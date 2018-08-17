LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種全新登場 獨家搭載空氣淨化系統 樹立智慧空調新規格 室內空氣對策專家 打造居家舒適健康好環境

【2018年08月16日，台北訊】台灣氣候炎熱潮濕，加上近年來國人健康意識抬頭，尤其對於空汙議題更加關注，對於選購空調的要求除了強勁冷流以及節能省電以外，更期望能同時兼顧室內空氣品質。台灣LG電子觀察到消費者需求，推出最新款DUALCOOL系列空調豪華清淨機種，搭載LG Air Purifying System「空氣淨化系統」，擁有獨立式空氣清淨機的頂級淨化空氣功能，結合三大空氣淨化新技術，PM1.0感應器自動偵測室內微粒粉塵、負離子產生器主動釋放超過500萬個負離子幫助淨化空氣，以及微塵濾網過濾系統來清潔室內空氣髒汙，同時搭配四色燈號與數值智慧雙重顯示，讓消費者能透過室內機面板輕鬆掌握室內空氣品質。全新上市的DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華清淨機種同樣配備LG特有的雙迴轉變頻壓縮機，並獲得CSPF能效一級認證，同時具備速冷、節能功效，一機體驗冷氣與空氣清淨機的雙重優勢。

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調<豪華清淨機種>型號：LSU/N 1518ACO於八月上市，建議售價NT$47,900元。即日起至9月底購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定機種即可兌換送2000元7-11商品卡，還有機會參加「LG樂不思暑 夏緻有禮」買再抽活動。

台灣LG電子空調家電產品部李鏞國總監表示：「LG不斷以優異創新的研發技術，以全方位提升消費者生活品質為目標，引領各項產品的革新與進化。我們觀察到台灣消費者近年來對於健康議題的重視，以及PM2.5所引起的關注，特別推出全新搭載LG Air Purifying System「空氣淨化系統」的LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華清淨機種，結合空調和空氣清淨機的兩大優勢，希望能為台灣的每一個家庭打造涼爽以及乾淨空氣的居住環境，進而實現LG希望透過家電科技促進使用者健康的理念。」

搭載LG Air Purifying System空氣淨化系統 每一口呼吸都放心

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調全新上市的豪華清淨機種，搭載LG Air Purifying System「空氣淨化系統」來為消費者淨化空氣，搭載LG空氣清淨機專用的PM1.0感應器、新增500萬負離子產生器和使用微塵濾網過濾系統三道濾除微粒程序，徹底過濾粉塵以及導致呼吸道疾病的有害物質；另外也配備了 LG空氣清淨機特有的智慧雙重顯示，透過四色燈號及數值，隨時掌握家中空汙狀況，讓家中每一個角落涼爽又乾淨。

● PM1.0感應器 精準偵測懸浮微粒濃度

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華清淨機種搭載了LG空氣清淨機特有的PM1.0感應器，在空調啟動時，會自動開啟PM1.0感應器，透過PM1.0懸浮微粒感應器精準偵測PM1.0、PM2.5、PM10懸浮微粒濃度，最小可偵測至0.7微米（μm）的懸浮微粒，為家中空氣品質嚴格把關。

● 搭載負離子產生器 還給室內乾淨又涼爽的好空氣

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華清淨機種在機身上方搭載的負離子產生器，能主動釋放500萬個負離子來附著在空氣中的懸浮微粒上，透過帶有正離子的空調濾網，捕捉吸附被負離子包覆的懸浮微粒，減少家中導致呼吸道敏感的有害物質，為家人帶來更健康的清新空氣。

● 智慧雙重顯示 好空氣看得見

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調豪華清淨機種，將LG空氣清淨機另一項特色「智慧雙重顯示」搭載於空調，消費者可透過面板上的四色燈號及精準數值提醒，即時掌握室內空氣品質，看得見的涼爽好空氣讓人呼吸更安心。

CSPF能效一級 節能省電最安心 雙迴轉變頻壓縮機最強勁 極低分貝最舒眠

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調擁有CSPF能效一級，具備多項強化冷房效率之革新設計，LG特有的雙迴轉變頻壓縮機能降低運轉時的能源轉換耗損，提升空調效能；配備三段智慧節能模式，可依照人數多寡選擇三階段的能源耗用模式；獨家設計的15˚水平傾角線流扇及直流無刷風扇馬達，讓機器運轉更安靜，舒眠模式下最低運轉音量只有19db，讓消費者同時擁有寧靜又涼爽的舒適生活。

● 雙迴轉變頻壓縮機 強勁節能的空調心臟

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調採用雙迴轉變頻壓縮機，相較於傳統定頻機種擁有較大轉動頻率，可加快冷卻速度40%，同時節省高達70%的能源消耗，讓空調運轉更穩定、更安靜，達到節能、省電、高效率。

● 智慧節能模式調整運作效率 安心獨享涼爽舒適空間

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調搭載智慧節能模式，輕觸遙控器上省電按鈕，即可依照室內人數以及活動量選擇不同的冷流吹送程度，並藉由控制壓縮機的轉速有效減少耗電量，達到最經濟舒適的效果，一般模式為100%能源耗用，亦可依人數多寡選擇80%、60%、40%能源耗用模式，即使自己獨自在家，也能享受舒適涼爽時光，多階段的運作效率，聰明節省耗電率。

● 安靜運轉 極靜音19分貝

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調搭載獨家設計15˚ 水平傾角線流扇及直流無刷風扇馬達，讓空調運轉更安靜；主動式低震動控制(ALVC)機制可在低頻運轉情況下，透過專門控制速度誤差的元件偵測並穩定不平衡所產生的震動及噪音。舒眠模式下運轉音量最低只有19dB，比圖書館更安靜，讓使用者擁有涼爽又寧靜的睡眠環境。

