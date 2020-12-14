「在這次鳴鐸教育服務團營隊的課程中，讓銅門國小的孩子能親身體驗蓋竹屋、同時希望導師在與孩子們談起夢想過程時，也激發孩子對未來的期待，這次孩子們第一次有這樣的機會，銅門國小的孩子們有著豐富的學習過程以及激勵孩子朝夢想前進。」花蓮銅門國小張信儒主任分享。









【 2020 年 12 月 11 日，台北訊】台灣 LG 電子秉持著「Life’s Good」的品牌精神持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，在偏鄉關懷不遺餘力；透過許多長期且深度的公益活動計畫，回饋在地關懷，包括長期合作的喜憨兒基金會「送愛到偏鄉」計畫、一日志工活動，及攜手大專院校學生合作的「希望起飛」活動。「希望起飛」連續六年來透過結合才藝發展、潛能開發的創意提案，挑選優秀的大學生團隊，於暑假時前進偏鄉，以熱血、豐富的活動課程陪伴偏鄉孩童探索夢想。即使疫情影響，2020年號召超過350位大學生參與活動，服務超過400名偏鄉孩童，期望透過最實質的陪伴，翻轉偏鄉孩童的未來。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG 深耕台灣近20年，秉持『取之於社會，用之於社會』的精神，持續推動偏鄉關懷，落實企業社會責任，也鼓勵員工們積極參與公益活動。期許透過LG希望起飛，啟發孩童潛能、拓展視野與未來可能性，陪伴偏鄉孩童自信快樂成長，並支持孩子們勇敢實踐希望夢想。」













2020年耶誕前夕， LG 特別舉辦希望 GO GO！聖誕慶典公益記者會，更邀請希望導師鬼鬼吳映潔與最佳希望團隊 - 臺北市立大學鳴鐸教育服務團再度齊聚共度溫馨佳節。曾於暑假時，與鳴鐸教育服務團一起前往花蓮銅門國小陪伴小朋友的鬼鬼吳映潔，此次聽聞孩童們因疫情影響無法北上歡聚耶誕，更與鳴鐸教育服務團同學共組「希望鼓隊」，以鏗鏘有力、整齊劃一的森巴鼓表演，重新詮釋自己的歌曲《GO》，期許透過乘載著鼓勵與祝福的動感鼓聲，鼓舞孩子們大膽嘗試、勇敢追尋自己的夢想。LG 2020 希望導師吳映潔表示：「很開心可以擔任今年 LG 希望起飛的希望導師，因為 LG 希望起飛的公益活動，讓我有這個難得的體驗，我希望透過我的故事鼓勵小朋友勇敢追夢，很可惜的這些可愛的孩子們無法來到台北跟我們一起圓夢過聖誕，所以我們以銅門國小最精采的森巴鼓來鼓勵這些孩子們，然後我也是第一次挑戰，希望他們能勇敢築夢，朝夢想前進。」





2020 LG希望起飛 不畏環境大艱困 堅守承諾回饋社會

熱心大學生走入偏向以最實質的愛與陪伴溫暖偏鄉孩童





LG 希望起飛攜手大專院校學生一同投入偏鄉關懷，至今邁入第六年。除了透過大學生與偏鄉師生的反饋分享，LG 親身走訪偏鄉學校時發現偏鄉學童們比起資源挹注，更需要實質的愛與陪伴。LG希望起飛活動透過大學生們以潛能開發、才藝發展及城市探索體驗等發展出不同課程前進偏鄉學校，同時每隊各別贊助五萬元希望基金及 LG 手機乙支，讓大學生團隊能順利深入偏鄉服務，使其在服務過程中能夠安心無憂地帶領偏鄉孩童探索自身興趣與天賦。

2020 年五組脫穎而出的希望團隊中，由臺北市立大學鳴鐸教育服務團榮獲本年度最佳希望團隊，團隊成員皆為師資預備生，對偏鄉孩童服務懷抱著當仁不讓的使命感。今年團隊前往花蓮銅門國小服務時，除了發揮自身教育專長，設計具啟發性之豐富課程外，更結合服務國小特色，帶領小朋友建造太魯閣傳統家屋－竹屋，讓孩童能更了解自身文化、傳承部落珍貴傳統。太魯閣族耆老與大學生以大手帶著孩子們一雙雙小手，用愛將竹屋緩緩建成。在營期的過程中，透過最佳希望團隊的付出，早已與學童們建立起深厚情感。此次，鳴鐸教育服務團希望透過建造竹屋的過程中，讓孩子們都會記得在2020年夏天，和希望團隊的大哥哥大姊姊們一起快樂玩耍，讓留下的竹屋更具深刻意義。

LG 實現為偏鄉學童圓夢約定 再度啟程偏鄉 聖誕前夕溫暖送禮

2020 希望起飛活動舉辦至今，每年獲選最佳希望團隊所服務的偏鄉孩童皆可獲得圓夢機會，今年因疫情再度升溫，偏鄉孩童無法北上圓夢，而台灣 LG 電子仍不忘為偏鄉孩童圓夢的約定，為堅守承諾，將再度啟程前往花蓮銅門國小，由 LG 長官親自送聖誕禮物，再與孩童共享聖誕大餐，讓孩子們能夠度過一個不一樣的溫馨聖誕節。希望導師鬼鬼吳映潔在繁忙的行程中雖無法親自到場，仍心繫偏鄉孩童，因而親筆在希望小卡上寫上一段祝福小語，期盼學童不要害怕面對困難，要勇敢追求夢想。











Life’s Good with HOPE 希望。傳愛

散播愛與關懷 與社會並肩前行

LG以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」作為年度公益主軸，深度關懷偏鄉孩童，相信藉由愛與陪伴能讓孩子們在築夢路上更有力量。同時，更期盼能透過公益計畫，服務更多關懷對象，2020年LG 號召同仁一同參與一日志工活動，包括不同於以往的喜憨兒基金會志工服務，透過餅乾教室及彩繪蛋糕課程，讓員工與憨兒有更多相處互動；以及實際拜訪偏鄉小學，與孩子一起唱跳同樂，分享自身經歷，開啟孩子們更廣闊的視野。 LG 透過不同活動內容，結合內部員工力量，讓更多需要關懷的對象受到LG 實質的幫助。公益路上，無論未來環境是否艱困，LG都將繼續與社會並肩前行，期許不變初衷，將美好生活傳遞到台灣的每個角落。











【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。



