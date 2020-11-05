【2020 年 11 月 5 日，台北訊】台灣 LG 電子為全球智慧家電領導品牌，致力於為消費者提供美好生活，LG 以領先業界創新技術的智慧家電深受廣大消費者的好評。近期線上、百貨、通路及零售業於雙11及周年慶期間多項特惠，台灣 LG 電子為感謝消費者的支持與信任，特別於年末感恩週年慶期間，同步祭出感恩回饋活動，讓消費者能輕鬆享受LG智慧家電的無限便利。多項精美好禮買就送，滿額再送LG V60 ThinQ 5G雙螢幕手機，讓消費者買到賺到，超值好禮輕鬆帶回家！ 即日起至 12月31日止， 凡購買 LG 全系列物聯網智慧家電指定型號，即可兌換送寬庭寢具五件組、全家禮物卡 NT$4,000 或自動感應酒精噴霧機等多項好禮。為讓更多消費者體驗5G時代的快速便利，LG 加碼再送滿額超值禮，凡購買精選物聯網家電達指定金額即可獲得 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，輕鬆享有雙倍視覺盛宴。







台灣 LG 電子董事長宋益煥表示 ：「智慧家庭AIoT時代來臨，2020年LG智慧家電深受消費者的喜愛，為感謝消費者長期的大力支持，台灣 LG電子於感恩週年慶期間推出多項超值優惠，滿足消費者需求，輕鬆享受便利新生活。」





好禮送不完！有買就有送 滿額再贈雙螢幕手機

台灣LG 電子為回饋廣大消費者，於年末感恩週年慶期間，祭出指定家電送指定好禮，多達10種以上不同好禮，凡購買就有機會獲得包括Neoflam Snow 28cm白色炒鍋、FiJi 飛漬一紙淨、正官庄高麗蔘精、寬庭寢具五件組、全家禮物卡、LG 單溫控專業酒櫃、多功能堆疊層架、濕拖吸頭配件套組、毛髮專用吸頭、高速震動除螨吸頭、拋棄式抹布墊組、拋棄式抹布組或自動感應酒精噴霧機……等多項划算超值好禮，買越多送越多。此外，LG更推出「滿額送」方案，凡於活動期間消費單張發票總金額達 NT$180,000，即可獲得時下最夯的LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，號召全民智慧健康生活輕鬆購！

居家超值好禮大方送 ！ LG 精選健康家電 買就送 寢具組 、 全家禮物卡 等

秋冬季節來臨，衣物及居家清潔更為重要。外出時，濕冷天氣讓衣物更容易沾染細菌微塵，回到家享受與家人共聚，更在乎溫暖舒適的居家環境。LG TWINWash™ 雙能洗以獨創「蒸氣洗」功能，有效去除99.9% 的灰塵、塵蟎及過敏原，搭配TrueSteam™ 蒸氣技術有效抗敏殺菌的 LG Styler蒸氣電子衣櫥，衣物清潔衛生好有感！LG CordZeroThinQ A9K 濕拖無線吸塵器讓消費者同時洗、拖、殺菌一次搞定，打掃再也不麻煩，清潔效果大升級，與家人的的親密接觸更放心！





● 雙能洗省時又省力！買 TWINWash™ 雙能洗組合 可兌換寢具組或 全家禮物卡 NT$4,000



LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機首創一機雙洗，除了可縮短洗衣時間，更能避免衣物病菌交叉感染可能性。 LG TWINWash™以獨創「蒸氣洗」技術可達60度高溫熱水洗，安心去除 99.9% 的灰塵、塵蟎及過敏原，透過蒸氣讓衣物更柔軟，讓消費者安心舒適。 活動期間凡購買指定型號 LG TWINWash™ 雙能洗組合、免曬衣乾衣機堆疊組合，即可兌換送全家禮物卡 (價值最高 NT $ 4,000 ) 或寬庭寢具五件組 等豐富好禮；另外，購買指定型號滾筒洗衣機加免曬衣乾衣機堆疊組合， 即可 兌換 送 全家禮物卡 NT $2,000。



● 抗敏殺菌無死角！買 LG styler 蒸氣電子衣櫥就送好禮 寬庭寢具五件組

細菌塵螨總藏在看不見的角落，不常洗的西裝、抱枕、布偶暗藏衛生死角。LG Styler蒸氣電子衣櫥獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術以 60 度高溫消除 99.9% 的過敏原及細菌，同時透過衣架擺動功能撫平衣物皺褶，不論是西裝襯衫、外套、包包、帽子、玩偶或枕頭，只需放進電子衣櫥，就可放心繼續享受與家人的溫馨時光，以蒸氣殺菌，抗敏殺菌無死角。 活動期 間凡購買 LG styler 蒸氣電子衣櫥指定型號，兌換送 寬庭寢具五件組 。











