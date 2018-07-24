LG 2018公益活動「希望起飛」再度啟程走入偏鄉 希望導師嚴正嵐遇小粉絲 大聲分享明星夢 首度展現繪畫才華 彩繪希望明信片 相約一年後離夢想更近

「我長大也想要當明星…！」一位天生聽覺有障礙的小女生，在聽完希望導師嚴正嵐的故事後，積極地舉手，向大家說出她的未來希望，「今天很開心正嵐姐姐來陪我們，聽了她的故事，我好像有了更多勇氣和希望，長大後也要成為向正嵐姐姐一樣厲害的明星…」。頂著豔陽，在這個氣溫飆高30度的炎夏，LG 2018公益活動希望導師嚴正嵐，與台灣LG電子資深副總經理羅時景來到台南菁寮國小，陪伴與鼓勵偏鄉孩童，更與孩子一同彩繪希望，聽到他們天真踴躍分享自己未來的希望，讓台灣LG電子更堅定了偏鄉關懷及希望啟發的使命，持續傳遞希望、讓愛蔓延。

【2018年07月24日，台北】台灣LG電子自2008年起，持續以偏鄉弱勢孩童照顧為公益活動主軸，歷年來創造了許多感動。今年「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」再度以「希望起飛」為主題，並邀請追夢11年、一路上跌跌撞撞，卻始終不放棄夢想的嚴正嵐擔任希望導師，透過自身堅持不放棄的故事，鼓勵偏鄉孩童無論面對怎麼樣辛苦的環境，都要勇敢追求未來希望。在7月20日的仲夏午後，LG希望導師嚴正嵐與台灣LG電子資深副總經理羅時景，深入台南鄉間，為遠東科技大學「夢想家團隊」加油，並與小朋友面對面，共築未來願景與希望。個頭嬌小卻充滿正能量的希望導師嚴正嵐，一到現場就背起吉他，跟小朋友一起彈唱自創曲「I don’t 姑息」，鼓勵小朋友堅持且勇敢朝未來希望前進。

深感偏鄉教育資源缺乏，台灣LG電子資深副總經理羅時景更是全力支持LG連續多年舉辦的「Life's Good with HOPE希望。傳愛」公益活動。此次跟著團隊來到偏鄉，除了一同鼓勵偏鄉孩童，更感謝大學生團隊的無私奉獻，羅時景資深副總經理表示：「三年前的歲末，我在LG送希望到偏鄉公益記者會上初次與遠東科大的團隊見面；三年後我非常開心，看到遠東科大仍然持續支持LG的公益活動，為偏鄉孩童付出。今年我們收到增加兩成的大學生團隊公益提案，這也是對LG的鼓勵。聽到孩子們大聲說出對於未來的希望，我相當感動，祝福各位小朋友都能夠朝著目標邁進，並為自己創造更美好的希望藍圖。」

喜歡與專注的力量大！希望導師嚴正嵐告訴小朋友，相信自己不放棄，就會有好事發生。

今年的LG希望導師特別邀請追夢11年，一路上跌跌撞撞，卻始終不放棄夢想的嚴正嵐，一起鼓勵小朋友。充滿活力的嚴正嵐一抵達活動現場，就迫不及待跟小朋友分享：「喜歡及專注的力量是很大的，所以要善用這股力量，就能給我們足夠的勇氣，不怕一路上會遇到的各種困難及考驗；而且，只要全心投入自己喜歡的事，你會獲得更多堅持下去的動力，認真去做，相信自己不放棄，就一定會有好事發生！」

在2018 LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動剛開跑時，嚴正嵐曾在影片中說道：「過去擔任吉他老師時，每當看到學生開心的笑容，就覺得我真的可以為別人做些什麼，更從中獲得堅持下去的力量，此次擔任LG希望導師也希望能夠為偏鄉孩童付出，傳遞勇敢描繪夢想的力量。」

嚴正嵐與小朋友一同「彩繪希望」明信片，相約一年後，每個人都要離自己的希望與夢想再更近一點！

活動中，LG與希望導師帶領小朋友一起繪製希望明信片，寫下未來希望，嚴正嵐更是首度展現繪畫才華，畫出心中夢想的「家」，小朋友也踴躍地和正嵐姐姐分享自己的「彩繪希望」。有位小女孩夢想成為警官，有的想當昆蟲學家，還有好幾位想成為游泳選手。有一位嚴正嵐的小粉絲，天生有聽覺障礙，平時和家人就十分關注嚴正嵐的戲劇，親眼見到正嵐姐姐後，更興奮的說道：「我想要跳舞、唱歌、演戲，成為像正嵐姐姐一樣的明星！」活動後嚴正嵐也分享道：「聽完她的夢想後，不自覺地替她擔心未來可能遇到的種種挑戰，但也讓我想起小時候的自己也是這樣的，更讓我想要為她加油！」；更有一位夢想成為發明家的小男孩，即使先天性心臟病需要開刀，仍積極地參與每個活動。在分享的尾聲，嚴正嵐也和小朋友約定好在一年後收到明信片時，每個人都要離自己的希望與夢想再更近一點。LG 2018公益活動希望導師嚴正嵐，期望以自身的人生歷程，與台灣LG電子一同啟發偏鄉孩童無限的天賦，讓更多人投入偏鄉孩童關懷的行列。

五組優勝大學生團隊脫穎而出 夢想家團隊長期投入孩童志工服務

今年 LG「希望起飛」公益活動，從全國173間大學，徵選出五組優勝提案，包含國立高雄大學、國立中山大學、遠東科技大學、國立臺灣大學及由一組由國立臺灣大學與國立台北教育大學組成的跨校團隊。服務內容涵蓋科學、資訊、攝影、藝術、音樂、世界文化等多元領域，這五組優勝團隊，將於七、八月暑假期間，前往桃園、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等地的偏鄉小學，將地方特色融入課程中，帶領偏鄉孩童以不同的角度認識自己的家鄉、以多元的活動內容帶給身處偏鄉的小朋友們一個難忘且具有啟發意義的暑假。

遠東科技大學「夢想家團隊」，由一群資訊科系的學生所組成，在何瑞峰教授的帶領下，長年獻身孩童志工服務。難能可貴的是，其中有一名成員因為自己小時候參加過「夢想家團隊」的營隊，長大後決定投身志工行列，讓更多孩童的夢想得到延續。今年團隊來到具有百年悠久歷史的台南市後壁鄉菁寮國小，因地處偏避、人口外流，有不少是單親、隔代教養或新住民的家庭。同時，網際網路和資訊科技教育的普及度不如城市，為激發小朋友的潛能並縮短城鄉的數位落差，夢想家團隊精心設計以資訊科技、程式設計為主軸的活動，啟發孩童的興趣與天賦；並教導孩童使用數位單眼相機，學習從生活周遭發現美，記錄家鄉的美好。

2018年 LG「希望起飛」，收到比往年多近兩成的熱血提案，其中更增加了多組跨校團隊的加入，帶動更多莘莘學子的互相合作。LG電子對於每年益增的大學生，願意付出自己的時間、才藝及專長，投入偏鄉關懷的行列，是LG電子在偏鄉關懷的路上，最大的鼓勵之一，也期望透過長期耕耘，為偏鄉的孩童們帶來更美好的生活。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com 。