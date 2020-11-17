【2020年11月17日，台北】洗鍊精致，化繁為簡，以優化使用者經驗為核心的LG SIGNATURE 全系列商品於台灣上市，將全新科技結合簡約時尚的外型設計，絕美的藝術品味，滿足消費者對於質感生活的嚮往，今年也隆重推出全新 WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃。保留了「 The Art of Essence 以藝術為名」的品牌精神，更以絕美藝術及簡約時尚的設計為消費者帶來極致美學生活體驗。台灣 LG 電子特別邀請完美女神徐若瑄為今年 LG SIGNATURE 品牌大使，兼具優雅內涵和個性真我的徐若瑄，對演藝事業的完美追求及藝術的奉獻與堅持，與 LG SIGNATURE 頂級品牌共同合作擦出新的火花。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG SIGNATURE 以前瞻科技概念來打造所有產品，LG SIGNATURE 科技登峰造極，不斷致力於使用者體驗優化，結合頂級材質及卓越性能，讓每一項產品，都成為我們對完美生活的宣言。LG SIGNATURE 也會持續滿足消費者對頂級家電的追求，為大家帶來突破框架的不凡生活體驗。」





LG SIGNATURE 頂級工藝始於專注本質 經典設計追求簡約雋永的藝術生活

LG SIGNATURE 忠於本質締造經典，「 The Art of Essence以藝術為名」的品牌精神，在每一道稜角加以校調，啟發靈感，探索絕美；全系列採用藝術設計來體現極致美學生活，對於產品功能更是講究，以優化使用者經驗為核心，在每一個細節別出心裁，融合前瞻科技，完美創造出如藝術品般的頂級智慧家電，要讓消費者享受無與倫比的居家生活體驗。同時， LG SIGNATURE 系列擁有 WiFi 物聯網科技應用，讓使用者可以使用 LG ThinQ App 隨時遠端操控機器，透過更即時的產品反饋連結生活，體現完美智慧品味。 LG SIGNATURE 系列目前在台上市包括OLED電視、敲敲看智慧溫控冰酒櫃、敲敲看門中門冰箱、TWINWash洗衣機四款產品。

LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視 ZX「真8K」展現致臻絕美

藝術引領科技趨向完美，全球首款 88 型「真8K 」 LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視，以俐落簡約的設計外型搭配令人驚嘆的大尺寸螢幕，極具沉浸感的絕美畫面，讓消費者擁有身歷其境且迷人的劇院體驗。 LG 獨家 OLED 自體發光面板技術造就完美純黑的驚豔色彩，搭配全新 α9智慧亮彩影像晶片，真實重現原色，呈現影像細節與質感。並在美國、德國低藍光護眼認證下，達到最舒適的觀看體驗；內建Apple TV App、 NETFLIX 等娛樂軟體，讓電視成為家中休閒娛樂生活核心。同時具備 ThinQ AI 連網智慧娛樂平台，配合智慧滑鼠遙控器，以輕鬆直覺的電視操作方式，創造超凡的美好生活體驗。品牌大使徐若瑄也表示：「 LG SIGNATURE OLED 電視，在極度對比的色彩中，彰顯了豐富的情感，將鏡頭前最真實的畫面，完美傳遞給觀眾。」 LG SIGNATURE OLED TV ZX建議售價 NT$2,190,000。







LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃 重現酒窖保藏佳釀

先進技術、完美性能搭配頂級設計完美融合， LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃，以先進的溫度和光線控制，搭配方便使用與管理的絕美黑色鏡面觸控玻璃門，打造出如同傳統酒窖的儲藏條件，讓消費者能夠享受每個歡欣舉杯的最佳口感。冰酒櫃機體內外採用不鏽鋼材質製成，搭配耐刮髮絲紋表面處理，散發頂級經典質感；搭載運作平穩的直驅變頻壓縮機，大幅減少震動，營造溫和靜置空間，保護葡萄酒風味不受損，完美封存葡萄酒獨特風味。 LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃在快速敲擊兩下後可打開光滑鏡面玻璃面板照明，無需開門便可輕鬆能看見內部酒藏，減少冷空氣流失，確保葡萄酒妥善儲存。另外，透過自動光感應技術，只要輕踏於冰箱前投射光點，隨即自動開啟冰箱門，即使在雙手拿滿東西也能輕鬆開啟。









LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃搭載多重溫度控制為紅酒、白酒、氣泡酒提供三種不同的保存溫度，確保佳釀的獨特風味。可變溫抽屜可放置多種不同餐酒搭配的食物，視搭配內容，可變換抽屜溫度可自訂為冷藏或冷凍模式，以提高食物新鮮度。冰酒櫃下層的智動升降抽屜只要一鍵按下，將會開啟最下層抽屜，內部置物櫃將會自動抬升，可輕鬆拿取食物及飲品，再次輕觸按鈕後即可降下置物盒。品牌大使徐若瑄認為，「全新推出的 LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃不只在功能上完整呈現美酒芳醇香氣的表現，還能把藝術還給生活，去體現生活中的各種氛圍，在品嚐喜愛的葡萄酒時，隨時能享受完好無損的味道、質地和香氣，呈現出專屬自己的『完美』生活。」 LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃建議售價 NT$199,000 。



