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LG K系列耀眼登場 玩美設計開創新視界
流線設計、超大螢幕、絕美四鏡頭 精彩畫面隨手捕捉
LG VELVET 櫻花慕斯新色同步甜美上市
【2020 年 11 月 09 日，台北】 台灣 LG 電子今(9)日宣布正式推出 K 系列智慧型手機 K42 及 K52 中階機款，滿足消費者智慧行動生活所需。隨著智慧型手機技術邁入穩定期，LG 觀察到市場消費需求以中階價位手機為主，旗艦規格加上多元豐富的拍照功能，隨時滿足生活紀錄。LG K 系列搭載玩美四鏡頭，怎麼拍都好看，螢幕再升級至 6.6 吋Hole in display 寬廣大螢幕及搭配4,000mAh 超大電量，一次滿足視覺及玩樂享受！LG Ｋ 系列成為今年聖誕節、跨年交換禮物送禮新選擇，一機在手歡樂就有，隨心捕捉三五好友歡聚時光，一拍瞬間躍升全場焦點！除了 Ｋ 系列新機，LG 更同步推出 Velvet 全新幸福絕美的粉紅新色「櫻花慕斯」，並大方祭出「美力 11 綻放」雙 11 獨家優惠，買手機再享好禮！
LG K42 推出鈦潮灰一色，建議售價 NT$5,690，即日起於中華電信及全台經銷通路販售。LG K52 推出天使白及皇家藍共兩色，建議售價 NT$6,990，11 月 15 日起於台灣大哥大及全台經銷通路販售。LG Velvet 新色「櫻花慕斯」，建議售價 NT$19,990，即日起於台灣大哥大獨家販售。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「隨著時代的進步，智慧行動裝置不斷推陳出新，消費者對於手機的功能及需求也不斷改變，LG 行動通訊本次推出全新 K 系列手機，搭載廣受消費者喜愛的玩美四鏡頭及 6.6 吋超大螢幕，滿足消費者日常拍照、娛樂需求，提供最佳新選擇，盡情體驗 LG 手機不間斷。」
動態流線設計 X 超大螢幕 打造觸覺視覺雙重享受
LG K 系列採動態流線外觀，有別一般手機的直線設計，以符合消費者握感作為設計，搭配防指紋柔霧飾面，打造極致美感及最舒適的持握觸感；亦搭載 6.6 吋 Hole in display 超大螢幕，讓每一次的使用都能擁有最寬廣的視覺饗宴，畫面與周遭環境完美融合，呈現無邊際廣大視界。
▪出色外觀設計搭配絕美色系 獨特風格超搶眼
LG K42 背蓋採獨特波紋設計，波紋流線紋理與掌心完美接合，搭配防刮 UV 塗料及鈦潮灰機身，上班、娛樂自帶風格；LG K52 以動態流線外型以及出色的防指紋柔霧飾面，經典美型外觀及舒適握感，完美純淨的天使白打造個人獨特魅力風格，炫酷的皇家藍襯托使用者的出眾品味。
▪視界無設限 饗宴無上限
LG K系列均搭載 6.6 吋 20:9 HD+ Hole in display超大螢幕(解析度1600 x 720)，以劇院比例寬螢幕打造最高級的視覺盛宴，無論是熬夜追劇、觀賞影片，皆提供消費者更沉浸的視覺體驗。
玩美 4 焦點 微距、景深、人像、超廣角 絕美畫面隨手捕捉
LG K 系列除了時尚外型與絕佳手感外，亦搭載廣受消費者喜愛的四鏡頭，出色的超廣角鏡頭、主鏡頭、微距鏡頭與景深鏡頭，輕鬆捕捉日常中的精彩瞬間。同時，K 系列亦同時具備出色的前鏡頭，使自拍時能夠細緻捕捉每一個笑容。
▪四鏡頭不放過每一刻精彩瞬間 輕鬆捕捉生活中的美好
LG K 系列持續沿用廣受消費者喜愛的四鏡頭照相機，LG K52 搭載 4800 萬畫素主鏡頭，微小細節輕鬆捕捉，LG K42、K52 皆搭載 500 萬超廣角鏡頭、200 萬微距鏡頭以及 200 萬景深鏡頭，無論是好友齊聚登山、露營，都能用手機將眼前所見遼闊景色盡收眼底。
▪自拍美照好輕鬆 不怕被卡掉
LG K 系列除了搭配高畫質主鏡頭，亦同時具備出色的前鏡頭，LG K42 搭載 800 萬畫素前鏡頭，K52 則搭載 1300 萬畫素前鏡頭，當與家人、朋友聚會時，能輕鬆捕捉每一位燦爛笑容，自拍美照一鏡到位。
▪AI 智慧相機輕鬆紀錄每一刻 人人都是攝影大師
LG K 系列除配置全新 4 鏡頭外，亦搭載 AI 智慧相機，精準辨識不同的拍攝主體或場景，調整成最佳攝影模式。透過 AI 智慧相機，無論是自拍或是拍攝夜景，AI 功能將自動補光及對焦，完美影像一鍵即有，人人皆可以拍出大師級的攝影作品。
頂級硬體設備 最高規格的智慧行動生活
LG 致力提供消費者更佳的智慧行動體驗，LG K 系列音效技術搭載 LG 獨創 3D Sound 引擎音訊技術，可自動偵測並套用最理想之音質設定，打造身歷其境般的震撼感受，同時配備 4000mAh超大電量，沈浸追劇歡樂時光不受限。
▪LG 3D Sound Engine 智慧音效 身歷其境新享受
LG 持續致力帶給消費者極致視聽體驗，LG K 系列搭載 3D Sound 引擎技術，運用 AI 分析超過 1,700 萬種音訊，辨識正在聆聽的音源，並自動套用最理想的設定，呈現最細緻的音質。無論是早晨搭捷運時光或下班運動放鬆時刻，只需透過手機或戴上耳機，就能享有宛如劇院般細緻且震撼的環繞音效，體驗聲歷其境的視聽饗宴。
▪4000mAh 超大電量 不擔心手機不給力
LG K 系列均搭載 4000mAh 大電量，無論是在欣賞串流影集或是線上購物一整天都夠用，不用再擔心手機瞬間沒電不給力。
▪MIL-STD-810G 美國軍規防護認證 耐用不擔心
LG K 系列均通過美國軍規 MIL-STD-810G 的 8 大認證，不用擔心手機不慎滑落，同時耐得住各種嚴峻環境，提供消費者最好且最安心的體驗品質。
同場加映！LG Velvet 櫻花慕斯新色甜美上市！美力 11 綻放 好禮獎不完
