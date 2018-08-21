LG居家除塵清潔再進化 CordZero™ A9+升級登場 拆卸式可沖洗組件 清潔更徹底 電池隨抽隨換 續航真無線

【2018年08月21日，台北】近年健康意識抬頭，消費者對於居家環境清潔的品質以及要求也逐步提高，台灣LG電子在去年推出 CordZero™ A9 無線吸塵器，以強勁吸力、超強電力、以及多樣化的功能倍受消費者喜愛與市場好評，2018年看準消費者對於生活衛生清潔的重視，再度推出升級版的 CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器，除了搭載業界領先的專利技術 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，以及具備10年保固的Smart Inverter Motor™智慧變頻馬達，讓家中除塵無比便利，今年在原先的5道過濾程序中更加進化，全部的零件包含內部氣旋結構、金屬濾網、前置濾網以及HEPA濾網皆可輕鬆拆卸進行水洗，居家清潔工作全面升級，全系列可拆換電池，指定機型搭配Dual PowerPack™長效雙鋰電池組，續航力加倍無線清潔不斷電。

LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器在台共推出星辰黑、晶鑽銀、時尚紅以及星艦藍四色，建議售價NT$22,900元起；即日起至 2018/09/30 日止凡購買 CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器系列指定型號，即贈送ChefTopf薔薇鍋具組乙份，數量有限送完為止。

智慧變頻馬達結合強勁氣旋技術 帶來強勁除塵力

CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器搭載 LG 與空氣動力學專家合作十年研究心血結晶，推出業界領先的 AEROSCIENCE™航太級動力集塵科技，結合LG獨有的10保固智慧變頻馬達，以強勁的3D渦輪氣流帶入氣旋，提供超強除塵力。

● 無碳刷式智慧變頻馬達10年保固 常保強大吸力

LG 的無碳刷式智慧變頻馬達運轉時能有效減少磨損進而極大化效能，提供更長的使用壽命；大小減少70%的馬達，輕巧體積就能產生強勁吸力，更獨家提供智慧變頻馬達10年保固，為 CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器持續提供強大吸力。

● Axial Turbo Cyclone™軸向式勁速氣旋 強勁吸力除塵超淨化

LG的軸向式勁速氣旋透過36道內建葉片設計，支援強勁吸力，在清潔的過程中充分濾除微塵，為居家生活環境提供更乾淨的無塵空間。

五道除塵過濾程序及便利拆卸水洗方式 除塵工作清潔又衛生

CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器搭配包含兩道氣旋以及三道濾網等5道過濾程序，能夠過濾吸進集塵盒中的懸浮微粒與過敏原，同時，鑒於過濾與集塵零件會堆積打掃厚的灰塵不易清除，長期積累更會產生異味及細菌滋生，特別研發可全面拆卸水洗的零件管理設計，讓打掃工作更臻完美。

● 5道過濾程序 完美守護居家清潔衛生

CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器透過採用先進的五道過濾程序，能夠過濾99.9%2.5微米大小的細懸浮微粒、PM2.5與過敏原，大部分灰塵可由正切式氣旋、金屬防塵裝置、軸向式氣旋等前3道程序有效過濾並留在集塵盒，再加上前置濾網及HEPA濾網，完美呵護家人健康。

● 便利零件管理全新升級 打掃後水洗清潔更衛生

CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器業界獨家研發全新集塵構造，在清潔後的零件管理方式更加進化，讓掃除後的清潔工作變得輕鬆又衛生。包括正切式氣旋與軸向式氣旋兩道氣旋裝置，金屬防塵濾網、前置濾網及HEPA濾網等三道濾網皆可輕鬆卸除並進行水洗，掃除後的零件也能輕鬆完成清潔更衛生。

Dual PowerPack™雙鋰電池組 超強大電力長效續航更乾淨

CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器全系列可拆換電池，指定機型提供可替換的Dual PowerPack™雙鋰電池組，清潔過程中，能夠提供消費者最長可達80分鐘使用時間的超長效續航力，只要一指輕按便可隨時取出電池更換，方便的電池更換設計，不用等待電池充電更大幅提升除塵效率。

多款功能吸頭配件 滿足居家除塵零死角

面對居家空間清潔時的各種使用情況，LG體貼消費者，提供各種最適合的除塵工具，目前已推出多達10款多功能吸頭配件，可針對不同機型作搭配，機動面對各種清潔問題與環境；同時消費者若有吸頭選購需求，可至LG服務處洽詢選購配件，量身訂做極大化的客製化清潔產品，給每個居家嶄新乾淨的面貌。

