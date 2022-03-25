LG styler® 蒸氣電子衣櫥與人氣美食名店跨界合作

【2022 年 03 月 25 日，台北訊】燒烤與火鍋是聚餐的熱門選項，大口享受美食後，像外套、褲子、毛衣、包包等不常清理的衣物總是會沾附油煙或是食物味，即使噴了芳香劑或拿至戶外曝曬，仍會有殘留的餘味。LG 了解消費者的需求並提出解決對策，以具備「除菌、除臭、除濕」一機三除的styler®蒸氣電子衣櫥與台中屋馬燒肉、萬客什鍋等知名人氣美食名店合作，讓消費者在品味美食的同時也能親身體驗產品力，不用擔心走出餐廳後，衣物附著揮之不去的餘味，而是留下美味回憶及享受衣物的乾淨香氣！ 即日起凡於屋馬燒肉透過掃描 QR Code購買LG styler®蒸氣電子衣櫥系列指定型號(B723MR、E523MR)即可獲得LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機(市價$6,990)；3月26日(六)12:00至20:00更將於屋馬燒肉崇德店舉辦styler®蒸氣電子衣櫥體驗會，現場體驗styler®蒸氣電子衣櫥即可獲得價值$150星巴克咖啡券，當天訂購styler®蒸氣電子衣櫥還可享有超優惠驚喜價。













台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「要讓衣物達到全面潔淨，除了去除病菌、灰塵等外，去味也是很重要的一環，消費者參加聚會或是應酬，不管是二手煙、火鍋燒烤味或是其他環境中的廢氣排煙等異味，總是會沾染吸附到衣服中，然而通風掛曬或是噴灑芳香劑等方式卻無法達到去味效果，反而讓衣物接觸更多有害物質。LG styler®蒸氣電子衣櫥專利蒸氣技術，輕鬆除去衣物上的細菌和過敏原，減少衣服異味，為讓更多人體驗產品魅力，LG與知名美食餐廳合作，讓消費者滿足味蕾同時也能讓衣物享受輕保養。」

LG styler ® 蒸氣電子衣櫥 除菌、除臭、除濕「衣」機三除

每次到燒烤、火鍋店大啖美食後，全身上下的衣物總是吸附許多油煙、異味，除了衣物無法馬上送洗外，飽餐回家也無體力及精神清潔衣服，加上空氣中充斥著許多看不見的病菌，常附著在衣物上與人體接觸，造成健康隱憂。LG styler®蒸氣電子衣櫥一機三除「除菌、除臭、除濕」，獨家TrueSteam™蒸氣技術、衣架擺動及低溫溫和烘乾技術，有效去除附著衣物表面及藏在衣物細節中的病菌，同時去除異味及濕氣，讓衣物乾爽「蒸」乾淨！





蒸氣除菌

LG styler®蒸氣電子衣櫥只需要使用100%的純水不需添加任何化學藥劑，搭載獨家專利TrueSteam™蒸氣技術即可乾衣、烘衣，還能同時去除衣物上的細菌及食物殘留的味道，並透過擺動衣架設計還能讓您的衣物保持平整，讓大家吃完美食還可以讓衣物保持亮麗如新。

清新除臭

透過內建的除臭功能，搭配置入式芳香片，輕鬆消除衣物上的惱人異味或霉味，就連較難保養的西裝、襯衫、洋裝、毛衣、圍巾也適用，消費者免於消耗時間及體力洗衣服甚至花錢送洗或是放置陽台通風讓異味消除而讓衣物沾附更多細菌及灰塵，LG styler®蒸氣電子衣櫥讓衣物每天都能煥然一新，保持最美好的一面。

溫和除濕

LG styler®蒸氣電子衣櫥採用低溫烘乾系統技術，不用擔心產生皺褶或傷害布料，即便是天氣潮濕或是因下雨天衣物沾到水氣，都可以使用styler®蒸氣電子衣櫥，輕鬆烘乾衣物，還能讓您的寶貴衣物更加蓬鬆柔軟；此外只要按下除濕功能還可以為11坪室內空間除濕，一機多用，有效提供室內空間應用效率。

ThinQ智慧操控 隨時下載與更新衣物護理行程 享受「衣」級生活

消費者都能透過 ThinQ App 操作與隨時掌握衣物護理行程，不僅能追蹤能源消耗，更可隨時更新及下載最新衣物護理行程，因應不同需求提供消費者百種衣物殺菌護理模式，為全家人提供完美的貼身衣物護理。

LG styler®蒸氣電子衣櫥深入消費者生活圈 獲廣大回響

LG styler®蒸氣電子衣櫥與台中屋馬燒肉、萬客什鍋等燒烤火鍋店家合作，在店內用餐即可享受的styler®蒸氣電子衣櫥，推出後，獲得消費者一致好評，一位喜愛吃火鍋的消費者分享：「styler®蒸氣電子衣櫥除了外型時尚、操作簡易之外，自己常常去吃火鍋但又擔心衣服都是火鍋味，只要使用styler®蒸氣電子衣櫥就能輕鬆去味，保持衣物的清新、乾爽，還能讓原本已經穿過的衣服更加平整。」還有消費者下雨天到燒烤店用餐表示「微濕的衣服使用衣櫥後除了可以讓衣服烘乾以外還會香香的，冬天很冷的時候，吃完美食，穿起來溫暖的衣物回家，真的超幸福又超讚！」

屋馬燒肉舉辦 LG styler ® 蒸氣電子衣櫥體驗會 現場購買享獨家優惠

LG身為全方位衣物護理專家，貼心為消費者解決衣物煩惱，特別與五大人氣美食名店合作設置styler®蒸氣電子衣櫥，即日起於屋馬燒肉、萬客什鍋、紅花鐵板燒、涮辛酸、一鷺炭火燒鳥工房免費體驗styler®蒸氣電子衣櫥，享受美食、去除異味沒煩惱，打造衣物護理的最強後盾，此外於屋馬燒肉掃描QRCode打卡並購買styler®蒸氣電子衣櫥，即可獲得市價$6,990的LG PuriCare™口罩型空氣清淨機，好空氣戴著走。

屋馬燒肉崇德店將將於3月26日(六)12:00至20:00首度舉辦styler®蒸氣電子衣櫥體驗會，活動期間內體驗styler®蒸氣電子衣櫥即可獲得$150星巴克咖啡券，現場還可享有styler®蒸氣電子衣櫥驚喜優惠價，多重好康享不完。