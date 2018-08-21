We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG居家除塵清潔再進化 CordZero™ A9+升級登場 拆卸式可沖洗組件 清潔更徹底 電池隨抽隨換 續航真無線
【2018年08月21日，台北】近年健康意識抬頭，消費者對於居家環境清潔的品質以及要求也逐步提高，台灣LG電子在去年推出 CordZero™ A9 無線吸塵器，以強勁吸力、超強電力、以及多樣化的功能倍受消費者喜愛與市場好評，2018年看準消費者對於生活衛生清潔的重視，再度推出升級版的 CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器，除了搭載業界領先的專利技術 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，以及具備10年保固的Smart Inverter Motor™智慧變頻馬達，讓家中除塵無比便利，今年在原先的5道過濾程序中更加進化，全部的零件包含內部氣旋結構、金屬濾網、前置濾網以及HEPA濾網皆可輕鬆拆卸進行水洗，居家清潔工作全面升級，全系列可拆換電池，指定機型搭配Dual PowerPack™長效雙鋰電池組，續航力加倍無線清潔不斷電。
LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器在台共推出星辰黑、晶鑽銀、時尚紅以及星艦藍四色，建議售價NT$22,900元起；即日起至 2018/09/30 日止凡購買 CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器系列指定型號，即贈送ChefTopf薔薇鍋具組乙份，數量有限送完為止。
智慧變頻馬達結合強勁氣旋技術 帶來強勁除塵力
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器搭載 LG 與空氣動力學專家合作十年研究心血結晶，推出業界領先的 AEROSCIENCE™航太級動力集塵科技，結合LG獨有的10保固智慧變頻馬達，以強勁的3D渦輪氣流帶入氣旋，提供超強除塵力。
● 無碳刷式智慧變頻馬達10年保固 常保強大吸力
LG 的無碳刷式智慧變頻馬達運轉時能有效減少磨損進而極大化效能，提供更長的使用壽命；大小減少70%的馬達，輕巧體積就能產生強勁吸力，更獨家提供智慧變頻馬達10年保固，為 CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器持續提供強大吸力。
● Axial Turbo Cyclone™軸向式勁速氣旋 強勁吸力除塵超淨化
LG的軸向式勁速氣旋透過36道內建葉片設計，支援強勁吸力，在清潔的過程中充分濾除微塵，為居家生活環境提供更乾淨的無塵空間。
五道除塵過濾程序及便利拆卸水洗方式 除塵工作清潔又衛生
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器搭配包含兩道氣旋以及三道濾網等5道過濾程序，能夠過濾吸進集塵盒中的懸浮微粒與過敏原，同時，鑒於過濾與集塵零件會堆積打掃厚的灰塵不易清除，長期積累更會產生異味及細菌滋生，特別研發可全面拆卸水洗的零件管理設計，讓打掃工作更臻完美。
● 5道過濾程序 完美守護居家清潔衛生
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器透過採用先進的五道過濾程序，能夠過濾99.9%2.5微米大小的細懸浮微粒、PM2.5與過敏原，大部分灰塵可由正切式氣旋、金屬防塵裝置、軸向式氣旋等前3道程序有效過濾並留在集塵盒，再加上前置濾網及HEPA濾網，完美呵護家人健康。
● 便利零件管理全新升級 打掃後水洗清潔更衛生
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器業界獨家研發全新集塵構造，在清潔後的零件管理方式更加進化，讓掃除後的清潔工作變得輕鬆又衛生。包括正切式氣旋與軸向式氣旋兩道氣旋裝置，金屬防塵濾網、前置濾網及HEPA濾網等三道濾網皆可輕鬆卸除並進行水洗，掃除後的零件也能輕鬆完成清潔更衛生。
Dual PowerPack™雙鋰電池組 超強大電力長效續航更乾淨
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器全系列可拆換電池，指定機型提供可替換的Dual PowerPack™雙鋰電池組，清潔過程中，能夠提供消費者最長可達80分鐘使用時間的超長效續航力，只要一指輕按便可隨時取出電池更換，方便的電池更換設計，不用等待電池充電更大幅提升除塵效率。
