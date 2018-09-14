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以藝術為名LG SIGNATURE磅礡登台 忠於本質 締造經典 LG SIGNATURE Gallery淬練科技與藝術全新典範
【2018年09月13日，台北】全新家電頂級品牌LG SIGNATURE今日正式在台亮相，以The Art of Essence以藝術為名的品牌精神，LG SIGNATURE將全新科技，結合簡約時尚的外型設計，絕美的藝術品味，滿足消費者對於質感生活的嚮往。台灣LG電子更邀請三位品牌大使---金鐘影后柯佳嬿、米其林一星主廚吳曉芳，以及華裔設計師Daniel Wong親臨LG SIGNATURE in TAIPEI，一同暢談LG SIGNATURE所帶來的全新藝術思維，與獨樹一格的使用體驗。同時邀請攝影大師劉振祥，透過鏡頭詮釋LG SIGNATURE在台灣所呈現的多樣都會生活時刻，完美演繹藝術入味的雋永風格，今日於台北文創大樓14樓的LG SIGNATURE Gallery展出。
台灣LG電子董事長金載承表示：「LG一直致力於以卓越的產品與領先的創新技術，為消費者帶來突破且優化使用者體驗，今日正式推出的LG SIGNATURE家電頂級品牌，強調『The Art of Essence-以藝術為名』的品牌精神，融合創新技術及洗鍊的設計，引領消費者一同感受卓越品味的生活風範，從此將開拓頂級家電的嶄新視野，為消費者帶來不凡體驗與絕美生活經歷。」
LG SIGNATURE探索生活藝術本質 為頂級家電寫下嶄新註釋
LG SIGNATURE 家電頂級品牌保留了每一項產品精髓並呈現永恆的美感，以絕美藝術及簡約時尚的設計為消費者帶來極致美學的生活體驗。每一細節別出心裁，每一稜角精雕細琢，只為提供最優異的頂級家電，讓無暇傑作誕生於極致工藝，回歸家電功能最純粹的本質，同時注入科技美學設計概念，讓每一件商品都是完美的藝術品。
LG SIGNATURE邀請David Lews Designers 的頂尖工藝設計師Torsten Valeur 作為品牌總設計師，並將「永恆」與「高品質設計」的設計理念作為LG SIGNATURE的設計元素，Torsten Valeur認為身為產品設計師，最重要的就是堅持為消費者提供他們真正想要且需要的產品，同時不斷與時俱進，帶來歷久不衰的永恆價值。一件完美的家電產品，必須反映出產品最純粹的核心訴求與獨創本質，在經過長時間的使用之後，仍能發揮其真正的價值，並不斷為消費者帶來愉悅的使用經驗
LG SIGNATURE頂級家電將創新科技與絕佳性能，結合具有極致藝術的設計外觀，為消費者創造卓越的生活風格，Torsten Valeur進一步解釋：「就像LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機，外觀是優美的白色珐瑯機身與黑色玻璃機門，使用者只要輕觸一下面板，就可以輕鬆完成洗滌工作，而無需考慮該如何操作，所有最先進的科技都完美的融入到產品的設計當中。LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機在簡約設計的絕美外觀下，蘊含頂尖創新功能。」
LG SIGNATURE OLED TV W8經典工藝見證極美
LG SIGNATURE OLED TV W8以簡單卻撼動人心的視覺讓消費者看見驚艷，聽見震撼，沉醉於細膩的影音感動當中；獲得超過40項國際獎項的LG SIGNATURE OLED TV W8，搭載4毫米超薄OLED面板，Wallpaper纖薄設計能夠無暇服貼於牆面，與裝潢合而為一，展現非凡美學風格。在雋永經典的外觀下蘊藏多項豐富功能，全新α9智慧亮彩影像晶片，真實重現原色，彰顯細膩畫質。獨立Sound Bar在開啟電視時亦會隨之升起，帶來360度頂尖音質感受，同時也支援Dolby Atmos及 Dolby Version，透過LG SIGNATURE OLED TV W8 呈現絕美畫質與絕佳音效，讓消費者沉浸其中。同時具備 ThinQ AI 連網智慧娛樂平台，配合智慧滑鼠遙控器，以輕鬆直覺的電視操作方式，為家庭娛樂帶來美好體驗。
LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱 凍結時光品味極鮮
LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱保留美味的本質，為生活獻上新鮮純粹的風味，隨時可以享受極致鮮美的豐富饗宴；全機不銹鋼材質，完美呈現極簡質感風格，外觀採用不鏽鋼髮絲紋金屬材質，內裝白金級不銹鋼保鮮壁更可抗菌保鮮。LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱，閃耀黑色鑽石光芒的玻璃面板只需快速敲擊兩下，即可點亮冰箱內部LED燈，無需開啟冰箱就能一窺內部，減少冷流損耗；創新的「智動感應門」透過自動光感應技術，只需輕踩冰箱前投射光點，隨即自動開啟冰箱門，即使在雙手拿滿東西也能輕鬆開啟，使用完畢後冰箱門就會自動關閉；內建的「智動感應式抽屜」，開啟冷凍櫃的時候抽屜會自動推出，帶來全新廚房使用體驗；門外的冰飲機在炎炎夏日取用冰水更為方便，各種便利創新設計及友善的操作方式，品味最純粹的極鮮美味。
在冰箱門關閉的狀態下，「冷流保鮮風匣」可利用冷流形成隔熱層，維持食材低溫讓保鮮更持久，同時「客製化變溫室」擁有寬大的多功能儲存空間，能輕鬆設定不同的冷藏溫度，隨心所欲置放喜歡的食材。
LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機 呵護洗滌衣著極淨
LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機透過精緻呵護洗滌，感受淨柔本質，優雅簡約的設計外型讓舉手投足盡展優雅；白色珐瑯機身與黑色鋼化玻璃門，流線外型精巧時尚，細膩的設計思維成就不朽美學，就像是家中的藝術品。同時具備洗脫烘功能，創新的洗滌方式，雙能洗不僅可同時單獨洗淨兩籃衣物，大幅縮短洗衣時間且增加洗淨衣量；下方Miniwash™迷你洗衣機更適合清洗需要經常清洗的少量衣物，更帶來精緻、手洗、運動衣料應有的特殊照護。液晶觸控面板擁有同心圓簡約的美感設計，一指輕觸就能輕鬆操作上下兩台洗衣機。衣物放置完成後，智動感應衣物洗滌量，自動添加適當的洗劑，智慧洗衣輕易達成。
頂級的「Heat Pump 除溼式乾衣」技術為消費者帶來更加精緻乾衣功能，不僅能烘乾衣物也能提供最優質的呵護。創新的Centum System™懸吊避震系統，讓洗衣筒槽更加穩固，能夠大幅洗衣時的震動並且降低機器發出的噪音，堅固耐用更有保障。支援LG SmartThinQ™ APP，可以輕鬆操控洗衣機，並在洗滌劑使用完時，透過智慧型手機接收通知，下載專門的洗滌週期及追踪使用的水量和電量。
LG SIGNATURE空氣清淨機 感受清新呼吸極沁
LG SIGNATURE空氣清淨機帶來彷彿下過雨後的清新自然，讓純淨氣息圍繞身旁，帶來健康與活力；具有洗鍊的流線圓弧外觀設計，闡述著優雅簡約的美感，LG SIGNATURE空氣清淨機具備空汙狀態智慧顯示，能夠智慧偵測室內懸浮微粒濃度，透過四色燈號與精準數值雙重顯示，隨時掌握室內空汙狀態，好空氣清新看得見，並透過可重複使用的光觸媒濾網，能有效捕捉並過濾如PM1.0、PM2.5等極細懸浮微粒，帶來澄澈好氣息。透過「Aqua-Cyclone功能」善用水的特性，利用水氣洗滌進化空氣，讓呼吸的每一刻感受舒服的沁藍；創新的360度雨景窗，像似看見窗外的清靜雨滴，在視覺上呈現新鮮與淨潤，讓人感受到如雨後清新的潔淨感受。
LG SIGNATURE空氣清淨機的奈米離子產生器會將吸入的空氣進行殺菌，並釋放奈米離子對周圍空氣消毒，徹底洗滌空氣。全新的加濕系統能夠高速旋轉，強力噴出水氣淨化空間，再透過霧化器提供舒適乾淨的溼度，水箱內的水更透過紫外線UV殺菌燈在噴霧前進行消毒；停止加濕時智慧將濾網烘乾，防止病菌孳生，全面守護空氣清新，並能以LG SmartThinQ™ App進行遠端遙控，隨時隨地帶來乾淨氣息，水箱設計能夠輕鬆提取，更方便消費者使用後快速清洗，同時無須拆解機器，就能輕易在水箱中注入淨水，簡單操作享受好空氣。
LG SIGNATURE 極致生活品味
品牌大使專業表現 詮釋頂級家電設計概念相互輝映
LG SIGNATURE為質感生活注入極致藝術品味，並以創新科技帶來煥然一新的生活體驗。 在LG SIGNATURE in TAIPEI盛宴中，金鐘影后柯佳嬿、米其林一星主廚吳曉芳、華裔設計師Daniel Wong三位品牌大使，以各自的專業觀點，分別詮釋LG SIGNATURE頂級家電的質感特色，暢談 LG SIGNATURE不同凡響的極致藝術美學與生活風範。同時，攝影大師劉振祥以影像詮釋LG SIGNATURE 及品牌大使的栩栩光影，透過攝影展將產品簡約洗鍊的外型結合台灣當代建築，完整呈現LG SIGNATURE前瞻科技淬鍊雋永藝術的品牌概念。