● 灰塵細菌看不見！買 CordZero™A9K 、CordZero™A9+、清潔機器人指定型號 兌換送專用吸頭、乾洗手組合



居家環境衛生絕對不能忽略地板清潔，地板縫隙容易藏污納垢，LG為幫助消費者打造最乾淨健康的居家環境，同時祭出清潔超優惠組合！ 凡購買指定型號 LG CordZero™ A9 K 、 A9+ 或清潔機器人 指定型號，即可兌換好禮五選一，毛髮專用吸頭、高速震動除螨吸頭、拋棄式抹布墊組、拋棄式抹布組或自動感應酒精噴霧機 +美琪抗菌乾洗手組合 ，11/1-11/30更配合電商通路雙11超值優惠，全面守護消費者健康。





滿額超值手機歡樂送！活動期間滿額送 LG V60 ThinQ 5G雙螢幕手機！



除了以上「買就送」超值好禮的優惠外， LG 更祭出「滿額送」優惠活動，消費滿額即贈 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，讓消費者暢遊5G 同時感受雙螢幕的雙倍視覺饗宴。 活動期間凡購買 LG 物聯網家電，單張發票總金額達 NT$ 18 0,000 即贈 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機乙支。 LG 全系列智慧家電皆可透過獨家 ThinQ 連網技術由手機直接操控，搭配雙螢幕手機，輕鬆享受事半功倍的高效率。

絕美蛋糕機 LG Velvet 櫻花慕斯全新登場！ Velvet 美力 11 綻放 好禮11呈獻

LG Velvet輕旗艦 5G 手機 LG VELVET ，搭配水滴鏡頭排列設計，打造宛如甜點般的「蛋糕機」，搭載 20.5:9 6.8 吋 FHD+ POLED 劇院級比例螢幕，帶來視覺震撼饗宴，帶給消費者前所未有的全新感受。 即日起至 2020/11/30止，於全通路購買LG Velvet 5G手機，並於活動登錄期間(2020/11/01-12/07) 進入 LG 活動登錄網頁登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡NT$1,000，加碼再抽LG Velvet 雙螢幕配件，限量100組。

詳情請見活動官網：https://www.lg.com/tw/promotions/velvet1111event











LG ThinQ智慧家電物聯網 歲末獻好禮 感恩超回饋

■活動日期： 2020/10/1-2020/12/31

■活動內容:

