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轉個角度看視界 LG WING 玩轉登台
LG Explorer Project 首款手機 獨創設計與眾不同
旋轉雙螢幕 內建手持穩定器 創新使用者體驗 精彩有型
【2020 年 11 月 26 日，台北】台灣 LG 電子今 (26) 日宣布 LG Explorer Project 系列首款手機 LG WING 正式在台上市。LG Explorer Project 為全新 LG 智慧型手機產品系列，LG 頂尖設計團隊持續觀察全球手機市場尚未被完全滿足的需求，並針對消費者需求提供更細緻獨特的行動體驗，跳脫市場框架，打造出具獨創性與革命性的全新手機產品。呼應設計願景，LG Explorer Project 系列首款手機 LG WING 便以此初衷問世。LG 看見消費者對手機影音需求應用的提升，以及多工處理的重要性，首度推出可旋轉之雙螢幕 5G 手機 LG WING，不僅可輕鬆完成多工操作，更可透過螢幕旋轉，將其作為穩定器強化攝錄影功能，為使用者帶來更高度便利，亦為行動生活創造更多可能。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「儘管手機市場競爭激烈，但我們仍觀察到市場上仍有許多持續精進的設計值得開發。LG 強大的開發團隊，針對長期市場觀察以及使用者的需求不斷提升，啟動全新智慧型手機系列 LG Explorer Project，打造出獨創一格的智慧型手機外型、應用與體驗。LG 於日常中觀察到消費者在玩遊戲或傳訊息時，必須透過反覆旋轉手機螢幕來回操作所帶來的不便，因而開啟了 LG WING 的研發設計創意，期望透過嶄新的產品，持續提供消費者充滿驚喜、更便利的使用者體驗。」
LG WING 在台推出羽翼藍一色，建議售價 NT$25,990 元，12 月 1 日於中華電信獨家開賣，凡購買即贈送韓國設計師款專屬手機背蓋乙個，加碼再送安達行動裝置險一個月。同時，11 月 26 日起於全台神腦門市(含神腦生活)、傑昇通信、PChome開放預購，預購再享獨家好禮優惠。
真正專為消費者需求而生 全新獨創 5G 旋轉螢幕手機
LG 為持續提供最貼近消費者需求的手機產品，透過市場觀察，不斷研發精進。近年來隨著消費者對於行動通訊軟體黏著度提升、以及應用軟體增加，過去須透過不同裝置完成的工作都能在手機上實現，因此螢幕應用變得更加重要。LG 設計團隊經過長時間的研究及測試，推出全新獨創 5G 旋轉螢幕手機 LG WING，跳脫以往手機設計風格，同時滿足消費者的使用需求。消費者可以隨時於 Swivel 模式和 Basic 模式之間自由切換，輕鬆完成多工操作。手機內部透過特殊鉸鏈設計，於鉸鏈內部安裝液壓阻尼器，以減少手機來回旋轉時所產生的摩擦，添增防水塗層及防塵技術，使消費者於使用上可以更耐用且安心。
▪結合專業手持穩定器 隨時捕捉日常生活大小事
LG WING 獨創結合手持穩定器功能，透過旋轉開啟 Swivel 模式，副螢幕即成為手持穩定器之握把，可利用 1200 萬畫素超廣角鏡頭拍攝。LG WING 提供各種控制鏡頭平移、傾斜、轉動和鎖定等多樣化拍攝體驗，並搭載正在跟隨模式 (F)、左右跟隨模式 (PF)、第一人稱視角模式 (FPV) 及鎖定按鈕，亦搭載光學搖桿，透過上下左右移動，可於側向與垂直移動相機時，拍出平穩的影片，而不會產生晃動感。無論三五好友假日一起玩滑板、騎腳踏車或打籃球，透過各種穩定模式功能，皆能拍出流暢、抑制手震的高畫質影片。
-正在跟隨模式 (F)：開啟正在跟隨模式時，可順暢拍攝水平與垂直移動的影像，達到清楚捕捉拍攝對象的眼神。
-左右跟隨模式 (PF)：開啟跟隨模式時，於上下軸固定情況下，向左或向右移動進行拍攝，適用於移動車輛上拍或 360 度拍攝周圍環境使用。
-第一人稱視角模式 (FPV)：使手機左右或上下旋轉的方式進行動態拍攝，使拍攝影片時不會也多餘的晃動感。
-鎖定按鈕：可將焦點鎖定於物體上並直線移動相機，讓使用者能輕鬆呈現精彩影片作品。
-光學搖桿：使用搖桿後，即可在側向與垂直移動相機時拍攝平穩的影片，而不會產生晃動感。
▪獨創 5G 旋轉螢幕手機 全新擴增 UX 功能獨特體驗
LG WING 獨創 5G 旋轉螢幕手機，打破消費者對於手機印象的傳統框架，搭載全新 UX 功能，使用者可透過手機向上旋轉開啟第二螢幕享受，依照個人需求調整設定，揮別一般手機需要反覆翻轉所帶來的不便。無論是開車使用 GPS 導航時，可同時接聽電話，又或者是與好友盡情體驗全新獨家遊戲模式，皆為消費者帶來智慧行動科技全新體驗。
▪隨心轉不用怕 耐用度加倍更安心