金鐘影后柯佳嬿純淨高雅的魅力以及多變的專業戲劇表現，總是帶給觀眾驚豔的不凡讚嘆，藉由柯佳嬿撼動人心的真摯演技，為LG SIGNATURE OLED TV W8的絕美畫質與震撼音效帶來最佳詮釋，而身為演員的柯佳嬿，最注重將生命注入影像的美麗構圖與鮮活色彩，LG SIGNATURE OLED TV W8正好為她提供身歷其境的觀賞體驗。而純淨空氣是維持健康活力，同時為高品質生活帶來清新生氣；柯佳嬿優雅脫俗的氣質，如同LG SIGNATURE 空氣清淨機為家中帶來沁心氣息，在其優雅美麗的外表之下，以頂尖淨化技術為居家空間帶來每一口清新空氣。
米其林一星主廚吳曉芳美食摘星的私人秘訣是，一道好的料理，必須要能忠實呈現出食物本身的味道與香氣，而最重要的就是能夠保持食材鮮美本質，LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱提頂尖的保鮮技術，將專業級冰箱的各種功能融入在生活家電中，讓每一人都能成品嘗居家料理的鮮美本味。
總是大膽結合豐富色彩與各種異材質設計，驚豔眾人目光的華裔設計師Daniel Wong不但會設計漂亮衣服，對於照料衣服也有獨到主張。一件好的服裝，除了要將設計師的創意奇想與衣著材質、色彩等多方面完美結合，更需要細膩的照料，LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機不只具備不朽美感的外型設計，同時具備創新的雙能洗洗滌功能以及Heat Pump除溼式乾衣技術，能夠精心呵護織品，展現最高品質的優雅淨柔。
攝影師擅於用靈光捕捉美好的瞬間，表演藝術攝影大師劉振祥鏡頭下的人事物總是在光影的變幻中，流露自然和諧的美感。劉振祥在為LG SIGNATURE拍下恆久悅目的藝術影像的時候，細膩品味LG SIGNATURE頂級家電的設計之美，以為完美的設計一定要親身體驗才能真摯感受，精緻簡潔的絕美設計，更為生活注入一股藝式品味。
LG SIGNATURE打造藝式生活圈 首批預購盡享極致尊寵限量誕生禮
LG SIGNATURE家電頂級品牌此次在台首推出電視、冰箱、洗衣機三款產品，採限量預購制，LG SIGNATURE OLED TV W8建議售價NT$469,000元、LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱建議售價NT$249,000元、LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗衣機上置12公斤的滾筒洗脫烘洗衣機，下搭2公斤的迷你洗衣機，建議售價分別為NT$86,900元和NT$23,900元，三款家電將於今(13日)正式上市，於指定通路祥建三創、悅鼎電器、集雅社高雄夢時代及麗晶精品快閃店率先展售。 LG SIGNATURE空氣清淨機將於2019年上市。
LG SIGNATURE致力於為台灣消費者打造別具風格的藝術質感與生活體驗， LG以有別於傳統家電的銷售方式，推出限量尊榮禮遇。自即日起，凡預購LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，首批限量30名，每項產品(電視、冰箱、洗衣機)各10名，盡享三大尊榮禮遇。
- 第一重禮讚-限量專屬誕生禮，凡購買LG SIGNATURE品牌任一產品即可獲得法國皇家御用銀器 Christofle MOOD 6件組；同時購買整套三款LG SIGNATURE品牌產品，更可獲得法國皇家御用銀器Christofle MOOD 24件組；數量有限，送完為止。
- 第二重禮讚-首購藝式金璽饗宴，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，前30名會員即可攜伴參加10/26於萬豪酒店舉辦的藝式金璽饗宴，現場將邀請金鐘影后柯佳嬿，親臨致贈會員專屬誕生禮，一同見證卓越工藝、共創品味時刻。
- 第三重禮讚-金璽會員專屬服務，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可享連續3年免費產品基礎保養檢測，與免費VIP專線快速到府維修服務。
更多相關資訊，請參考網站LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-signature-product.html isCopied
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