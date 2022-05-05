【2022 年 05 月 05 日，台北訊】時序即將進入炎炎夏日，加上近日疫情升溫讓人不想踏出家門，LG致力為消費者創造美好健康的居家生活，特別集結冷氣、冰箱、洗衣機及空氣清淨機等夏天必備產品，推出「LG寵一夏 智慧‧省電‧超給力」優惠活動，即日起至07/31期間購買指定家電並完成贈品兌換登錄，即可享NeoChefTM 智慧變頻微波爐、LG x Finish潔淨光亮套組禮盒等多項精美好禮，不論是想犒賞自己或是還沒買禮物寵愛媽咪的各位都能趁現在趕快入手。活動期間購買指定家電，單筆消費總金額滿30萬元，上網登錄審核通過即送註114吋LG gram極致輕薄筆電一台（白色）！

LG全方位衣物護理專家輕鬆擊退細菌病源 高效率解決衣物困擾

購買 LG洗衣機、免曬衣乾衣機、洗乾堆疊指定型號 即送超值好禮

天氣炎熱除了衣物容易殘留汗味孳生細菌，換洗次數也大幅增加，LG全方位衣物護理專家滿足全家人衣物清潔與護理需求。LG Styler® 蒸氣電子衣櫥做為進門第一道防線，進門即將衣帽、包包等放入，使用TrueSteam™天然蒸氣99.9%殺菌，不將髒污帶進門，平時也可做衣物清新除臭、除濕等護理。LG 蒸氣變頻滾筒洗衣機具備Steam™ 60°C蒸氣及溫熱水技術，能深入衣物毛孔達到有效去汙及99.9%殺菌除蟎的效果。可選擇搭配迷你洗衣機組成TWINWash™雙能洗，將外出居家、大人小孩分開洗，防止交互感染更衛生。或可選搭LG免曬衣乾衣機，採用HeatPump™除濕式乾衣原理，低溫呵護，60度殺菌行程可減少99.9%註2塵螨、過敏原，衣物洗完即乾，節省勞務不曬髒。洗乾衣機組合亦有頂級款WashTower™AI智控洗乾衣機可選擇，一體成型美型設計，呵護技術更進化。 活動期間購買 LG洗衣機、免曬衣乾衣機指定型號，隨貨送FiJi飛漬一紙淨；購買蒸氣滾筒洗衣機加免曬衣乾衣機指定型號，隨貨送多功能堆疊架或堆疊固定架。

與疫共存毌免驚！悶熱、殺菌、除臭 各種居家空氣品質交給 LG來把關！

買 LG 指定型號空調、空氣清淨機、吸塵器或清潔機器人 登錄送智慧變頻微波爐等精美好禮

國內疫情持續延燒，待在家中的時間變多，消費者更加重視室內空氣品質，LG CordZeroTM A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器具自動除塵功能，打掃不再弄髒雙手或讓灰塵散佈空氣中，乾吸+濕拖一次完成，達到真正的乾淨！和家中毛小孩整天膩在家，LG PuriCareTM 360°空氣清淨機寵物功能增加版為毛主人與寵物提供360度全方位淨化，獨特寵物空氣淨化功能可過濾更多寵物氣味和毛髮，提升過濾35%註3以上懸浮於地板上的寵物毛髮、除臭效果比標準濾網提高55％註4。此外，DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調經由TUV認證，透過奈米離子可有效去除 99.9%註5的PM 0.1微小灰塵，搭載雙迴轉變頻壓縮機，節能省電高效率，絕對是夏天清新涼爽的最佳首選。 活動期間購買 CordZero™濕拖無線吸塵器指定型號登錄成功即可兌換高速震動除蟎吸頭*1或拋棄式抹布墊組*1；購買CordZeroTM濕拖清潔機器人指定型號登錄成功即可兌換拋棄式抹布組*1；購買PuriCar eTM360°空氣清淨機寵物功能增加版指定型號登錄成功即可兌換光觸媒濾網及移動式底座*1；購買DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號登錄成功即可兌換NeoChef TM 智慧變頻微波爐 (MS2535GIS)*1台。

LG廚房美學家電 打造療癒用餐時光

購買 InstaView™敲敲看門中門冰箱指定機型 送LG原廠三年份濾心 貼心把關食材新鮮

近年來因疫情影響，越來越多消費者習慣在家用餐，對於家中食材保鮮跟飯後餐具清潔亦越趨講究。榮獲德國紅點設計獎註6的InstaView™ 敲敲看門中門冰箱除了具有革命性創新功能還兼顧美學，輕敲InstaView™玻璃面板，Knock-On 功能瞬時照亮內部，不只取物便利，更節能省電。不僅如此，LG看準廚房整體美學商機，LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機以創新技術提高性能，採用TrueSteam™蒸氣潔亮科技，讓100度C沸水產生的高溫蒸氣能完整覆蓋餐具表面，微小水分子徹底潔亮餐具，有助於減少水漬產生，輕鬆溶解並分離難處理的油漬及頑固髒污。 活動期間購買 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱指定機型，登錄成功即可兌換三年份LG原廠濾心；購買LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機指定機型隨貨送LG x Finish 潔淨光亮套組禮盒一盒，登錄成功加碼再送一盒。

備註：

滿額贈筆電將於2022/08/01開始，依審核通過時間順序配送。 經 Intertek 測試，使用過敏防護行程減少 99.9% 的細菌（金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌和肺炎克雷伯菌）。結果因環境而異。 由LG電子測試。產品：寵物模式下的AS309DNP，與自動模式的AS309DWA。測量底層濾網收集的灰塵/毛髮重量：13.59克（AS309DNP）、10.03克（AS309DWA）。於132平方公尺的寵物咖啡廳進行測試（'19 / 02/02〜03/01：連續10小時平均為最大吸力狀態下）。結果可能依據環境而有所不同。 由德國萊茵TUV測試。產品：將AS199DWA與AS190DNPA同時在最大吸力狀態下。氨、乙酸和乙醛的累積去除量提高55％。累積清除量：AS190DNPA（1,533毫克），AS199DWA（960毫克）。在8立方公尺、（23.0±5.0）℃、（55±15）％相對濕度的實驗室中進行測試，結果可能依據環境而有所不同。 TUV 已認證 PM0.1(0.1㎛) 粉塵去除率達 99.9%。 2019 紅點設計獎得主（LG InstaView Door-in-Door 冰箱，由德國北萊茵威斯伐倫設計協會頒發）。

LG「寵一夏 智慧‧省電‧超給力」優惠活動

活動日期：2022/05/01~2022/07/31

活動內容：

購買指定家電產品，即享精美好禮

單筆發票消費總金額滿30萬，登錄送14吋LG gram極致輕薄筆電一台(白色)

活動詳情：https://www.lg.com/tw/2022-summer-sp

贈獎方式：詳情請見活動網站，活動以官網公告為準