最甜美 LG 輕旗艦 5G 手機 Velvet 亮眼外觀設計廣受消費者喜愛，LG Velvet 搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 超大螢幕，螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面機身設計，打造俐落流線及滑順握感，今再推出全新顏色「櫻花慕斯」於台灣大哥大獨家上市，甜美的淡粉色系搭配猶如極光般的夢幻色澤，打造絕美時尚氣息。同時，為回饋消費者支持，即日起至 2020/11/30 止，凡於全通路購買 LG Velvet 手機，於 LG 活動網頁登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡 NT$1,000 元，同時，加碼再抽 LG Velvet 雙螢幕配件，限量 100 組。（登錄期間 2020/11/01-12/07）
詳情請見活動官網：https://www.lg.com/tw/promotions/velvet1111event
【LG K42 規格表】
機種
LG K42
建議售價
NT$ 5,690元
顏色
鈦潮灰
尺寸
165.0 x 76.7 x 8.4 mm
重量
184g
顯示器
6.6吋 20:9 HD+ Hole in display
內崁式觸控顯示器(1600x720)
處理器
MT6762 2.0GHz Octa core (A53 Quad core / Max 2.0G + A53 Quad core / Max 1.5G)
作業系統
Android 10
手機類別
4G+4G手機
SIM卡類型
Nano SIM
儲存空間
RAM-3GB/ROM-64GB
擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB)
通訊協定
2G： 850/900/1800/1900 MHz
3G： 850/900/1900/2100 MHz
LTE : 700(B28)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)
傳輸介面
|藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP
USB介面：Type C (Micro USB 2.0) / 隨身碟功能OTG
LG Bridge / Wi-Fi：802.11 b / g / n
NFC
相機功能
【四鏡頭】
1300萬畫素(標準鏡頭80度,F2.2)
500萬畫素(廣角鏡頭115度,F2.2)
200萬畫素(景深鏡頭84度,F2.4)
200萬畫素(微距鏡頭83.2度,F2.4)
主相機：100連拍，可製作GIF檔
【前鏡頭】
800萬畫素 (77.5度,F2.0)
前相機：20連拍，可製作GIF檔
相片 / 影片 / 專業相機 / 慢動作 / 縮時攝影 / 夜景 / 全景拍攝 / AI相機 / 肖像 / Google Lens / YouTube Live / 貼紙
電池
4000 mAh
功能特色
肖像/相片/影片/AI相機/貼紙/閃爍跳格剪接/微距/YouTube Live/Google Lens
音效
LG AI 3D Sound / 3.5mm耳機音源孔
【LG K52 規格表】
機種
LG K52
建議售價
NT$ 6,990元
顏色
天使白、皇家藍
尺寸
165.0 x 76.7 x 8.4 mm
重量
188g
顯示器
6.6吋 20:9 HD+ Hole in display
內崁式觸控顯示器(1600x720)
處理器
MT6765 2.3GHz Octa core
作業系統
Android 10
手機類別
4G+4G手機
SIM卡類型
Nano SIM
儲存空間
RAM-4GB/ROM-64GB
擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB)
通訊協定
2G： 850/900/1800/1900 MHz
3G： 850/900/1900/2100 MHz
LTE : 700(B28)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)
傳輸介面
|藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP
USB介面：Type C (Micro USB 2.0) / 隨身碟功能OTG
LG Bridge / Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac
NFC
相機功能
【四鏡頭】
4800萬畫素(標準鏡頭79度,F1.8)
500萬畫素(廣角鏡頭115度,F2.2)
200萬畫素(景深鏡頭84度,F2.4)
200萬畫素(微距鏡頭83,F2.4)
主相機：
100連拍，可製作GIF檔
【前鏡頭】
1300萬畫素(78度, F2.0)
前相機：
20連拍，可製作GIF檔
相片 / 影片 / 專業相機 / 慢動作 / 縮時攝影 / 夜景 / 全景拍攝 / AI相機 / 肖像 / Google Lens / YouTube Live / 貼紙
電池
4000 mAh
功能特色
肖像/相片/影片/AI相機/貼紙/閃爍跳格剪接/微距/YouTube Live/Google Lens
音效
LG AI 3D Sound / 3.5mm耳機音源孔
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
【關於 LG 行動通訊公司】
LG 行動通訊公司是行動通訊產業的創新者，提供具備洞察力的創新技術以改善消費者的生活。作為 5G 技術的全球領導者，LG 行動通訊公司是首批為消費市場開發具有 5G 功能的智慧型手機的製造商之一。 藉由為智慧行動裝置產業導入獨特且優異的相機，先進的音效，卓越的顯示螢幕和直覺式操作的優良傳承，LG 持續為慧眼獨具的消費者提供差異化的智慧行動裝置。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-new-mobile-phones-201109.html isCopied
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