空靈影后柯佳嬿絕美出席 LG SIGNATURE in TAIPEI 喜添頂級品牌家電幸福加分 品味生活邁入下一章節

【2018年9月13日，台北】戲劇成績斐然的柯佳嬿憑藉《必娶女人》拿下金鐘影后之後喜事不斷，除了以自然清新的獨特魅力擄獲粉絲喜愛，近日(15號)更將步入人生新階段。今日(13號)出席LG SIGNATURE in TAIPEI活動，與米其林一星主廚吳曉芳及華裔設計師Daniel Wong一同擔任品牌大使，現身演繹頂級家電品牌的藝術生活美學，身穿一襲長袖抓皺黑長裙，展現溫婉迷人的風範。

事事注重細節並要求完美的柯佳嬿略帶幸福的表示：「最近行程滿檔，工作跟生活兩頭忙，時間壓縮讓我有點緊張跟焦慮；很高興在籌備未來的過程中，有機會體驗LG SIGNATURE頂級家電，我非常喜歡它外型簡約的設計與令人驚豔的創新科技，都很體貼使用者，我已經偷偷開始計畫要添購LG SIGNATURE家電，為家中增添藝術美學的品味。」看見柯佳嬿毫不掩飾自己對於LG SIGNATURE的喜愛，台灣LG電子董事長金載承也現場贈送LG SIGNATURE OLED TV W8與LG SIGNATURE空氣清淨機祝福她即將邁入人生新的里程碑。

金鐘影后柯佳嬿戲劇專業表現脫俗 脫俗氣質完美相襯LG SIGNATURE質感魅力

細緻絕美影像震撼人心 清新自然感受純淨魅力

金鐘影后柯佳嬿一直以來在戲劇上的專業成就以及自身空靈脫俗的氣質備受影迷的喜愛，就如同LG SIGNATURE 前瞻科技以及雋永藝術完美融合的極致品味，展現不凡魅力；柯佳嬿美麗嫻靜的外表下，蘊藏著極具爆發力的實力派演技，她對於美感與影像的高標準追求，正符合LG SIGNATURE OLED TV W8在設計美學上的高標準體現；產品以極薄的Wallpaper面板設計，能完美服貼於牆壁，提供觀眾身歷其境的絕美影音體驗，更能完整欣賞美好戲劇。柯佳嬿第一眼見到LG SIGNATURE OLED TV W8不禁脫口驚呼：「這台真的是電視嗎？真是太薄太美了！好想在家裡擁有一台畫質這麼厲害的電視。」

LG SIGNATURE OLED TV W8透過創新科技及極簡美學打造無可比擬的生動體驗，為生活增添典雅韻味，更讓絕美畫質與震撼人心的豐富音效，創造充滿感官刺激的視聽饗宴。

LG SIGNATURE 空氣清淨機與柯佳嬿自然天成的清新氣質相映稱，別出心裁的圓弧流線設計，搭載創新的透明面板，視象具體化空氣清淨的過程；柯佳嬿體驗過LG SIGNATURE 空氣清淨機後，欣喜地表示：「太神奇了，它真的能把家裡的空氣變得像雨後一樣清新，每一口呼吸都好滿足。」

LG SIGNATURE頂級家電幸福助攻 柯佳嬿喜收人生大禮

台灣LG電子獲知柯佳嬿即將完成人生大事的幸福喜訊，更感受到她對於LG SIGNATURE的喜愛，由台灣LG電子董事長金載承代表除了大方送出價值近五十萬元的LG SIGNATURE OLED TV W8與LG SIGNATURE空氣清淨機作為幸福賀禮，更加碼送出LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱，讓柯佳嬿打造全方位完美新居，祝福她即將步入禮堂甜蜜作嫁。

台灣LG電子董事長金載承表示：「非常開心這次邀請金鐘影后柯佳嬿來擔任LG SIGNATURE品牌大使，更感謝她這麼肯定LG SIGNATURE頂級家電無與倫比的不凡設計，希望LG SIGNATURE OLED TV W8、LG SIGNATURE空氣清淨機與LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱，能以經典簡約的風格為她的婚後新居增添舒適與美好。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。