第一檻：買指定家電送指定好禮

第二檻：單筆發票滿額 18 萬 送 LG V60 ThinQ 雙螢幕手機

■活動網站：https://www.lg.com/tw/2020lg-thinq-iot

■贈獎方式：詳情請見活動網站



1.隨貨送：購買指定型號即獲好禮

2.兌換送：採回函申請或線上申請二選一

買就送好禮 產品類別 購買產品 好禮贈品 洗衣機 DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號 F2721HTTV、F2721STWV、WD-S21TTS、WD-S19TVD、WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、WD-S12GW、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S15TBD、WD-S15TCD、 -隨貨送- Neoflam Snow 28cm白色炒鍋+玻璃蓋 DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號 WD-S90TCS、WD-S90TCW、F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBW -隨貨送- FiJi 飛漬一紙淨四盒(20抽/盒) DD 直驅變頻直立式洗衣機-蒸善美(含極窄版)/真善美/第3代DD洗衣機(含極窄版)/ 迷你洗衣機 指定型號 WT-SD218HBG、WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、WT-SD169HVG、WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、WT-D166VG、 WT-D179VG、WT-D179SG、WT-D169VG、WT-D169SG、WT-D179BG、WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、WT-SD126HWG、WT-SD129HBG、WT-SD117HSG、WT-SD129HVG、WT-SD129HSG、WT-SD119HSG、WT-SD139HBG、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW、WT-D350V、WT-D350W、WT-D170MSG -隨貨送- FiJi 飛漬一紙淨二盒(20抽/盒) 免曬衣 乾衣機 免曬衣乾衣機 指定型號 WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB -隨貨送- FiJi 飛漬一紙淨四盒(20抽/盒) LG styler蒸氣電子衣櫥 LG styler蒸氣電子衣櫥 指定型號 E523BR、E523WR、E523FR、E523MR -兌換送- 寬庭寢具五件組 枕頭套x2+ 雙人被套x1+ 雙人床包x1+ 專用洗衣袋x1 雙迴轉變頻空調 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種指定型號 LS-43ACO/AHP -兌換送- 正官庄高麗蔘精 DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 全系列機種 LS-1518ACO、LS-0817DHP/SCO、LS-1017DHP/SCO、LS-1217DHP/DCO、LS-1417DHP/DCO、LS-1418SCO、LS-43AHP/ACO、LS-22DHP/DCO、LS-28DHP/DCO、LS-36DHP/DCO、LS-41DHP/DCO、LS-52DHP/DCO、LS-63DHP/DCO、LS-63DHP2/DCO2、LS-71DHP/DCO、LS-71DHP2/DCO2、LS-83DHP/DCO、LS-93DHP/DCO、LS-28IHP、LS-36IHP、LS-41IHP、LS-52IHP、LS-63IHP、LS-71IHP -申請享- 尊榮到府教學 *購買兩台以上，申請享尊榮大使到府WiFi設定教學 *離島地區不適用此活動 冰箱 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱/直驅變頻對開冰箱 指定型號 GR-DBF85S、GR-DBF80G、GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QPL88BS、GR-QL88N、GR-QBFL87BS、GR-QPL66MB -兌換送- LG 單溫控專業酒櫃(8瓶) x1 (GR-W081S) *僅贈送產品，不含安裝與及舊機回收服務。 直驅變頻對開冰箱 指定型號 GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N、GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、GR-DL88SV、GR-DL88W -兌換送- 全家禮物卡 NT$1,000 直驅變頻窄版美型冰箱/直驅變頻上下門冰箱 指定型號 GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、GW-BF389SA、GW-BF389MB、GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV、GN-HL567GB、GN-HL567SV、GN-BL497GV、GN-DL567SV、GR-HL600MB、GI-HL450SV、GI-HL450AS、GN-BL430GB、GN-BL418SV -隨貨送- Glasslock 670ml 分格保鮮盒(二入) 變頻無線吸塵器 CordZeroThinQ A9 K系列WiFi 濕拖無線吸塵器 指定型號 A9K-ULTRA3、A9K-MAX2 -兌換送- 自動感應酒精噴霧機x1 +美琪抗菌乾洗手噴霧(57ml) x1 CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器 指定型號 A9PSMOP2X、A9PADVANCE2 -兌換送- 毛髮專用吸頭x1 CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器 指定型號 A9P-COREMOP -兌換送- 毛髮專用吸頭x1+ 拋棄式抹布墊組x1+ 拋棄式抹布組x2 CordZero A9+ 快清式無線吸塵器 指定型號 A9PDDFLOOR2 -兌換送- 高速震動除螨吸頭x1 變頻清潔機器人 CordZeroThinQ 變頻清潔機器人 指定型號 VR6698TWAR、VR6685TWARV、VR6690TWVV、VR66930VWNC、VR6680TMRW -兌換送- 自動感應酒精噴霧機x1 +美琪抗菌乾洗手噴霧(57ml) x1 -隨貨送- HEPA 濾網x1 +超纖細抹布x1 CordZeroThinQ 濕拖/變頻清潔機器人 指定型號 VR66713LVM、VR66715LVM、VR6694TWR、VR66750LVWP、VR66530LVW -隨貨送- HEPA 濾網x1 超纖細抹布x1

LG TWINWash™ 雙能洗組合送 購買產品 好禮贈品 買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號 F2721STWV、WD-S19TVD、F2721HTTV、WD-S19TVC、WD-S19VBS、WD-S21TTS 配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB -兌換送- 寬庭寢具五件組 枕頭套x2+ 雙人被套x1+ 雙人床包x1+ 專用洗衣袋x1 買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號 WD-S17DVD、WD-S18VCD、WD-S18VCM、WD-S18VBD 配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW -兌換送- 全家禮物卡 NT$4,000 買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號 WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S12GW、WD-S12GV、WD-S17VBD 配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、WT-D200HW -兌換送- 全家禮物卡 NT$3,000 買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號 WD-S17NRW、WD-S17NBW、WD-S18VBW、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WR-90TV、WR-90TW、WR-90VW、WR-90VB 配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW 、WT-D250HV、WT-D250HW WT-D350V、WT-D350W 兌換送 全家禮物卡 NT$2,500 買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號 WD-S105DW、WD-S15TBW、WD-S105VDW 配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW -兌換送- 全家禮物卡 NT$2,000 買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號 WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S105VCW 配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HV、WT-D200HW -兌換送- 全家禮物卡 NT$1,500

免曬衣乾衣機堆疊組合 購買產品 好禮贈品 買滾筒洗衣機指定型號 WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S12GW、WD-S18VBW、WD-S12GV、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WD-S15TBW、F2514NTGW、F2514DTGW 配免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB -兌換送- 全家禮物卡 NT$2,000 -隨貨送- 多功能堆疊層架 買滾筒洗衣機指定型號 WD-S90TCS、WD-S90TCW 配免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB -隨貨送- 多功能堆疊層架 買免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TV、WR90TW、WR90VB、WR-90VW 配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HV、WT-D200HW -兌換送- 全家禮物卡 NT$2,500









【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。