LG 為提升更堅固耐用的體驗品質，LG WING 於手機內部安裝特殊鉸鏈設計，並於鉸鏈內部安裝一個液壓減震器，以減少手機來回旋轉時產生的摩擦，並採用雙重鎖定機制來分散旋轉螢幕時所產生的壓力，更於主螢幕背面加上熱塑性聚甲醇塗層，使旋轉動作更順暢，避免刮傷第二螢幕。透過特殊鉸鏈的設計，使手機使用上更加耐用安心。經實驗測試結果顯示，LG WING 可旋轉超過 20 萬次，換算下來若每天旋轉手機 100 次，共可使用長達 5 年半之久。此外，LG 為提供消費者出門在外攜帶上更輕鬆無負擔，使用了 LG 引以為傲的 LG gram 筆記型電腦輕巧的設計概念，使用輕量材質及優化內部結構，成功將 LG WING 維持雙螢幕設計但重量減輕 54 克，手機最終僅達 260 克。
專業影像完美捕捉 雙向攝錄精彩每一刻都不放過
LG WING 搭載三主鏡頭配置，一鍵輕鬆紀錄生活中的精彩時刻，可輕鬆拍出高質感影音作品。搭載 6400 萬畫素標準鏡頭、78°、f/1.8 光圈主鏡頭，隨時捕捉高畫質細緻影像。搭配 3200 萬畫素彈出式前鏡頭，並支援雙向攝錄功能，無論是鏡頭前或鏡頭後的美景都可以盡收眼底，一拍即躍上社群平台上充滿創意的精彩影像。搭配內建手持穩定器，無論劇烈運動或夜間拍攝，皆能拍攝出穩定的動態瞬間，提供消費者更卓越的拍攝體驗。
▪6400 萬畫素標準鏡頭隨心捕捉 輕鬆紀錄精彩動人的時刻
LG WING 相機搭載三主鏡頭包括 6400 萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭、1300 萬畫素、117°、f/1.9 光圈的超廣角鏡頭及 1200 萬畫素、120°、f/2.2 光圈的超廣角鏡頭。透過三主鏡頭，無論是小嬰兒出生或結婚幸福時刻，皆可立即捕捉溫馨又動人的重要瞬間。
▪自拍鏡頭全面升級 彈出式前鏡頭安全又好拍
為提供消費者更寬廣的螢幕視野，LG WING 搭載 3200 萬畫素、79.6°、f/1.9 光圈的彈出式前鏡頭，帶來更完整的全螢幕體驗。為讓消費者在使用上更加安心，LG WING 的加速儀偵測，可即時偵測瞬間速度，當手機不慎滑落時，彈出式鏡頭將自動縮回，避免鏡頭受損。同時，搭載雙向攝錄功能，可同時從前後相機錄製影片，錄製出不同視角，並提供多種畫面模式來紀錄前後鏡頭所拍攝到的美景，不同於一般的錄影體驗，無論是爬山攻頂時紀錄下眼前壯麗美景或與朋友介紹好吃美食時，皆能提供創作者更多發揮創意的空間。
▪影音創作者必收神器 內建手持穩定器帶來創新感受
近來直播、生活影音紀錄甚為流行，消費者喜愛透過鏡頭前呈現最自然真實的生活紀錄，LG WING 使用單螢幕操作時，可拍出 4K 畫質精采影片，同時搭載內建手持穩定器，透過 1200 萬畫素、120°、f/2.2 光圈超廣角鏡頭拍攝，不需額外添購專業器材，無論是激烈的運動賽事、家中小孩運動會的精彩片刻，都可透過 LG WING 拍攝出專業高畫質的影像紀錄。
打造全新遼闊視野 帶來極致沈浸式體驗
為提供消費者更遼闊寬廣的視野，LG WING 搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 超大主螢幕及 3.9 吋 GOLED 副螢幕，使消費者完全沈溺於視覺上的饗宴。同時，於安全防護上搭載螢幕指紋辨識，只需要輕碰螢幕一下，即可快速解鎖手機，亦通過美國軍規 MIL-STD810 嚴格測試，不再擔心手機不慎滑落，無時時刻皆可安心使用。
▪6.8 吋 FHD+ POLED 超大螢幕搭配 3.9 吋 OLED 副螢幕 極致饗宴不受限
LG WING 搭載無前鏡頭穿孔的 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 超大螢幕及 3.9 吋 GOLED 副螢幕，提供劇院比例寬螢幕呈現震撼視覺，無論於手機上觀看電影或與好友盡情飆速賽車遊戲，皆能呈現最寬廣、最細緻的精彩畫面。
▪MIL-STD810 美國軍規防護認證 耐用安心一把罩
LG WING 於螢幕內整合指紋感應器，只需輕輕觸碰螢幕一下，即可快速喚醒手機，無論是電子支付、手機解鎖，皆可一指輕鬆完成。同時，亦通過 MIL-STD810 美國軍規防護認證，無論身處極端環境或使手機不甚滑落，皆能提供消費者最安心堅固的體驗品質，隨心所欲不擔心。
▪4,000 mAh 大電量 暢快體驗持久續航
LG WING 搭載 4,000 mAh 大容量電池，盡情體驗手機不間斷，無論是與好友出門在外拍攝影片或與姊妹淘來電聊上一整個晚上，都能為消費者帶來最便利的手機體驗。
LG WING 上市驚喜不斷 預購再享獨家優惠好禮