- 電動除螨吸頭：使用高速震動拍打設計將布料中深層塵螨帶到表層，再搭配強勁吸力有效去除塵螨，同時清潔過程中不傷布料更貼心。

- 專用電動集塵吸頭：分為A9PMaster2X配備的地毯吸頭，以及全系列配備的地板吸頭，內建馬達能配合清潔多種異材質地面，更配備LG 研發的防毛髮纏繞技術，可使電動吸頭有效減少摩擦力，讓毛髮直接吸入集塵盒，避免纏繞於吸頭上。

- 二合一吸頭：可適用於清潔不規則表面，兩用式設計可隨環境變化使用。

- 隙縫專用吸頭：能深入難清潔的窗框以及車椅縫。

- 另有床墊吸頭、頑垢專用硬毛刷頭，不同物體表面、不同考量，一樣乾淨無虞；可彎曲吸頭、多角度吸頭、彈性伸縮軟管等，應付各種邊角縫隙，真正清潔無死角。

三段式伸縮吸塵管&三用充電式收納座 打造最省力清潔收納方式

CordZero™ A9+ 考量消費者使用習慣，可自由選擇適合的使用方式：

● 三段式伸縮吸塵管結合一指輕觸開關 操作最輕鬆

CordZero™A9+ 快清式無線吸塵器具備三段式伸縮吸塵管，能讓消費者依造自身身高或是各種清潔環境，自由調整吸塵管長度，同時還可清潔天花板或高處難清理的角落。使用吸塵器只要一指輕按開關一下，即可啟動或是調節吸力大小，打掃途中無需長按開關鍵，操作使用更方便。

● Opti-balanced Handle™人體工學手把使用更省力

符合人體工學的手把，在吸塵器與地面成45度角時，調節馬達與電池形成最佳配重，為消費者提供更舒適的方式進行除塵，並通過US Ergonomics認證，打造最佳除塵工具。

● 三用充電式收納座 清潔收納好省心

LG獨特的充電座提供站立式、壁掛式以及輕便分離式三種充電方式；站立式能獨自站立無須固定在牆上，並可隨時依造需求移動位置、壁掛式可將充電座收納在固定位置上、輕鬆分離式能夠分隔充電座與吸塵器主體進行充電，消費者能因依據自身居家空間需求選擇合適的方法，充分使用家庭空間，快速完成充電與收納。

通過ISO 9001:2015國際驗證 完善原廠售後服務 安心信賴好品質

LG通過ISO 9001:2015國際驗證，帶給消費者值得信賴以及放心使用的服務品質，更提供完善的原廠售後服務，A9+快清式無線吸塵器保固期間內可到府收送維修(將於2018年10月正式啟動服務)，讓消費者使用更加安心沒有後顧之憂。

LG居家清潔再進化 完美掃除便利衛生又安心

凡於2018/7/1至2018/9/30活動期間購買CordZero™系列指定機型填寫回函或上官網登錄，即送超值好禮。購買CordZero™ A9+快清式無線吸塵器系列指定型號即贈送ChefTopf薔薇鍋具組乙份；歡慶CordZero™ A9無線吸塵器消費者好評超值回饋，買A9MASTER2X、A9BEDDING2可兌換送7-11虛擬商品卡2,000元，買A9BEDDING、A9BEDDINGX可兌換送A9可拆換式鋰電池，購買A9DDFLOOR可獲得電動除螨吸頭，詳情請見官網最新活動專區。LG今年夏季送出重重好禮，讓你輕鬆居家清潔沒負擔，滿滿活力打掃不斷電。

● 活動日期：2018/07/01~2018/09/30

● 活動內容：活動期間凡購買LG CordZero™系列指定機型即可獲得貼心好禮

● 贈獎方式：活動網站登錄或回函申請(詳情請見活動網站)

活動網站登錄兌換：請於2018/10/1 23:59前於LG產品官網註冊登錄成功，方符合贈獎資格 回函郵寄申請兌換：回函掛號郵寄申請時間：2018/07/01~2018/10/05截止(以郵戳為憑)

● 詳情請見LG官網https://www.lg.com/tw/promotions 最新活動專區[LG樂不思暑 夏緻有禮]活動網頁

LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型買就送 購買產品 好禮贈品 A9PMaster2X 回函或官網登錄送ChefTopf薔薇鍋具乙組 A9PBed2R / A9PBed2X A9PBED

LG CordZero™ A9無線吸塵器 購買產品 好禮贈品 A9MASTER2X/A9BEDDING2 -兌換送- 7-11虛擬商品卡2,000元 A9BEDDING/A9BEDDINGX -兌換送- A9可拆換式鋰電池 A9DDFLOOR -兌換送- 電動除螨吸頭

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。