LG SIGNATURE InstaView™ WiFi 敲敲看門中門冰箱 凍結時光品味極鮮

LG SIGNATURE InstaView™ WiFi敲敲看門中門冰箱以全機不銹鋼材質髮絲紋金屬材質，完美呈現質感風格，玻璃面板閃耀著黑色鑽石光芒，快速敲擊兩下即可點亮冰箱內部LED燈，輕踩投射光點，即使不用雙手也能輕鬆開啟冰箱門，各種便利創新設計帶來全新廚房使用體驗。LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱以最貼近使用者的智慧打造未來感的極簡生活。以最純粹的藝術美學，替居家生活增添質感設計。「冷流保鮮風匣」可維持食材低溫讓保鮮更持久，為生活獻上新鮮純粹的風味。搭配智慧型空氣濾網讓食物在更乾淨的環境保存，隨時享受極致鮮美的豐富饗宴。首次接觸到LG SIGNATURE InstaView™ WiFi敲敲看門中門冰箱時，品牌大使徐若瑄對於輕巧的敲敲門設計與智動感應門感到驚喜，「如此人性化與智慧的生活方式，是許多人夢寐以求的『未來』生活。」 LG SIGNATURE InstaView™ WiFi 敲敲看門中門冰箱建議售價 NT$249,000。







LG SIGNATURE WiFi TWINWash™ 雙能洗 - 蒸洗脫烘洗衣機 呵護洗滌衣著極淨

LG SIGNATURE WiFi TWINWash™ 雙能洗 - 蒸洗脫烘洗衣機以白色珐瑯機身與黑色鋼化玻璃門，流線外型的精巧時尚設計，讓人一眼著迷。具備洗脫烘功能，創新的洗滌方式，雙能洗不僅可同時單獨洗淨兩籃衣物，大幅縮短洗衣時間且增加洗淨衣量；下方Miniwash™迷你洗衣機更適合清洗需要經常清洗的少量衣物，更帶來精緻、手洗、運動衣料應有的特殊照護。同心圓簡約設計的液晶觸控面板，一指輕觸就能輕鬆操作上下兩台洗衣機。搭載LG最先進AI智慧直驅變頻馬達，可偵測衣物材質與重量，分析上萬筆洗數據自動選擇最適洗衣行程，並智動添加洗劑。頂級的「Heat Pump 除溼式乾衣」技術也帶來精緻乾衣功能，提供衣物最優質的呵護。對於完美追求效率的女神徐若瑄來說，LG SIGNATURE WiFi TWINWash™ 雙能洗 - 蒸洗脫烘洗衣機不僅能夠讓她舉手投足之間盡展優雅，以不簡單的細節，感受完美生活的淨柔價值。 LG SIGNATURE WiFi TWINWash ™ 雙能洗 - 蒸洗脫烘洗衣機建議售價 NT$110,800 。









LG SIGNATURE 2020 全新系列尊榮上市 與品牌大使徐若瑄創造完美經典

獨具時尚且持續創造完美經典的 LG SIGNATURE 實現了技術和藝術設計的完美平衡，將簡約藝術設計發揮到極致，在產品設計上絲毫不妥協，堅持完美本質的品牌哲學，將全球眼光獨到的消費者帶向嶄新境界。LG SIGNATURE以洗鍊精緻的時尚設計，完美創造出如藝術品般的頂級智慧家電，正如不斷追求完美的徐若瑄，拿掉多餘的偽裝，留下最單純的本質，LG SIGNATURE在未來也將持續創造不朽藝術家電，締造經典。

更多相關資訊，請參考網站LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature

LG SIGNATURE X 完美女神徐若瑄Vivian

完整影片：https://www.youtube.com/watch?v=NufDNdv97-s

側拍影片：https://www.youtube.com/watch?v=fZecsLrsjI0

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG SIGNATURE】

LG SIGNATURE 為來自全球創新領導者 LG 電子的豐富產品線旗下的首款頂級品牌。LG SIGNATURE 為迎合追求完美的消費者而設計，旨在提供更前瞻的生活體驗，體現純粹，精緻及奢華感受。LG SIGNATURE 產品結合了 LG 產品所提供的所有最佳功能，並於設計時充分考慮了產品真正的精髓–運用極簡美學淬鍊產品本質，同時保持 LG SIGNATURE 的時尚與設計特色。若要了解更多相關資訊，請參考網站 www.LGSIGNATURE.com.。