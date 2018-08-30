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以藝術為名 LG SIGNATURE驚艷登場 以藝術為生活入味 專注追求產品內在本質 頂級品味家電 詮釋經典生活美學觀點
【2018年08月30日，台北】LG電子繼杜拜、雪梨、莫斯科、米蘭等各大時尚都市後，今正式宣布極致工藝家電品牌---LG SIGNATURE 將於九月在台登場，透過前瞻技術與簡約時尚設計，開創全新科技美學。同時，台灣LG電子更邀請了金鐘影后柯佳嬿、米其林一星餐廳主廚吳曉芳，以及華裔前衛設計師Daniel Wong，一同擔任LG SIGNATURE品牌大使，將其各自在不同專業領域的藝術觀點，來詮釋LG SIGNATURE的藝術設計與產品價值。此外，LG此次亦邀請台灣首屈一指的知名表演藝術攝影大師劉振祥，透過鏡頭演繹LG SIGNATURE以藝術為名的科技美學與視野。LG SIGNATURE以當代美學打破傳統家電思維，在外觀視覺呈現上化繁為簡，流暢的造型設計，透過經典工藝呈現不凡；有別於以往的產品概念，讓消費者專注於產品功能的本質，以藝術入味，滿足生活日常最純粹的需求；突破傳統的創新行銷思維與通路銷售方式，將開創頂級設計家電全新趨勢。
LG SIGNATURE極簡美學 淬煉雋永藝術生活
The Art of Essence「以藝術為名」為LG SIGNATURE的品牌理念，將前瞻的科技與藝術融合，透過品牌卓越的科技實力，以優化使用者體驗為核心，結合精緻簡約設計，將家電產品帶向另一個嶄新的境界；LG SIGNATURE忠於產品最純粹的本質，致力追求卓越性能，觸動人們對品味生活的嚮往，讓每個人在日常生活中，皆能享受絕美藝術體驗。
LG SIGNATURE目前將在台推出包括電視、冰箱、洗衣機及空氣清淨機四款產品。
LG SIGNATURE OLED TV W8提供身歷其境的絕美影音體驗，極纖薄的面板設計，與居家牆面無縫融合，更利用可貼合牆壁的線材完美連結Sound Bar，在開啟電視時Sound Bar喇叭亦會隨之升起，SEEING IS BELIEVING，簡約卻震撼人心。
LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱淬鍊不凡工藝，將食材新鮮度的本質具體化，執著於食物最純粹的冷藏保鮮，全機使用不銹鋼材質，不透明的門中門隔層只要輕輕一敲，就能變為透明，可輕鬆檢視冰箱內容物；自動感應門功能，當有人靠近冰箱時便能自動打開機門，即便在雙手拿滿東西時，也能輕鬆快速地拿取物品，TASTING IS BELIEVING，便利擁有隨手可及的極致美味饗宴。
LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗衣機細緻呵護衣物，琺瑯質塗裝讓洗衣機的外觀精巧時尚，其簡約的設計及美觀的液晶觸控面板擁有同心圓簡約設計，並以17度嵌入玻璃門的面板，讓使用者可以在站立時輕鬆檢視；具備洗脫烘功能，可上下同時洗滌衣物，FEELING IS BELIEVING打造不朽美學的質感洗滌。
LG SIGNATURE空氣清淨機採用流線型簡約設計，徹底洗滌淨化居家的每一口清新，其搭載創新的透明面板，讓空氣清淨的過程更加具體化，淨化過程善用水的特性，過濾有害的化學物質與污染物，並讓房間快速回到舒適的濕度，透過四種不同顏色的指示燈，隨時掌握居家空氣品質，BREATHING IS BELIEVING提供居家極淨的健康與活力。
LG SIGNATURE品牌大使 演繹產品極致動人魅力
LG SIGNATURE為消費者提供別具風格的生活體驗，台灣LG電子特別邀請多位來自不同專業領域的名人，闡述高質感家電與眾不凡的藝術品味。金鐘影后柯佳嬿親身見證，以其在戲劇表現的專業成就，為LG SIGNATURE OLED TV W8的絕美畫質做出完美展演；同時，柯佳嬿清新脫俗的氣質，演繹在忙碌工作與清新舒適的生活間，不同的角色心情轉換，為LG SIGNATURE空氣清淨機作出表述，品味最清淨的家居氛圍。
米其林一星餐廳，教父牛排總主廚吳曉芳詮釋LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱，以廚房作為居家的核心，有條不紊掌握所有食材，保持最佳鮮度，讓舌尖上的體驗轉化為腦海裡最深刻的記憶，為居家帶來米其林星級餐廳的極鮮品味。
華裔前衛設計師Daniel Wong細緻感受LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗衣機的專業堅持，Daniel Wong奔放多采的印花設計，在色彩與材質的應用上突破框架，在織物及布料上的講究與追求，呵護衣物的同時也展現卓越的工藝。
此外，表演藝術攝影大師劉振祥也擔任LG SIGNATURE專屬攝影，以影像作品闡釋LG SIGNATURE品牌精神，將產品雋永的美學概念，結合天光雲影及當代建築，展現「以藝術為名」的純粹影象美學。
LG SIGNATURE品牌以人為本，極致不凡的設計理念，將為消費者帶來全新使用經驗，以及獨一無二的生活感官享受！
LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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