多款功能吸頭配件 滿足居家除塵零死角
面對居家空間清潔時的各種使用情況，LG體貼消費者，提供各種最適合的除塵工具，目前已推出多達10款多功能吸頭配件，可針對不同機型作搭配，機動面對各種清潔問題與環境；同時消費者若有吸頭選購需求，可至LG服務處洽詢選購配件，量身訂做極大化的客製化清潔產品，給每個居家嶄新乾淨的面貌。
- 電動除螨吸頭：使用高速震動拍打設計將布料中深層塵螨帶到表層，再搭配強勁吸力有效去除塵螨，同時清潔過程中不傷布料更貼心。
- 專用電動集塵吸頭：分為A9PMaster2X配備的地毯吸頭，以及全系列配備的地板吸頭，內建馬達能配合清潔多種異材質地面，更配備LG 研發的防毛髮纏繞技術，可使電動吸頭有效減少摩擦力，讓毛髮直接吸入集塵盒，避免纏繞於吸頭上。
- 二合一吸頭：可適用於清潔不規則表面，兩用式設計可隨環境變化使用。
- 隙縫專用吸頭：能深入難清潔的窗框以及車椅縫。
- 另有床墊吸頭、頑垢專用硬毛刷頭，不同物體表面、不同考量，一樣乾淨無虞；可彎曲吸頭、多角度吸頭、彈性伸縮軟管等，應付各種邊角縫隙，真正清潔無死角。
三段式伸縮吸塵管&三用充電式收納座 打造最省力清潔收納方式
CordZero™ A9+ 考量消費者使用習慣，可自由選擇適合的使用方式：
● 三段式伸縮吸塵管結合一指輕觸開關 操作最輕鬆
CordZero™A9+ 快清式無線吸塵器具備三段式伸縮吸塵管，能讓消費者依造自身身高或是各種清潔環境，自由調整吸塵管長度，同時還可清潔天花板或高處難清理的角落。使用吸塵器只要一指輕按開關一下，即可啟動或是調節吸力大小，打掃途中無需長按開關鍵，操作使用更方便。
● Opti-balanced Handle™人體工學手把使用更省力
符合人體工學的手把，在吸塵器與地面成45度角時，調節馬達與電池形成最佳配重，為消費者提供更舒適的方式進行除塵，並通過US Ergonomics認證，打造最佳除塵工具。
● 三用充電式收納座 清潔收納好省心
LG獨特的充電座提供站立式、壁掛式以及輕便分離式三種充電方式；站立式能獨自站立無須固定在牆上，並可隨時依造需求移動位置、壁掛式可將充電座收納在固定位置上、輕鬆分離式能夠分隔充電座與吸塵器主體進行充電，消費者能因依據自身居家空間需求選擇合適的方法，充分使用家庭空間，快速完成充電與收納。
通過ISO 9001:2015國際驗證 完善原廠售後服務 安心信賴好品質
LG通過ISO 9001:2015國際驗證，帶給消費者值得信賴以及放心使用的服務品質，更提供完善的原廠售後服務，A9+快清式無線吸塵器保固期間內可到府收送維修(將於2018年10月正式啟動服務)，讓消費者使用更加安心沒有後顧之憂。
LG居家清潔再進化 完美掃除便利衛生又安心
凡於2018/7/1至2018/9/30活動期間購買CordZero™系列指定機型填寫回函或上官網登錄，即送超值好禮。購買CordZero™ A9+快清式無線吸塵器系列指定型號即贈送ChefTopf薔薇鍋具組乙份；歡慶CordZero™ A9無線吸塵器消費者好評超值回饋，買A9MASTER2X、A9BEDDING2可兌換送7-11虛擬商品卡2,000元，買A9BEDDING、A9BEDDINGX可兌換送A9可拆換式鋰電池，購買A9DDFLOOR可獲得電動除螨吸頭，詳情請見官網最新活動專區。LG今年夏季送出重重好禮，讓你輕鬆居家清潔沒負擔，滿滿活力打掃不斷電。
● 活動日期：2018/07/01~2018/09/30
● 活動內容：活動期間凡購買LG CordZero™系列指定機型即可獲得貼心好禮
● 贈獎方式：活動網站登錄或回函申請(詳情請見活動網站)
- 活動網站登錄兌換：請於2018/10/1 23:59前於LG產品官網註冊登錄成功，方符合贈獎資格
- 回函郵寄申請兌換：回函掛號郵寄申請時間：2018/07/01~2018/10/05截止(以郵戳為憑)
● 詳情請見LG官網https://www.lg.com/tw/promotions 最新活動專區[LG樂不思暑 夏緻有禮]活動網頁
LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型買就送
購買產品
好禮贈品
A9PMaster2X
回函或官網登錄送ChefTopf薔薇鍋具乙組
A9PBed2R / A9PBed2X
A9PBED
LG CordZero™ A9無線吸塵器
購買產品
好禮贈品
A9MASTER2X/A9BEDDING2
-兌換送-
7-11虛擬商品卡2,000元
A9BEDDING/A9BEDDINGX
-兌換送-
A9可拆換式鋰電池
A9DDFLOOR
-兌換送-
電動除螨吸頭
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-cordzero-a9-plus.html isCopied
paste