● 強勁冷流 享受涼爽生活

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調除了利用雙迴轉變頻壓縮機加快冷卻速度外，還採用了加大版線流扇-將線流扇尺寸加大25%，以及加大9%冷卻出風口尺寸，讓冷空氣循環更遠，快速散發涼爽空氣到房間的每一個角落，達到快速空間冷卻的效果，隨時享受最佳的適溫效果。

德國萊茵集團產品認證 獨家抗鏽蝕金散熱片 電壓突波保護機制 保固再升級 產品耐用更安心

台灣夏季氣候逐年炎熱，消費者使用空調產品的時間也跟著加長，減少機器故障以及延長產品的使用壽命更是節能環保的重要環節。LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調在提升機體耐用度方面進行諸多強化研發，提供消費者更耐用、更安心、更節能的空調新選擇。

● 德國萊茵TÜV集團產品認證

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調全系列產品壓縮機獲得德國萊茵TÜV集團產品驗證，LG也提供變頻壓縮機10年、全機3年，以及主機板7年的保固，帶給消費者更周全的保固承諾，讓消費者享有長時間的貼心服務。

● 獨家抗鏽蝕金散熱片TM

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調獨家採用抗鏽蝕金散熱片TM，在熱交換機表面塗佈抗鏽蝕塗料，提升表面抗鏽蝕性與耐用性，延長空調產品的使用期限。即使在台灣夏季高溫潮濕的環境，一樣安心耐用。

● 電壓突波保護機制

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調獨家搭載LG PCB(電源迴路板) 提升電壓變化承受能力，耐壓增強14%*，確保安全抵抗高電壓或電源突波，強化機體整體耐久能力。

LG Smart ThinQ 智慧遠控 隨時掌握家中溫度

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調內建WiFi，消費者可透過LG Smart ThinQ App遠端操控功能，操作冷氣開關機、溫度以及風速控制等基本運轉模式，還能遠端開啟冷氣的空氣淨化功能；甚至可透過App之能源監控功能，隨時掌握用電狀況，能源消耗清晰可見。

● 智慧遠端操控 控制空調不受限

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調新品同樣也支援LG Smart ThinQ，透過WIFI即可從戶外控制家中空調，不論是運轉模式、風向控制、以及溫度和風速，都能輕鬆掌控，一進家門即刻享有最舒適的涼爽空間。

● 隨時監控能源狀況 用電量隨時掌握

除了透過機體上隱藏式的能源顯示模式清楚得知空調運轉時的耗電量外，還能透過LG Smart ThinQ APP上的能源監控功能清楚掌握冷氣用電狀況，在享受舒適涼爽的室內環境的同時，更能隨時了解能源耗電量，是智慧家居的空調首選。

強勁冷流 酷夏有禮

LG為回饋消費者愛護與支持，推出「強勁冷流 酷夏有禮」活動，即日起至9月底，凡於活動期間內購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定機種，即可兌換送2000元7-11商品卡，還有機會參加「LG樂不思暑 夏緻有禮」買再抽活動，讓消費者爽渡涼夏、共暢節能、歡享好禮。享受要及時，請把握機會以免向隅。

1.活動時間：即日起~2018/9/30

2.活動辦法：凡於活動期間內購買LG DUAL COOL雙迴轉變頻空調指定型號，憑購買發票及保證書正本 ，即可兌換送 7-11商品卡NT$2,000。

3.贈品兌換方式：活動網站登錄或回函申請(2擇1即可)，詳情請上LG官網

http://www.lg.com/tw/promotions/LGDUALCOOL

4.還有機會參加 [ LG樂不思暑 夏緻有禮 買再抽] 活動，詳情請上LG官網

http://www.lgevent-tw.com/branding/2018July-SepSP/

強勁冷流 酷夏有禮 購買產品 好禮贈品 LSU/N-1017DHP; LSU/N-1217DHP; LSU/N-1417DHP; LSU/N-1815WHP; LSU/N-2215WHP; LSU/N-1217DCO; LSU/N-1417DCO; LSU/N-1518ACO; LSU/N-1017SCO; LSU/N-1418SCO 憑購買發票及保證書正本， 即可兌換送 7-11商品卡NT$2,000。

*經LG內部測試最大容許耐壓450V

LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種

產品圖 產品名稱 LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種 系列名稱 豪華清淨機種 產品型號 LSU/N-1518ACO 售價 $47,900 省電靜音空調 雙迴轉變頻壓縮機 ● 節能模式 三段 清淨空調 自體清潔 ● 微塵濾網 ● PM1.0 偵測過濾 ● 負離子產生器 ● 智慧雙重顯示(燈號+數值) ● 舒適空調 舒眠 ● 舒適氣流 ● 噴射冷流 ● 耐用空調 壓縮機10年保固 ● 主機板7年保固 ● 全機3年保固 ● 抗鏽蝕金散熱片 ● 智慧空調 Wi-Fi內建 ● Smart ThinQ App ● 聰明診斷 ● 快速安裝設計 ● 冷房能力 (kW) 4.4 暖房能力 (kW) - CSPF (kWh/kWh) 5.34 能效分級 1級 輸入電源 (Φ/V/Hz) 1Φ 220V, 60Hz 除濕量 (l/h) 1.72 冷媒&填充量 (g) R32, 1,050 室內機淨尺寸 (W*H*D)mm 1020*385*210 室外機淨尺寸 (W*H*D) mm 870*650*330 室內機淨重 (kg) 12.5 室外機淨重 (kg) 42

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw