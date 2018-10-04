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「Life’s Good with Hope 希望。傳愛」 大學生徵件超踴躍，熱血青年希望團隊 偏鄉服務影片真情流露 LG邀您一同感動大票選 關懷並支持青年學子讓愛起飛
「在孩子成長的路上，我們也許只是一朵美麗的煙花，但我們在孩子心中種下一顆顆的希望種子，我們相信這些希望種子會慢慢發芽，為孩子們帶來意想不到的幫助。」參與2018 LG 希望起飛的台灣大學慈幼山友團的大學生訴說著，「這是我們第8年到花蓮瑞北國小服務，今年的主題是職業體驗，看著小朋友開心把玩手中的鏡頭，想像自己是專業攝影師；或是有的俏皮地拿著牙鏡，為病人哥哥姊姊檢查牙齒……。在這群純真、可愛的後山孩子身上，我們看到許多未被發掘的潛能，我們努力成為他們的眼睛，帶他們走出後山，看看這個世界！」
【2018年10月04日，台北】台灣LG電子長期推動的「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，今年第四年攜手大學生走入偏鄉，致力於偏鄉弱勢兒童的關懷照顧，希望將服務的精神與初衷深植於莘莘學子心中，這個計畫也因為連續主辦而受到更多大學生的關注。2018年LG「希望起飛」徵件活動，收到比往年多兩成的提案。歷經六個月的提案、徵件、評選，五組優勝希望團隊從全國173所大專院校中脫穎而出，於仲夏期間，將精心設計的課程深入台灣各個偏鄉角落，除此之外，他們並將與小朋友互動的點滴剪輯成精華影片，希望與外界分享熱血服務的初衷。台灣LG電子於10月1日~10月31日舉辦「希望起飛感動大票選」活動，誠摯邀請民眾一同感受今夏最炙熱的感動時刻。活動期間，只要到「Life’s Good with hope 希望。傳愛」活動網站 (https://www.lghope.com/2018/vote.php)，為您最喜愛的隊伍投下珍貴的一票，不但給予偏鄉孩童與大學生最直接的支持與鼓勵，最後通過評選得到第一名的最佳希望團隊，LG將送出精美好禮，並幫助此隊偏鄉孩童再次圓夢！投票還有機會得到週週抽出的炸雞兌換券。
台灣LG電子董事長金載承表示：「我們很開心看到國內大學生對於響應投入LG希望起飛公益活動的正面回饋，不僅今年度的提案件數增加兩成，我們也發現大學生設計的課程越來越契合主題，引導偏鄉孩童們從活動中發現更多自己對未來的可能，大學生們也透過服務獲得成就感與付出的快樂。LG更期待這正能量循環能不斷匯流擴大。未來，我們也會持續關注偏鄉孩童的發展，並給予最大的支持。」
希望導師嚴正嵐同孩童彩繪希望 暖心傳愛花絮大公開
LG今年特地邀請即將推出首張個人專輯的歌手嚴正嵐擔任希望導師，於活動起跑時，錄製的宣傳影片中提到：「如果我還是大學生的話，我一定要去參加這個活動。」追夢11年後終於一圓歌手夢的嚴正嵐，更在今年夏天，以希望導師的身分前往台南市後壁鄉菁寮國小，用滿滿的正能量鼓勵孩童們懷抱對未來的希望、並堅持不放棄：「喜歡及專注的力量是很大的，只要全心投入自己喜歡的事物，你就能獲得在實現希望的道路上堅持下去的能量與勇氣！」在活動的尾聲，與小朋友一同繪製希望明信片，菁寮國小的小朋友們更是在正嵐姊姊的鼓勵之下，大聲且踴躍的分享自己的希望，而希望團隊們即使來到營隊的最後一天感到十分疲憊，仍然用十分的笑容、耐心與關懷陪伴孩童到最後一刻，大學生們無私的付出讓嚴正嵐十分動容，也希望邀請更多人一同感受在台灣各個偏鄉角落的感動故事，也給這些熱心服務的學生們一個支持。LG將嚴正嵐此次前往偏鄉關懷的活動以側拍方式紀錄，剪輯成精采影片與大眾分享。宣傳影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=AscTufdBc8Q&feature=youtu.be
攜手大學生前進偏鄉 希望起飛在孩童心中種下一顆顆希望種子
台灣LG電子觀察到偏鄉孩童們多因地處偏僻、人口外流或家庭環境等因素，相較於都會小孩，較少有機會接觸到廣泛的才藝，也因而侷限其對未來的想像。為拓展孩童對自我天賦的探索，LG希望起飛以潛能開發、才藝發展及城市探索為主題，號召大學生規劃一系列課程，透過教學、體驗、互動過程中，給予孩子們更多元的未來。五組希望團隊於七、八月仲夏期間前進偏鄉，將地方特色融入多元課程中，並將服務的過程透過鏡頭紀錄下來；LG邀請民眾參加10月1日至10月31日舉辦的「希望起飛感動大票選」，於活動網站投下支持的一票，給予希望團隊一個鼓勵與支持，經評選後得到第一名的最佳希望團隊，LG也將幫助該團隊的偏鄉孩童再次圓夢！
五組希望團隊服務主題如下：
- 由臺灣大學及台北教育大學組成的星際過客團隊，將世界各國的文化、舞蹈、禮儀融合在遊戲中，在歡笑中帶領孩童們來一趟時空之旅。
- 中山大學築夢Dreamer團隊，邀請耆老向孩童們介紹當地文化，並以家鄉特色開店，從中喚起小朋友對家鄉的連結。
- 高雄大學希望種籽社，頂著高溫騎腳踏車拜訪台灣各地的偏鄉孩童，影片中，孩子們與哥哥姐姐們開心地敲擊拍打，想像自己是位大音樂家，奏出一曲曲獨一無二的樂章。
- 遠東科技大學夢想家團隊以資訊科技為主軸，小朋友與哥哥姐姐們在賽道上來場駟驅車競技，誰也不讓誰，用遊戲開啟對科學殿堂的探索。
- 臺灣大學慈幼山友團，小朋友專注地學習各項手工藝，布編束口袋、木製相框、編織髮帶，以及小小牙醫師體驗，每一個第一次都在孩子心中種下一顆顆希望種子，更可以從中看見孩子們帶著滿滿收穫與大學生開心道別。
完整希望團隊精彩影片皆在LG公益活動官網中呈現：https://www.lghope.com/2018/vote.php。
LG「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」-感動大票選 即日起開始投票
感動大票選活動網址 https://www.lghope.com/2018/vote.php
投票辦法
- 投票時間：2018年10月01日00時00分起～2018年10月31日23時59分止
- 投票方法：不限年齡、性別、國籍，凡喜愛大學生希望團隊影片的你，都可為參賽的學生團隊投下支持的一票，你/妳的一票，將會成為偏鄉孩童及參賽同學創造希望、實踐夢想的最大動力。
- 投票者需登入Facebook臉書帳號，每個帳號每天限投單一作品乙次。
感動票選週週抽
- 即日起至10月31日止，在「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」LG 2018希望起飛感動大票選頁面為喜歡的希望團隊投票加油、打氣。凡投票並留下基本資料者，都有機會得到肯德基咔啦脆雞兌換券1張!
- LG每週隨機抽出20名幸運得主。得獎名單將於每週五公布於LG官網 (10/05、10/12、10/19、10/26、11/02)。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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