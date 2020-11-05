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LG 感恩慶週年 超值好禮獎不完
LG 智慧家電完美呈現健康居家好生活
買就送4000元禮物卡 滿額再送LG V60 ThinQ 5G雙螢幕手機
【2020 年 11 月 5 日，台北訊】台灣 LG 電子為全球智慧家電領導品牌，致力於為消費者提供美好生活，LG 以領先業界創新技術的智慧家電深受廣大消費者的好評。近期線上、百貨、通路及零售業於雙11及周年慶期間多項特惠，台灣 LG 電子為感謝消費者的支持與信任，特別於年末感恩週年慶期間，同步祭出感恩回饋活動，讓消費者能輕鬆享受LG智慧家電的無限便利。多項精美好禮買就送，滿額再送LG V60 ThinQ 5G雙螢幕手機，讓消費者買到賺到，超值好禮輕鬆帶回家！即日起至12月31日止，凡購買 LG 全系列物聯網智慧家電指定型號，即可兌換送寬庭寢具五件組、全家禮物卡 NT$4,000 或自動感應酒精噴霧機等多項好禮。為讓更多消費者體驗5G時代的快速便利，LG 加碼再送滿額超值禮，凡購買精選物聯網家電達指定金額即可獲得 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，輕鬆享有雙倍視覺盛宴。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示 ：「智慧家庭AIoT時代來臨，2020年LG智慧家電深受消費者的喜愛，為感謝消費者長期的大力支持，台灣 LG電子於感恩週年慶期間推出多項超值優惠，滿足消費者需求，輕鬆享受便利新生活。」
好禮送不完！有買就有送 滿額再贈雙螢幕手機
台灣LG 電子為回饋廣大消費者，於年末感恩週年慶期間，祭出指定家電送指定好禮，多達10種以上不同好禮，凡購買就有機會獲得包括Neoflam Snow 28cm白色炒鍋、FiJi 飛漬一紙淨、正官庄高麗蔘精、寬庭寢具五件組、全家禮物卡、LG 單溫控專業酒櫃、多功能堆疊層架、濕拖吸頭配件套組、毛髮專用吸頭、高速震動除螨吸頭、拋棄式抹布墊組、拋棄式抹布組或自動感應酒精噴霧機……等多項划算超值好禮，買越多送越多。此外，LG更推出「滿額送」方案，凡於活動期間消費單張發票總金額達 NT$180,000，即可獲得時下最夯的LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，號召全民智慧健康生活輕鬆購！
居家超值好禮大方送！ LG 精選健康家電 買就送寢具組、全家禮物卡等
秋冬季節來臨，衣物及居家清潔更為重要。外出時，濕冷天氣讓衣物更容易沾染細菌微塵，回到家享受與家人共聚，更在乎溫暖舒適的居家環境。LG TWINWash™ 雙能洗以獨創「蒸氣洗」功能，有效去除99.9% 的灰塵、塵蟎及過敏原，搭配TrueSteam™ 蒸氣技術有效抗敏殺菌的 LG Styler蒸氣電子衣櫥，衣物清潔衛生好有感！LG CordZeroThinQ A9K 濕拖無線吸塵器讓消費者同時洗、拖、殺菌一次搞定，打掃再也不麻煩，清潔效果大升級，與家人的的親密接觸更放心！
●雙能洗省時又省力！買 TWINWash™ 雙能洗組合可兌換寢具組或全家禮物卡NT$4,000
LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機首創一機雙洗，除了可縮短洗衣時間，更能避免衣物病菌交叉感染可能性。 LG TWINWash™以獨創「蒸氣洗」技術可達60度高溫熱水洗，安心去除 99.9% 的灰塵、塵蟎及過敏原，透過蒸氣讓衣物更柔軟，讓消費者安心舒適。活動期間凡購買指定型號 LG TWINWash™ 雙能洗組合、免曬衣乾衣機堆疊組合，即可兌換送全家禮物卡 (價值最高 NT $ 4,000 )或寬庭寢具五件組等豐富好禮；另外，購買指定型號滾筒洗衣機加免曬衣乾衣機堆疊組合，即可兌換送全家禮物卡 NT $2,000。
●抗敏殺菌無死角！買 LG styler 蒸氣電子衣櫥就送好禮寬庭寢具五件組
細菌塵螨總藏在看不見的角落，不常洗的西裝、抱枕、布偶暗藏衛生死角。LG Styler蒸氣電子衣櫥獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術以 60 度高溫消除 99.9% 的過敏原及細菌，同時透過衣架擺動功能撫平衣物皺褶，不論是西裝襯衫、外套、包包、帽子、玩偶或枕頭，只需放進電子衣櫥，就可放心繼續享受與家人的溫馨時光，以蒸氣殺菌，抗敏殺菌無死角。活動期間凡購買 LG styler 蒸氣電子衣櫥指定型號，兌換送寬庭寢具五件組。
●灰塵細菌看不見！買CordZero™A9K 、CordZero™A9+、清潔機器人指定型號 兌換送專用吸頭、乾洗手組合
居家環境衛生絕對不能忽略地板清潔，地板縫隙容易藏污納垢，LG為幫助消費者打造最乾淨健康的居家環境，同時祭出清潔超優惠組合！凡購買指定型號 LG CordZero™ A9K、A9+或清潔機器人指定型號，即可兌換好禮五選一，毛髮專用吸頭、高速震動除螨吸頭、拋棄式抹布墊組、拋棄式抹布組或自動感應酒精噴霧機+美琪抗菌乾洗手組合，11/1-11/30更配合電商通路雙11超值優惠，全面守護消費者健康。
滿額超值手機歡樂送！活動期間滿額送LG V60 ThinQ 5G雙螢幕手機！
除了以上「買就送」超值好禮的優惠外， LG 更祭出「滿額送」優惠活動，消費滿額即贈 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，讓消費者暢遊5G 同時感受雙螢幕的雙倍視覺饗宴。活動期間凡購買 LG 物聯網家電，單張發票總金額達 NT$180,000 即贈 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機乙支。 LG 全系列智慧家電皆可透過獨家 ThinQ 連網技術由手機直接操控，搭配雙螢幕手機，輕鬆享受事半功倍的高效率。
絕美蛋糕機 LG Velvet 櫻花慕斯全新登場！ Velvet 美力 11 綻放 好禮11呈獻
LG Velvet輕旗艦 5G 手機 LG VELVET ，搭配水滴鏡頭排列設計，打造宛如甜點般的「蛋糕機」，搭載 20.5:9 6.8 吋 FHD+ POLED 劇院級比例螢幕，帶來視覺震撼饗宴，帶給消費者前所未有的全新感受。即日起至2020/11/30止，於全通路購買LG Velvet 5G手機，並於活動登錄期間(2020/11/01-12/07) 進入 LG 活動登錄網頁登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡NT$1,000，加碼再抽LG Velvet 雙螢幕配件，限量100組。
詳情請見活動官網：https://www.lg.com/tw/promotions/velvet1111event
LG ThinQ智慧家電物聯網 歲末獻好禮 感恩超回饋
■活動日期： 2020/10/1-2020/12/31
■活動內容:
第一檻：買指定家電送指定好禮
第二檻：單筆發票滿額 18 萬 送 LG V60 ThinQ 雙螢幕手機
■活動網站：https://www.lg.com/tw/2020lg-thinq-iot
■贈獎方式：詳情請見活動網站
1.隨貨送：購買指定型號即獲好禮
2.兌換送：採回函申請或線上申請二選一
買就送好禮
產品類別
購買產品
好禮贈品
洗衣機
DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號
F2721HTTV、F2721STWV、WD-S21TTS、WD-S19TVD、WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、WD-S12GW、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S15TBD、WD-S15TCD、
-隨貨送-
Neoflam Snow 28cm白色炒鍋+玻璃蓋
DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號
WD-S90TCS、WD-S90TCW、F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBW
-隨貨送-
FiJi 飛漬一紙淨四盒(20抽/盒)
DD 直驅變頻直立式洗衣機-蒸善美(含極窄版)/真善美/第3代DD洗衣機(含極窄版)/ 迷你洗衣機 指定型號
WT-SD218HBG、WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、WT-SD169HVG、WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、WT-D166VG、 WT-D179VG、WT-D179SG、WT-D169VG、WT-D169SG、WT-D179BG、WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、WT-SD126HWG、WT-SD129HBG、WT-SD117HSG、WT-SD129HVG、WT-SD129HSG、WT-SD119HSG、WT-SD139HBG、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW、WT-D350V、WT-D350W、WT-D170MSG
-隨貨送-
FiJi 飛漬一紙淨二盒(20抽/盒)
免曬衣
乾衣機
免曬衣乾衣機 指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB
-隨貨送-
FiJi 飛漬一紙淨四盒(20抽/盒)
LG styler蒸氣電子衣櫥
LG styler蒸氣電子衣櫥 指定型號
E523BR、E523WR、E523FR、E523MR
-兌換送-
寬庭寢具五件組
枕頭套x2+
雙人被套x1+
雙人床包x1+
專用洗衣袋x1
雙迴轉變頻空調
DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種指定型號
LS-43ACO/AHP
-兌換送-
正官庄高麗蔘精
DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 全系列機種
LS-1518ACO、LS-0817DHP/SCO、LS-1017DHP/SCO、LS-1217DHP/DCO、LS-1417DHP/DCO、LS-1418SCO、LS-43AHP/ACO、LS-22DHP/DCO、LS-28DHP/DCO、LS-36DHP/DCO、LS-41DHP/DCO、LS-52DHP/DCO、LS-63DHP/DCO、LS-63DHP2/DCO2、LS-71DHP/DCO、LS-71DHP2/DCO2、LS-83DHP/DCO、LS-93DHP/DCO、LS-28IHP、LS-36IHP、LS-41IHP、LS-52IHP、LS-63IHP、LS-71IHP
-申請享-
尊榮到府教學
*購買兩台以上，申請享尊榮大使到府WiFi設定教學
*離島地區不適用此活動
冰箱
InstaView™ 敲敲看門中門冰箱/直驅變頻對開冰箱 指定型號
GR-DBF85S、GR-DBF80G、GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QPL88BS、GR-QL88N、GR-QBFL87BS、GR-QPL66MB
-兌換送-
LG 單溫控專業酒櫃(8瓶) x1 (GR-W081S)
*僅贈送產品，不含安裝與及舊機回收服務。
直驅變頻對開冰箱 指定型號
GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N、GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、GR-DL88SV、GR-DL88W
-兌換送-
全家禮物卡 NT$1,000
直驅變頻窄版美型冰箱/直驅變頻上下門冰箱 指定型號
GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、GW-BF389SA、GW-BF389MB、GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV、GN-HL567GB、GN-HL567SV、GN-BL497GV、GN-DL567SV、GR-HL600MB、GI-HL450SV、GI-HL450AS、GN-BL430GB、GN-BL418SV
-隨貨送-
Glasslock 670ml 分格保鮮盒(二入)
變頻無線吸塵器
CordZeroThinQ A9 K系列WiFi 濕拖無線吸塵器 指定型號
A9K-ULTRA3、A9K-MAX2
-兌換送-
自動感應酒精噴霧機x1
+美琪抗菌乾洗手噴霧(57ml) x1
CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器 指定型號
A9PSMOP2X、A9PADVANCE2
-兌換送-
毛髮專用吸頭x1
CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器
指定型號
A9P-COREMOP
-兌換送-
毛髮專用吸頭x1+
拋棄式抹布墊組x1+
拋棄式抹布組x2
CordZero A9+ 快清式無線吸塵器
指定型號
A9PDDFLOOR2
-兌換送-
高速震動除螨吸頭x1
變頻清潔機器人
CordZeroThinQ 變頻清潔機器人 指定型號
VR6698TWAR、VR6685TWARV、VR6690TWVV、VR66930VWNC、VR6680TMRW
-兌換送-
自動感應酒精噴霧機x1
+美琪抗菌乾洗手噴霧(57ml) x1
-隨貨送-
HEPA 濾網x1
+超纖細抹布x1
CordZeroThinQ 濕拖/變頻清潔機器人 指定型號
VR66713LVM、VR66715LVM、VR6694TWR、VR66750LVWP、VR66530LVW
-隨貨送-
HEPA 濾網x1
超纖細抹布x1
LG TWINWash™ 雙能洗組合送
購買產品
好禮贈品
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
F2721STWV、WD-S19TVD、F2721HTTV、WD-S19TVC、WD-S19VBS、WD-S21TTS
配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB
-兌換送-
寬庭寢具五件組
枕頭套x2+
雙人被套x1+
雙人床包x1+
專用洗衣袋x1
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S17DVD、WD-S18VCD、WD-S18VCM、WD-S18VBD
配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$4,000
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S12GW、WD-S12GV、WD-S17VBD
配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、WT-D200HW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$3,000
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S17NRW、WD-S17NBW、WD-S18VBW、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WR-90TV、WR-90TW、WR-90VW、WR-90VB
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW 、WT-D250HV、WT-D250HW WT-D350V、WT-D350W
兌換送
全家禮物卡 NT$2,500
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S105DW、WD-S15TBW、WD-S105VDW
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$2,000
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S105VCW
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$1,500
免曬衣乾衣機堆疊組合
購買產品
好禮贈品
買滾筒洗衣機指定型號
WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S12GW、WD-S18VBW、WD-S12GV、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WD-S15TBW、F2514NTGW、F2514DTGW
配免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB
-兌換送-
全家禮物卡
NT$2,000
-隨貨送-
多功能堆疊層架
買滾筒洗衣機指定型號
WD-S90TCS、WD-S90TCW
配免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB
-隨貨送-
多功能堆疊層架
買免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TV、WR90TW、WR90VB、WR-90VW
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW
-兌換送-
全家禮物卡
NT$2,500
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-promotions-and-gifts-2020.html isCopied
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