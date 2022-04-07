LG 智慧家電領導品牌 創新科技打造舒適生活

【2022 年 4 月7日，台北訊】 LG 電子持續以創新科技、卓越研發技術製造符合消費者各式生活需求的全系列 WiFi 智慧健康家電，大舉搶攻消費者心佔率，成為智慧家電指定購買品牌。4/8 - 4/11 LG 將於台北世貿展覽館「2022台北電氣空調3C影音大展」，共四天的展期，聚集廣受消費者好評的全方位衣物護理、家庭視聽娛樂、空氣清淨機、居家清潔等各式智慧家電系列外，更隆重推出業界唯一 LG 全系列雙迴轉WiFi智慧變頻空調，邀請消費者親自感受 LG IoT 家電的便利性及無可挑剔的產品力，現場還有 LG 展場獨家超殺優惠回饋註1，輕鬆無痛擁有 LG 全系列健康智慧家電，感受智慧生活的迷人魅力。

全台最大 豪宅首選

LG OLED 83吋 電視 展場價只要299,000元 還享超值加購價

LG 大尺寸 OLED 電視提供高規格創新科技領先業界，搭載智慧物聯網功能，化身「智慧家庭的家電中樞」，提供在家追劇、觀看體育賽事轉播或是玩遊戲等頂級奢華的影音享受。LG OLED 電視以先進的 OLED 自體發光技術，極致完美的寬闊畫面視野、還原真實影音感動並滿足多元使用需求，並經德國萊因 TÜV 及美國 UL 低藍光及不閃爍認證的護眼功能認證，減緩眼睛壓力，提高觀看舒適度。今年度最大檔台北家電展，LG 祭出全台最大 OLED 超殺優惠，LG OLED 83吋 C1 原價359,000元，家電展優惠價299,000元。此外，還有超值加價二選一，加價10,000元即可擁有 LG OLED 55吋C1，或選擇加價30,000元把 LG OLED 65吋 C1 帶回家（加價購僅能二擇一），體驗大尺寸終極影音饗宴就在台北家電展！

智慧變頻空調第一品牌

LG重磅推出全系列雙迴轉 WiFi 智慧變頻空調 購買指定機型即獲變頻微波爐

夏天將至，天氣日漸炎熱，空調使用需求大增，且綠色消費意識抬頭，冷氣是否能夠速冷、省電及高效能變頻成為聰明消費者選擇空調時的主要關鍵。LG重磅推出業界唯一全系列內建雙迴轉變頻壓縮機及 WiFi 智慧變頻空調，只要使用 ThinQ App 串聯家中所有 LG 空調，消費者即可隨時進行能源監控及遠端控制，同時提供10年壓縮機保固，無論是一對一或一對多機型皆全面提供清淨舒爽居家環境。活動現場購買指定機型（豪華清淨系列4.3kW，一對一 6.3kW 以上或一對多機型室外機），上網登錄購買產品資訊，即送價值5,290元變頻微波爐（型號：MS2535GIS）一台。

全台預購破千台 超夯 StanbyME 閨蜜機首次實體公開展示

配合台北家電展 於 LG 官方線上商城購買只要29,900元

後疫情下的新常態生活，待在家的時間變長，家儼然已成為另類複合式空間，無論是放鬆追劇、學習或是辦公，不受裝置及家庭成員使用的限制，隨時享受沉浸式娛樂體驗，為大多數消費者所追求的目標。LG 瞄準消費者痛點，推出可移式觸控螢幕，打造居家行動娛樂中心，今年初甫於募資平台上架即受到廣大消費者迴響，預購數銷破千台。目前只能在 LG 官方線上商城上購買的 StanbyME 閨蜜機，也將於台北家電展期間首度實體亮相，讓消費者能近距離感受隨走即看的影音娛樂體驗。活動現場僅展示實機，4/8 - 4/11台北家電展期間至現場體驗 StanbyME 閨蜜機，可獲得指定優惠序號，於 LG 官方線上商城購買可享會員限定價29,900元，現場加入會員再加碼抽 LG PuriCare™ Mini 隨身淨空氣清淨機（型號：AP151MWA1），共五名，預計5月公布於官網公告處。

LG WashTower™ AI智控洗乾衣機

裝機完成即贈全家商品卡 2,000元

許多看不見的病菌常會藉由衣物接觸到人體影響健康，高效率及深層衣物清潔成為最重要的日常生活議題。LG WashTower™ AI智控洗乾衣機，採用最先進的洗滌智慧科技，搭配洗鍊的創新垂直流線外觀設計，一體成形整合蒸氣洗衣機和除溼式乾衣機，提供消費者智慧又有效率的便利生活體驗。活動現場購買LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機，裝機完成即可享2,000元全家商品卡。

