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LG於IFA大展發表全球首款8K OLED電視 AI ThinQ產品再奪最高榮譽 LG領先全球量產大螢幕OLED電視 穩坐高階電視技術市場領導地位 LG人工智慧與產品創新成就再獲歐洲影音協會肯定
【2018年08月30日，台北訊】 LG 電子憑藉其AI人工智慧技術和設計方面的創新榮獲歐洲影音協會 (EISA) 肯定，包含LG OLED TV、LG SUPER UHD TV等搭載LG AI ThinQ人工智慧的產品，在頂級畫質、人工智慧性能和卓越音質表現等評比項目中脫穎而出，因而受到協會表彰。作為以 OLED 電視推動高階電視技術創新的領導者，LG 電子更將在 2018 年IFA大展推出全球首款 8K OLED 電視（解析度7680 x 4320）。88 吋的 8K LG OLED 電視擁有超過 3300萬的自體發光像素，帶來無與倫比的對比率及純黑影像，成就 OLED 電視最具代表性的高畫質體驗。
LG OLED電視以高瞻技術與絕佳視聽體驗 連續7年獲得EISA大獎肯定
LG AI ThinQ系列OLED TV（型號OLED65E8）獲頒「2018-2019 EISA 頂級OLED TV大獎」，也是品牌連續第7次以OLED技術奪下此獎項。此款電視搭載先進的α9智慧亮彩影像晶片，畫質表現出色，以極致豐富飽和的色彩、逼真的銳利度與深邃度，以及一流的人工智慧功能來展現出栩栩如生的影像。LG電視的Dolby Atmos™ 杜比全景聲效果以及前置喇叭所創造出身歷其境的視聽體驗，同樣獲得EISA評審讚揚。受到好評的還有可以完美融入任何室內環境的「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計。
另外，LG AI ThinQ系列SUPER UHD TV（型號65SK9500）則奪下「2018-2019 EISA人工智慧電視大獎」（EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE TV 2018-2019）。此產品結合了Nano Cell一奈米顯示技術、FALD直下式全陣列區域控光技術與α7 智慧亮彩影像晶片，展現極致LCD電視畫質，同時搭載LG AI ThinQ智慧平台與內建Google Assistant語音助理。LG獨家AI ThinQ技術可供使用者輕鬆操控電視、連接外部裝置、切換影像模式，以及搜尋內容。此外，電視配備最先進的語音助理技術，運用 LG 獨家的深度學習技術與自然語言處理 (NLP)，達成智慧聲控與聯網功能。再加上內建的Google Assistant語音助理，LG AI電視提供流暢、一體化的操作體驗，讓使用者可以管理不同工作、尋找問題解答，或控制其他智慧家用裝置，成為智慧家庭的中心。
LG Super UHD TV顯示器配備更密集的背光模組，透過個別LED背光控制，大幅提升黑色層次與影像立體度，呈現更清晰的陰影細節並減少漏光問題，進而強化區域對比，帶來精彩的HDR內容饗宴。由於電視面板採用創新Nano Cell一奈米4K顯示面板，因此即便在廣視角下，畫質依舊不打折，提供觀賞者卓越色彩精準度與畫面一致性。
「LG持續深耕人工智慧的技術創新，能夠獲得業界權威專家的肯定，我們深感榮幸。」LG 家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示。「LG 在全球AI技術發展中向來扮演關鍵角色，提供消費者耳目一新的智慧家庭體驗，呼應品牌致力以前瞻科技帶給消費者更便利、舒適生活的使命。」
LG 8K OLED電視 再創高階電視技術巔峰
OLED 電視出貨量在 2018 年預計將有雙倍成長，並可望在 2022 年突破 900 萬台，LG 將會持續拓展 OLED 在高階電視產品中的占比，以吸引更多消費者選擇 OLED 電視。雖然8K電視市場才剛起步，但到2022年預計將成長到500萬台以上。LG 將透過旗下 8K OLED 電視技術，持續引領高階電視市場。
縱然 LCD 領域仍不斷創新，但 OLED 自體發光的優勢，無須任何背光技術輔助，也因此常被視為「下一個世代的顯示器技術」。OLED面板技術的創新，也重新定義了頂級電視的畫質水準與產品設計。LG 不僅有駕馭此創新技術的能力，更能將其成功推向市場。
LG 家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示：「LG 首款 8K OLED 電視達到技術成就顛峰，使面板技術跨出革命性的一步。4K OLED 扮演了扭轉電視產業趨勢的要角，LG 深信 8K OLED 也能帶來同樣的影響力。」
歡迎參訪者於 8 月 31 日至 9 月 5 日期間，蒞臨柏林展覽中心 (Messe Berlin) 18 廳的LG IFA攤位，搶先一睹 88 吋 LG OLED 電視與ThinQ系列產品，並體驗各項電視創新技術。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-ai-tv.html isCopied
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