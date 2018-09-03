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「AI 讓生活更美好」 LG 領導階層於2018 IFA 大展開幕式宣布AI 新藍圖 LG 執行長與技術長攜手出席柏林開幕式 首度暢談品牌 AI 策略
【2018年08月31日，台北訊】 LG電子執行長Jo Seong-jin與總裁暨技術長I.P Park博士於 2018 IFA大展開幕式連袂現身，攜手分享 AI 新紀元之策略方向。
這是LG領導階層首次在全球性展覽會上公開發表演說，演講主題為 Think Wise. Be Free: Living Freer with AI。1,000多位相關產業貴賓、意見領袖以及新聞記者齊聚柏林會展現場，一同探索LG AI策略的未來發展架構。
LG於IFA大展開幕式中的主題演講為品牌樹立了重要里程碑，不僅顯示其在消費電子產業中保持AI開發頂尖地位的承諾，也透過歐洲最大消費性電子展覽站穩世界舞台的一席之地。
繼今年初推出LG ThinQ 後，LG便積極展示其LG開放平台、開放合作夥伴及開放連結策略為基礎，組成強大AI解決方案且蓬勃發展的生態系統之影響力。
負責主導本次主題演講的LG執行長Jo Seong-jin加入LG42 年，並累積了豐富的資歷，強調品牌以提供消費者更美好的生活為己任，這也是LG持續成長的原動力，並將其定義為使日常生活中更加輕鬆、更為智慧的選擇，且堅信AI的不斷進步是邁向卓越生活的嶄新關鍵。
執行長Jo Seong-jin執行長表示：「結合邊際運算技術與大數據，以及5G進階連網功能的運用，AI讓生活的每個層面無縫接軌。居家生活系統能清楚瞭解您在辦公室的情況，並在您進門時擺上迎賓踏墊，打造出完美居家環境。」
技術長I.P Park接續說明AI的三大關鍵要素：進化、連接與開放性。整體而言，AI不僅是為了創新而創新，而是代表著「Innovation for a Better Life」的品牌精神，朴博士繼續闡述AI三大關鍵要素將如何改善我們的生活。
Dr. I.P Park表示，不斷與使用者溝通為AI人工智慧發展進化的關鍵，他更進一步傳達LG於AI人工智慧科技的發展重心：第一，語音辨識、影像辨識、生物辨識與機器學習演算法為首要任務；其次，透過LG多樣化產品組合的完美互連，進而消除傳統商品在時間與空間的限制；再來則是藉由高度連網帶來的無限可能，LG掃地機器人即為最佳範例。他最後總結強調開放式AI生態體系的重要性，並進一步說明LG直覺式的webOS操作系統。
全球AI人工智慧菁英領袖齊聚一堂出席主題演講，包括知名研究專家Dr. Andrew Ng、開放互連基金會(Open Connectivity Foundation)主席Matthew Perry、製圖科技公司HERE技術Peter Kürpick、穿戴式機器人新創公司SG Robotics執行長Kong Kyoung-chul。這幾位專家參與演說也顯現他們對 LG 於AI人工智慧發展規劃的支持。
針對本次主題演講，(Messe Berlin執行副總裁暨 IFA 執行董事 Jens Heithecker 表示：「很高興 LG 能以當今消費性電子產業最熱門的AI議題揭開活動序幕。我相信所有與會者都能認同LG專注發展使用者導向的科技願景，也希望參訪者有機會前往LG展位親自體驗。」
LG展區的LG ThinQ主題體驗區將展示全系列消費性電子產品與搭載最新AI人工智慧科技的機器人，而IFA揭幕發表演說更進一步奠定LG於全球AI人工智慧領域的領導地位。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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