LG 寵物四大防護專區

全方位守護您與毛小孩的居家生活空間

四月正值換季過敏高峰期，台灣天氣較悶熱潮濕，加上空汙問題，容易引起過敏症狀，家中常見的過敏原，以及季節變化所造成的過敏問題，不只會影響幼兒及家人，毛小孩也會連帶受到影響。LG 致力守護消費者全家健康，本次家電展，更設置寵物專區，主打四大防護：CordZeroTM A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器的徹底清潔防護、濕拖清潔機器人的居家地板防護，以及PuriCareTM360°空氣清淨機的空氣淨化防護、變頻除濕機的濕度恆控防護，齊力守護毛孩家庭，為全家人打造健康舒適的生活空間。





◆現場優惠方案：數量有限，送完為止，贈品以現場公告為主。





購買產品 贈品 全系列產品 購買全系列商品，滿5萬，送彈蓋水壺（限量100組）。 購買全系列商品，滿10萬，送刀具組（限量200組）。 購買全系列商品，滿15萬，送小型立扇（限量100組）。 購買全系列商品，滿20萬，送炒鍋（限量60組）。 購買全系列商品，滿5萬，送彈蓋水壺（限量100組）。 電視系列 購買 OLED 83吋（型號：OLED83C1PSA）現場優惠價299,000元。 加價購二選一：購買 OLED 83吋 C1 加價10,000元 即可擁有 OLED 55吋 （型號：OLED55C1），或加價30,000元把 OLED 65吋（型號：OLED65C1）帶回家。 雙迴轉變頻WIFI空調系列 購買家用空調加碼振興回饋，5.2KW 以下回饋1,000元，6.3KW 以上回饋2,000元。 購買一對多空調5.0KW 以及7.0KW 回饋2,000元，9.0KW回饋3,000元。 購買豪華清淨系列4.3kW、一對一6.3kW以上或一對多機型室外機，並於2022年2月1日至2022年7月15日，上 LG 官網登錄購買產品資訊，含購買發票圖檔與保證書圖檔缺一不可。經活動小組審核通過後，即可獲得 LG NeoChef™ 微波爐一台（型號：MS2535GIS/市價5,290元）。 全方位衣物護理專家系列 購買 WashTower™AI 智控洗乾衣機系列（型號：WD-S1916B/WD-S1916W），實際裝機完成後即送全家商品卡2,000元。 購買 TwinWash 雙能洗洗衣機上下堆疊一組，實際裝機完成後即送全家商品卡500元。 *同一張訂單需購買上下堆疊 購買免曬衣乾衣機（WR-16HW）+滾筒上下堆疊組合，實際裝機完成後即送全家商品卡1,000元。 Styler蒸氣電子衣櫥 購買電子衣櫥全系列，加贈 2,000元全家商品卡，以及衣架（三件組一個、五件組兩個）與香氛紙（三件組兩盒、五件組三盒）實際裝機後發放，限量120台。 現場訂購 Styler 電子衣櫥全系列，憑紅單即可加贈一盒香氛紙，限量150盒。 廚房家電系列 購買 Instaview 敲敲看門中門冰箱（GR-QPLC82BS/GR-QBFL87BS/GR-QL66MB），加贈 2,000元全家商品卡，實際裝機後發放。 購買洗碗機系列（DFB335HS/DFB435HP），現場即贈洗劑3寶正品一組，另外加贈2,000元全家商品卡及潔淨光亮套組禮盒(內含軟化鹽、光潔劑、洗碗錠)一組，實際裝機後發放。 購買微波爐 （MJ3965ACR）加贈1,000元全家商品卡。購買微波爐任一型號加贈樂廚當家！16道美味料理輕鬆做食譜書一本(隨貨送)。 CordZeroTM清潔家電系列 購買 A9T 系列All-in-One濕拖無線吸塵器，加贈高速震動除蟎吸頭，限量90個。 購買濕拖清潔機器人系列指定型號，加贈拋棄式抹布組1組，限量50組。 PuriCareTM 系列 購買單層AS551DWG0/AS651DWH0/AS651DSS0，現場即贈滾輪一組，濾網1顆（後續發放）。 購買雙層 AS101DSS0/AS101DWH0，現場即贈滾輪一組，濾網2顆（後續發放）。 購買除濕機（MD171QSK3/MD181QWK3），一台加贈2個簡易濾網，現場憑紅單領取。 購買電視、雙迴轉變頻WIFI空調系列、全方位衣物護理專家系列、廚房家電系列與styler蒸氣電子衣櫥，並加購小家電全系列（含二代電子口罩），補助1,500元，需同1張訂購單。

備註1：家電展現場加碼贈品為現場銷售憑紅單贈送，數量有限送完為止，詳細活動方式及兌換辦法以現場公告為主。





