【2021 年 01 月 05 日，台北訊】 LG 電子將於首場線上 CES® 2021 大展上推出前所未見的 QNED Mini LED電視，同時也是 LG 2021 頂級 LCD 電視系列的極致代表作。LG 最新款電視象徵LCD 電視畫質的大躍進，產品採用量子點與一奈米顯示技術，並搭配 Mini LED 作為光源，亮度與對比度的表現更勝傳統 LCD 電視。本次2021 系列包含最新3 款 4K 與 8K 型號，涵蓋各種大螢幕選擇，最大尺寸達 86 吋。

OLED 憑藉自體發光像素及獨立調光榮登 LG 電視巔峰之作，而 LG QNED Mini LED電視將為消費者提供更誘人的選擇。全新 LCD 面板結構搭載 LG 進階 Mini LED 背光技術，視覺效果更上一層樓，造就如臨實境的觀影體驗。 LG QNED TV 也是首款結合量子點與 NanoCell 技術的產品，得以呈現令人驚豔的精準色彩表現，加上進階 LED 背光模組提供更佳的對比度，更飽滿深邃的黑色，畫面超乎想像的動感逼真。新款電視更具備 120Hz高更新率，動作倍顯流暢自然。





LG 創新 Mini LED 背光模組由近 30,000 顆微型 LED 組成，多達 2,500 個調光分區與進階區域調光技術，創造無與倫比的峰值亮度，使其達到 1,000,000 : 1的對比度。* 在上述條件的支援下，成就絕佳 HDR 畫質與卓越的對比度和廣色域及出色的色彩準確度。栩栩如生的影像活靈活現，觀眾彷彿身歷其境，使 LG QNED Mini LED 電視成為 LCD 電視界新霸主。

LG 家庭娛樂事業部研發資深副總 Nam Ho-jun 表示：「品牌全新 QNED 電視系列為頂級家庭娛樂而生，不僅拓展並精進了 LCD 電視領域的表現，更賦予消費者卓越超群的觀影新選擇。新款電視將帶來與其他 LCD TV 截然不同的視覺體驗，也是 LG 承諾持續創新突破的最佳實證。」

LG 頂級 86 吋 QNED TV 電視將於 1 月 11 日開始舉辦的 CES 2021 大展期間透過 LG線上展覽平台展出。

* 86 吋 8K QNED 電視。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

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