LG WING 在台推出羽翼藍一色，建議售價 NT$25,990 元，12 月 1 日於中華電信獨家開賣，凡購買手機即贈送韓國設計師款專屬手機背蓋乙入，加碼再送安達行動裝置險一個月。LG WING 於 11 月 26 日起，於神腦國際 (含神腦生活)、傑昇通信、PChome三大據點開放預購，凡預購將可獲得獨家好禮。
-神腦國際預購方案：凡預購 LG WING 即可獲得包含韓國設計師款專屬手機背蓋兩個 (隨機出貨不挑色)、LG 頸掛式耳機、無線充行動電源......等價值 $5,900 元之預購好禮。
-傑昇通信預購方案：凡預購 LG WING 即可獲得包含韓國設計師款專屬手機背蓋兩個 (隨機出貨不挑色)、傑昇千元尊榮卡……等價值 $7,300 元之預購好禮。
-PChome 預購方案：凡預購 LG WING 即可獲得包含韓國設計師款專屬手機背蓋兩個 (隨機出貨不挑色)、限量加碼送 1,000 P 幣……等最高價值 $5,900 元之預購好禮。
【LG WING 規格表】
機種
LG WING
建議售價
NT$ 25,990元
顏色
羽翼藍
尺寸
169.5 x 74.5 x 10.9 mm
重量
260g
顯示器
主螢幕：6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 內嵌式觸控顯示器 (2460 x 1080 / 395ppi)
副螢幕：3.9 吋 1:1.15 GOLED 內嵌式觸控顯示器 (1240 x 1080 / 419ppi)
處理器
Qualcomm® Snapdragon™ SM7250 AB(S765G) 2.3GHz Octa
作業系統
Android 10 (Q OS)
手機類別
雙卡雙待 5G+4G
SIM卡類型
Nano SIM
儲存空間
RAM - 8GB / ROM - 128GB
擴充槽：microSD記憶卡(最高支援2TB)
通訊協定
2G：850/900/1800/1900 MHz
3G：850/900/1900/2100 MHz
LTE：700(B28)/700(B12)/700(B13)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1700(B66)/1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)
5G NR : 700(n28)/850(n5)/1800(n3)/2100(n1)/2600(n7)/2600(n41)/3500(n78) MHz
傳輸介面
|藍牙(Blue Tooth)：5.1/A2DP
USB介面：Type C (Micro USB 2.0) & (3.1 compatible) / 隨身碟功能OTG
LG Bridge / Miracast / Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac
NFC / 支援Qi認證無線充電
相機功能
三主鏡頭：
6400萬畫素(標準 / 78度 / F1.8)
1300萬畫素(超廣角鏡頭 / 117度 / F1.9)
1200萬畫素(超廣角鏡頭/ 120度 / F2.2)
主相機：100連拍，可製作GIF檔
前鏡頭：
3200萬畫素(79.6度/F1.9)
前相機：100連拍，可製作GIF檔
電池
4000 mAh
功能特色
相片 / 影片 / 專業相機 / 專業影片 / 慢動作 / 縮時攝影 / 夜景 / 全景拍攝 / AR Stickers / AI相機 / 肖像 / Google Lens /
音效
3D 立體揚聲器 / LG AI 3D Sound / ASMR錄音 / Voice Bokeh
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
【關於 LG 行動通訊公司】
LG 行動通訊公司是行動通訊產業的創新者，提供具備洞察力的創新技術以改善消費者的生活。作為 5G 技術的全球領導者，LG 行動通訊公司是首批為消費市場開發具有 5G 功能的智慧型手機的製造商之一。 藉由為智慧行動裝置產業導入獨特且優異的相機，先進的音效，卓越的顯示螢幕和直覺式操作的優良傳承，LG 持續為慧眼獨具的消費者提供差異化的智慧行動裝置。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-explorer-project-wing.html isCopied
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