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LG拓展頂級產品陣容 酒櫃嶄新亮相 LG SIGNATURE自2016年發表以來 首推頂級乾衣機和冰箱
【2018年08月28日，台北訊】 LG 電子將在 2018 年德國柏林消費電子展 IFA 推出新款 LG SIGNATURE，包含酒櫃、乾衣機和冰箱等頂級產品陣容。
2016 年推出的 LG SIGNATURE 其背後靈感來自於承襲品牌哲學的The Art of Essence 概念。產品設計去蕪存菁，僅保留與品牌精神相符之功能，成就極簡流線外觀，完美體現絕佳品質，為擁有者打造獨特的專屬感。
獨特的LG SIGNATURE 酒櫃採用光滑的金屬框架，儲存容量可達 65 瓶，並具備各式創新科技，例如Multi Temperature Control 多段式溫度調控，為不同酒類打造最合適的保存條件。酒櫃的抽屜式冰箱亦具備 Automatic Lift 自動升降功能，只要按鈕即可輕鬆拿取內層美酒。利用語音辨識功能來開門或打開內部照明，讓使用者可隔著深色玻璃一覽內部狀況，不僅節省能源，也可避免不必要的陽光照射。
LG SIGNATURE 今年更首度加入頂級乾衣機。10 公斤容量的乾衣機可自動偵測筒槽內衣物量，並調整至最佳模式，使用者無需親自設定。快速乾衣功能與先進的自動清潔冷凝系統相得益彰，透過水流帶走堆積棉絮，使機器持續保持最佳運作效能。
LG SIGNATURE 新一代冰箱搭載傲視群雄的尖端科技，例如Automatic Lift 自動升降功能可將抽屜升至視線前方，方便拿取內容物。自動感應開啟Auto Door Open功能則經過改良，一旦感應到使用者靠近，冰箱門隨即自動開啟至原先的兩倍寬，為雙手拿滿東西的使用者帶來絕佳的方便性。
為強調酒櫃的美學設計與先進科技，LG SIGNATURE 與全球知名且極具影響力的葡萄酒評論家 James Suckling 合作。 8 月 30 日至 8 月 31 日在柏林展覽中心 (Messe Berlin) LG SIGNATURE 攤位，Suckling 先生將主辦多場 VIP 品酒活動，讓參訪者親身感受酒櫃保存或增加酒品風味的效果，參訪者亦可在現場試飲法國酒莊 Lou Dumont 最佳的葡萄酒。
LG 電子生活家電與空調公司總裁 Song Dae-hyun 表示：「LG SIGNATURE 的核心精神在於結合精美設計與最新科技，同時秉持產品本質。此次 LG SIGNATURE 擴增至 7 款產品，就是希望讓更多消費者體驗擁有宛若藝術品般的生活家電，並享受其中樂趣。」
歡迎參訪者於德國柏林消費電子展 IFA 期間，蒞臨展場第 18 廳的LG 攤位，親自體驗 LG SIGNATURE 系列最新產品。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw
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