刻印象，其企劃亦高度契合2020希望起飛之主題精神，獲得一致好評，為本次綜合加權最高分之組別，故獲選為LG 2020 希望起飛最佳希望團隊。



恭喜得獎組別，台灣 LG 電子將以郵件及電話通知得獎組別，後續相關資訊如下：



1.依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布得獎名單https://www.lghope.com/2020/，並以郵件及電話通知得獎事宜。



2. 詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」官網，如有任何問題請洽詢：





聯絡人劉小姐，電話 (02)2775-2612#256、信箱peggy.liu@prestigepr.com.tw，謝謝。