【2020 年 12 月 30 日，台北】台灣 LG 電子以Life’s Good的品牌精神，不斷以創新科技為消費者打造健康智慧的居家生活，今（30）日宣布推出 LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版，升級大容量提供消費者更多衣物護理選擇方案。LG Styler蒸氣電子衣櫥自2017年在台上市後，便以創新的衣物輕乾洗概念，廣受眾多消費者喜愛，因應消費者健康意識提升，LG今年再度推出LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版，可容納更多大型衣物、寢具、玩偶，並透過天然高溫蒸氣達到99%殺菌率，同時內建WiFi，支援 LG ThinQ App遠端操控，提供兼具健康與智慧的新生活體驗。同時，為展現LG開拓多元市場的決心，LG結盟各大產業夥伴，透過LG Styler蒸氣電子衣櫥開創全新的商業應用場域，締造家電市場全新「體驗經濟（Business of Experience）」跨界里程碑。LG以健康智慧家電作為出發點，完美結合消費者需求與頂尖技術，致力實現家庭美好的生活。







LG Styler 蒸氣電子衣櫥在台推出容量升級的 PLUS 版奢華鏡面款 （ B723MR ），建議售價 NT$69,900 ；全新特調色亞麻紋象牙白（ E523IR ），建議售價為 NT$54,900 ，將於 2021 年 2 月上旬正式上市。

LG Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 版滿足消費者需求 實現「健康智慧生活」願景

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG秉持以不斷創新的技術，提供消費者健康、智慧的生活為理念， LG Styler蒸氣電子衣櫥在台上市至今，以天然蒸氣殺菌提供消費者便利的衣物護理方案，今年更感謝消費者支持，銷量大幅成長近 400%。同時LG開發團隊進一步發現，近年台灣消費者對健康生活需求更甚以往，希望能更有效率地將全家人的大量衣物一次完成護理，因此推出容量升級的LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版，能輕鬆且更有效率地呵護全家人的衣物、寢具及居家用品，讓消費者有更多時間享受健康的居家生活。同時，LG更看好『體驗經濟』市場，積極與業界夥伴合作，將衣物護理體驗拓展到不同的商務領域，包含智慧住宅、頂級尊榮客戶體驗服務等，為各產業夥伴創造更多的解決方案。」







LG Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 版 容量升級 全家人大型衣物殺菌護理輕鬆完成

LG為滿足消費者對乾淨衣物以及健康居家環境的需求，推出 LG Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 版，加大容納空間，能同時放入更多衣物，包括冬季大衣、兒童衣物與背包、寢具、玩偶等，提高衣物呵護效率。並透過獨家 TrueSteamTM蒸氣高溫殺菌技術、Heat PumpTM 低溫除濕式烘乾技術，有效為全家人的衣物消除99.9%的細菌、病毒與過敏原，同時達到清新芳香的效果，並能支援LG ThinQ App遠端操控，同時為消費者達到「省時」、「節能」與「健康」的智慧生活新體驗。



▪容量升級，全家人的大型衣物、擺飾玩偶、寢具一次清潔

LG Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 版尺寸為 60 cm x 196 cm x 59.6 cm，與一般版本相比，內部高度增加 6.5cm，寬度增加13.5cm，可放入五件大型衣服滿足全家人的需求，不但衣物處理效率增加，且大件蓬鬆的外套也能輕鬆護理。大型枕頭、寢具、娃娃都可置於多功能層架上，以蒸氣有效殺菌，呵護全家健康。







▪60度天然蒸氣高溫消除99%的細菌病毒，由外到內「蒸」正乾淨

LG 獨家 TrueSteamTM 蒸氣技術，透過高溫蒸氣，不須添加任何化學物，通過多項國際機構認證，包含英國過敏協會 （BAF）、美國哮喘及過敏基金會 （AAFA）、 VDE、 Intertek以及日本北里環境科學中心 （KRCES） 認證，能消除 99.9% 的過敏原、塵螨、細菌及病毒。 LG Styler 蒸氣電子衣櫥運用天然蒸氣，只要在水箱裡添加純天然的自來水，即可去除在外沾染上的異味，搭配擺動衣架來抖落衣服上的灰塵與毛屑，同時平整衣物皺褶，讓衣物達到「輕乾洗」的效果，每日如新。



▪多元衣物護理模式

LG Styler 蒸氣電子衣櫥透過高溫蒸氣、擺動衣架及 Heat PumpTM 低溫除濕式乾衣技術，溫度最高保持在攝氏 60 度，形成多種衣物護理模式，既可保護衣物，又可有效護理精緻、機能或其他特殊材質衣物，達到清新除臭、平整除皺的效果。



-清新除臭：可依衣物狀況自由選擇強力、標準、輕微行程，不論是吃完燒肉火鍋後衣物沾染的食物餘味、路邊的二手菸味或夏季產生的汗味，最快20分鐘即可完成護理。同時搭配置入式芳香片，讓衣物回復清新芳香。

-特殊護理：包含西裝／大衣、羊毛／針織、運動衣物、雲端客製等多種行程，針對特殊材質衣料或用品，就連皮革製品也能輕鬆處理，進行最輕柔的呵護。

-殺菌：分為一般衣物、寢具、精緻衣物、幼兒用品等模式，以攝氏 60 度蒸氣及較長的呵護時間達到殺菌效果，減少 99.9% 衣物上的細菌、病毒及塵螨，讓每次穿著使用都能健康舒適。

-溫和烘乾：可透過低溫柔和以攝氏50-55度烘乾衣物，恢復衣物蓬鬆效果，無法水洗或不耐高溫的衣物也可使用，包含一般衣物、雨天／霧氣、除濕等行程，呈現清新乾爽的舒適感。



▪褲線整燙每天都能挺拔有型

設置於門邊內側的褲裝夾板，提供除皺護理及褲線整燙功能，能熨燙出筆直褲線，大幅節省手工熨燙時間，每天都能穿著筆挺的褲裝出門， PLUS 版更透過加寬設計，褲裝腰圍由最大 38 吋提升到 48 吋，大尺碼長褲亦能輕鬆放入。







▪室內除濕一機多用超省空間

除了一般衣物護理功能外，LG Styler 蒸氣電子衣櫥同時具備室內除濕功能，只要開啟除濕模式，同時將衣櫥外門開啟，即可在11 坪空間內擁有每日 10L 的除濕效果，帶給消費者衣物及室內空間乾爽清新，消費者無須額外增購家電，並有效提升室內空間應用。



▪LG ThinQ智慧連結持續更新衣物材質護理模式呵護特殊高級衣材

LG Styler 蒸氣電子衣櫥內建智慧 WiFi 功能，可透過 LG ThinQ App 下載各種特殊衣服材質護理模式，包含毛皮/皮革、圍巾/領帶、運動服飾/裝備、溫暖棉被、外出暖衣模式等也能隨時隨地操作、掌控、接收通知、追蹤能源消耗，更新並監控衣物護理狀況，精準地掌握使用行程。同時，LG 開發團隊仍持續不斷地研發並增加體貼消費者需求的衣物護理行程，消費者可直接自 ThinQ App下載，隨時享受客製貼心的衣物護理體驗。



▪簡約外型搭配裝潢展現多元時尚品味

LG Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 版以頂級鏡面玻璃門兼具實用功能與優雅設計，精緻摩登的造型可完美融入各種空間，同時讓空間能更有效利用，並維持衣物潔淨，常保如新。一般版除了奢華鏡面面板外，同步推出特調新色象牙白，與原有簡約深咖啡色及明亮白色，提供消費者更多設計搭配選擇。

尊榮使用體驗 擁抱全新跨業體驗新商機 醫界熱購健康首選

LG Styler 蒸氣電子衣櫥自推出後廣受各界好評，因此 LG 在今年攜手更多跨領域夥伴，將 LG Styler 蒸氣電子衣櫥整合至銷售服務範圍，例如建設公司與設計公司提供頂級客群更健康的智慧住宅；抑或將 LG Styler 蒸氣電子衣櫥設置成為店內常設服務，包括車商、診所、服飾餐廳等，提供頂級顧客享受 LG Styler 蒸氣電子衣櫥所帶來的絕佳使用體驗，同時提高夥伴自身的服務價值，以及提升消費者的好感度、忠誠度。LG 將持續為跨領域合作夥伴創造更多尊榮服務價值，共創跨界體驗新商機。

同時，因應日益提升的健康趨勢與需求，LG Styler 蒸氣電子衣櫥今年成為守護醫護人員健康的最佳防線，2020 年 LG Styler 蒸氣電子衣櫥以獨特的蒸氣殺菌技術備受醫界肯定，許多專業醫護人員均主動購入，透過高溫蒸氣殺菌，將醫師袍與護士服等工作服裝進行護理，讓醫護人員及病患更加安心，打造更乾淨健康的診療環境，也創造 LG Styler 蒸氣電子衣櫥與去年同期相比，銷售成長400% 的亮眼佳績。







持續守護消費者健康 新品上市特惠

為歡慶 LG Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS 版上市，消費者於2021年1月1日起至3月31日止，於全台指定通路購買指定型號，即可獲得寬庭寢具五件組。欲了解更多活動詳情，請參考LG官網https://www.lg.com/tw/2021cny





【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請參考網站 www.LG.com/tw