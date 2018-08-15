LG Q Stylus+ 一筆全能寫下生活新篇章 6.2吋大螢幕與旗艦音效 享受單手掌握的影音體驗 專業優化相機拍出網紅創意照 貼心進化書寫筆較愛你

【2018年08月20日，台北】台灣 LG 電子看好中階入門手機市場的成長趨勢，在台推出

LG Q Stylus+，以中階機款的合理價格，搭載具備旗艦機種功能的全新機款，延續之前LG Stylus 備受好評的觸控筆功能，全新的 「Q筆」設計與更升級的書寫功能，提供消費者全面優質化的行動體驗。LG Q Stylus+同時具備肖像模式與PDAF高速自動對焦功能的全能優化相機，提供更多創意與專業的拍照選擇，拍出讓人羨慕的個性照片；更配有6.2吋全視野螢幕與旗艦機才具備的頂級DTS：X 3D環繞音效技術，讓消費者體驗一手掌握的高級視聽饗宴；外觀採用 2.5D 微曲弧形設計並搭配嶄新的智能快捷鍵，以舒適的握感提供更便捷的行動生活。延續LG G7+ThinQ的好評熱潮，

LG Q Stylus+同樣由BTS防彈少年團代言，再次讓消費者感受LG Q Stylus+一筆全能的獨特魅力。

LG Q Stylus+在台將推出極光黑，建議售價NT$12,900元，即日起於各大經銷通路開始販售，凡購買即可獲得BTS Love You筆較愛你贈品組，包括BTS筆記本書籤組、BTS桌上立牌，數量有限，送完為止。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 除了不斷在旗艦機款中研發與創新，推出符合消費者期待的新機外，更看好台灣中階手機市場的成長，並持續在中階機款中依照消費者需求導入不同的頂級手機技術，更以一筆全能的書寫功能，讓LG Q Stylus+提供更優異的行動體驗，同時搭載全能優化相機與DTS：X 3D環繞音效等多項旗艦規格，期望以合理的價格滿足不同需求的消費者。」

一筆全能的書寫功能 一筆撰下生活難忘時刻

LG Q Stylus+新增全新的Q筆即時辨識覆寫功能與手寫防誤觸功能，有效優化書寫體驗，提供消費者如同親筆撰寫的手感；隨手便利寫功能，讓消費者可以快速記下源源不絕的靈感；Q Stylus+具有GIF Capture動圖製作、Pop Memo、Capture+及Pop Lens等多樣化的書寫功能，提供消費者全方位的貼心紀錄工具。

書寫新感受 體驗如同紙上書寫般的順暢感

LG Q Stylus+具備全新的即時辨識覆寫功能，透過優化的辨識能力，在使用Q筆書寫時能夠更順暢、流利的完成各種文字訊息，就像實際筆寫一樣連續不間斷；其螢幕更配有手寫防誤觸功能，在書寫文字的時候，不會因為手掌放置在螢幕而影響文字辨識功能，讓習慣手寫紀錄訊息的消費者能夠體驗到如同在一般紙筆書寫時的熟習與流順感。

多樣貼心書寫工具 撰寫屬於自己的獨特生活

在使用LG Q Stylus+的Q筆時，螢幕會自動跳出GIF Capture動圖製作、Pop Memo、Capture+及Pop Lens功能的相關選項，其中GIF Capture動圖製作功能，可從影片中調整想擷取的視窗尺寸與位置，錄製最多15秒的動態 GIF 圖檔，更可以透過Q筆加上個人的文字或是想法，打造獨一無二的個性化貼圖，讓使用者能夠展現自己的幽默感與創意，創作出符合自己當下心情的有趣圖檔，增加與朋友聊天的樂趣；Pop Memo能夠快速新增記事便籤，隨時提醒代辦事項；Capture+，能夠擷取畫面上任意文字、書寫或畫圖；Pop Lens則能夠開啟放大視窗，讓使用者看到圖片與文字中所有的小細節。

直覺式的隨寫 完整記錄靈光乍現的創意泉源

LG Q Stylus+搭配全新的隨手便利寫功能，即使在螢幕關閉的情況下，透過Q筆即可在黑色螢幕上寫作、塗鴉或是書寫備忘錄，讓不論是需要隨時記錄文字靈感的藝文創作者，或是必須記下重要訊息的商務人士，都能夠直覺式的快速寫下腦力激盪後的創意點子，揮灑源源不絕的創作泉源。

專業優化相機功能 一手拍出銳利好眼光

LG Q Stylus+擁有旗艦級的 1,600 萬畫素主鏡頭與 800 萬畫素前鏡頭，能輕鬆拍攝出多張深刻無比的清晰美照；更配有 PDAF 高速自動對焦功能，能即刻捕捉當下的美好回憶；自拍鏡頭更配有肖像模式，能夠完美呈現出使用者深刻的笑容輪廓，此外，更具備智能快捷鍵，透過一指控制的操作，讓消費者自拍變得更簡單快速，輕鬆保存各種珍貴笑容。

智能快捷鍵 單手操作更聰明

LG Q Stylus+搭載的全新智能快捷鍵，除了有指紋解鎖功能外，更支援多項便利功能，像是在使用相機自拍時，輕輕壓一下即可開啟快門，輕鬆又快速的拍出亮麗美照；按壓兩下就能使用螢幕截圖功能，方便擷取任何想看的畫面；手指上下滑動還可以移動控制管理通知面板，智能快捷鍵的多樣化便利操作，讓消費者即便使用6.2吋的大螢幕手機，也能透過直覺式的一指操作，完成各種常用的智慧功能。

多種攝錄模式 影音記錄創意無限

LG Q Stylus+專業優化相機不僅搭載 1,600 萬畫素主鏡頭與 800 萬畫素前鏡頭，可製作GIF檔外，更備有肖像模式、匹配攝影、Snap拍攝、攝影指南、網格攝影功能，提供多種專業選擇，滿足各種年輕人創新拍照需求，讓不論是想要在社群網站上上傳吸引目光創意照片的消費者，或是想要保留每一份美好時刻的消費者，LG Q Stylus+專業優化相機都能輕鬆達成。

PDAF高速自動對焦功能 盡情捕捉美好回憶不間斷

LG Q Stylus+導入 Phase Detection Auto Focus 高速自動對焦功能，相較一般手機的自動對焦功能快 23%，即使是移動中的物體也能夠在最短的時間內，成功捕捉閃爍即逝的難忘精采畫面，讓父母親能夠隨時捕捉到跑跳中的孩童們最自然歡樂的真實笑容。

LG Q Stylus+提供單手掌握的影音饗宴新感受

LG Q Stylus+具備18 : 9的 6.2 吋 FHD+全視野螢幕，機身寬度僅77.7mm，提供消費者一手掌控的寬闊新視野，將影像畫面更加真實深刻的呈現眼前；同時支援旗艦機種相同規格的DTS：X 3D環繞音效，在接上耳機後就能呈現出如臨現場般的聽覺感受。不論是觀看充滿聲音特效的科幻電影，或是聆聽劇院鋼琴的表演影片，LG Q Stylus+都能將聽覺與視覺真摯的感動真實還原。

6.2 吋 FHD+全視野螢幕 拓展全新的視野疆界

LG Q Stylus+配有 6.2 吋FHD+全視野螢幕(解析度達2,160 x 1,080，內嵌式觸控顯示器)，採用極窄邊框設計，能夠呈現出更寬廣與生動的影像畫面，讓消費者即使在擁擠通勤時間，也能透過一手掌握感受到完美的視覺體驗。

支援旗艦DTS：X 3D環繞音效 感受聲歷其境的行動體驗

LG Q Stylus+擁有旗艦等級的音效技術，DTS：X 3D環繞音效讓消費者只要戴上耳機，就能直接體驗7.1聲道立體環繞音效，不論是暢遊在富有聲音效果的手遊世界裡，或是聆聽優美的演奏樂曲，都可以感受到耳機傳出的聲音立體空間感，LG Q Stylus+能將最真摯的聽覺完美重現。

現代風格設計美學與堅固耐用保護 提供頂級的舒適握感

LG Q Stylus+透過金屬邊框搭配 2.5D 微曲弧形玻璃螢幕，展現出獨特的現代美學，流線型的外觀提供消費者前所未有掌握手機的舒適感；更擁有 IP68 防水防塵等級及 MIL-STD 810 美國軍規防護認證，讓消費者能夠在任何的環境當中，自在的使用LG Q Stylus+的各項功能。

IP68防水防塵 使用手機更自在

LG Q Stylus+具備IP68防水防塵等級，提供消費者在各種嚴酷環境下，都可以毫無疑慮的使用手機，不論是在炎熱的沙灘中戲水或是到溫差大的高山中露營，都能舒適與安心的操作。

美國軍規保護 展現驚人耐用力

通過14項MIL-STD-810軍規的不同環境溫度操作與撞擊跌落測試，展現出高規格防護的耐用能力，讓消費者不用再擔心手機因意外摔落造成外觀損傷的困擾。

【LG Q Stylus+規格表】

機種 LG Q Stylus+ 建議售價 NT$ 12,900元 顏色 極光黑 尺寸 160.1 x 77.7x 8.1mm 重量 172g 顯示器 6.2 吋18:9 FHD+全視野螢幕 內嵌式觸控顯示器(2,160 x 1,080 pixel) 處理器 MT6750S 1.5 GHz Octa 作業系統 Android 8.1.0 SIM卡類型 Nano SIM (4G+3G) 儲存空間 RAM-4GB/ROM-64GB 擴充槽:miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 2G： 850/900/1800/1900 MHz 3G： 850/900/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40) /2600(B7)/2600(B38)/2600(B41) 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：4.2/A2DP USB介面：Type C/隨身碟功能OTG LG Bridge Wi-Fi：802.11 b / g / n 相機功能 主鏡頭： 1600萬畫素(77度,F2.2) 30連拍，可製作GIF檔 前鏡頭： 800萬畫素(80度, F1.9) 20連拍，可製作GIF檔 自動/美食/匹配拍攝/拍攝指南/Snap拍攝/網格拍攝/全景拍攝/閃爍跳格剪接/肖像 電池 3,300 mAh原廠鋰電池(不可替換)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。