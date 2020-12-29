【2020 年 12 月 29 日，台北訊】 LG 電子憑藉機器人、人工智慧與自動駕駛車輛等核心技術，及對客戶需求的深切瞭解，於日前宣布將開發一款具備 UV-C 紫外線 1功能的自主移動機器人，可用於消毒接觸頻繁的高人潮區域。 LG 計畫於 2021 年初，將 UV 紫外線機器人推行至美國的飯店、零售業、企業與教育界。

LG 企業應用方案公司機器人業務部門主管暨副總 Roh Kyu-chan 表示 :「衛生問題對飯店房客、學生、餐廳顧客來說都是首要考量，自主移動式UV 紫外線機器人隨之應運而生， LG UV 紫外線機器人將協助消除細菌帶來的潛在危害，讓消費者加倍安心。」













LG 新款機器人將於 2021 CES® 線上大展正式亮相，可協助處理接觸頻繁、人潮眾多區域的消毒工作，樹立全新衛生標竿。由於機器人採自主移動設計，可於桌椅和其他家具間輕鬆移動，平均照射空間內的可接觸表面，約需 15 至 30 分鐘的執行時間，充電一次即可消毒數個區域2。

LG 機器人設計簡單易上手，可與既有清潔行程整合為一，無需進行大規模員工訓練，也不必專人設定即可操作。工作人員可透過遠端更新以手機或平板來監控運作進度，也能透過按下緊急停止按鈕或行動應用程式、由體感器3啟動的內建式安全鎖等功能，將員工暴露於紫外線底下的風險降至最低。













Roh 表示:「在我們現今所面臨的無接觸服務生態系統中，客戶更加重視衛生問題， LG 將運用品牌於機器人、人工智慧和自動駕駛車輛等多樣優質專業技術，致力發展創意解決方案，以面對未來的挑戰。」

1涵蓋 100-280nm 間的波長光譜。

2實際所需時間根據空間大小而異。

3動作偵測感應器有效半徑達 5 公尺。







【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【LG企業應用方案公司簡介】

LG 企業應用方案公司是值得信賴的合作夥伴，可為全球不同行業提供創新產品和解決方案。LG 擁有業界領先從 OLED 和 LED 顯示器到高效太陽能解決方案一系列獨特產品組合，是全球客戶中受人尊敬的品牌。 LG 的 IT 解決方案包括商用顯示器，筆電，投影機，雲端設備和醫療顯示器，其設計旨在最大程度地提高工作效率並為客戶帶來可觀的價值。如需更多 LG 企業解決方案資訊，請參考網站 www.LG.com/b2b.