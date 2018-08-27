LG 推出穿戴式機器人 開創 AI 機器人新紀元 LG 首款專為工業與醫療保健所設計的「人本」機器人CLOi SuitBot

【2018年08月27日，台北訊】 LG 電子致力成為未來十年服務型機器人的領導品牌，本次也將在 2018 IFA 大展中首度發表「以人為本」的穿戴式機器人。不同於以往 LG 推出的導覽機器人、清潔機器人與送餐機器人，LG CLOi SuitBot 並不會自行在機場貴賓室與飯店大廳導覽，而是輔助支援使用者的雙腳，增加其行動性與下肢肌力。

去年LG 投資了一間主要開發輔助機器人的新創公司，來克服人體在日常生活受到的諸多限制。LG與專注於研究穿戴式機器人如何改善生活品質的新創公司 SG ROBOTICS合作，攜手打造CLOi SuitBot。CLOi SuitBot 採用舒適合身的設計與流暢的旋轉關節，能在行走、站立或工作期間，以更輕鬆且自然的方式強化下肢的力量。涼鞋式設計與自動調整功能可供穿戴者輕鬆穿脫，與市面上眾多其他的機器外骨骼產品截然不同。

LG CLOi SuitBot 也可與其他 LG 服務型機器人（於2018 CES 大展首度發表）連結，成為智慧工作網路的一部分，提供如生產、物流與配銷等工作站點所需的資訊與工具。LG CLOi 服務型機器人的開發，是作為 LG 針對商用領域的大型 AI 計畫的一部份。AI 技術允許 LG CLOi SuitBot 透過辨識與分析生物及環境資料來學習和演化，並針對動作進行測量與分析，建議穿戴者最佳的動作與姿勢，以實現最大功效。

「LG CLOi SuitBot 實現了我們對於拓展服務型機器人產品組合的承諾，為生活帶來實際的便利與創新。」LG 電子生活家電與空調公司總裁Song Dae-hyun 表示。「這只是眾多革命性人機互動 AI 產品的其中一個範例，不僅能大幅提升使用便利性，更開創嶄新契機，將我們的機器人計畫推向次世代的成長動能。」

歡迎參訪者於8月31日至9月5日期間，蒞臨柏林展覽中心 (Messe Berlin) 18 廳的LG IFA攤位，親身體驗精彩可期的機器人系列產品。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw