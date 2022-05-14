LG官方線上商城周年慶 四重感謝大回饋

【2022 年 05 月 13日，台北訊】LG官方線上商城歡慶一歲周年慶，祭出四重回饋感謝會員支持，於即日起至5/22 連續10天推出全館85折起優惠，並於每日發放限量8折優惠序號(註1)及滿萬抽A9T-MAX 吸塵器多重回饋。在5/20當日更有快閃優惠，27吋 UltraFine™ 5K Mac專屬顯示螢幕顯示器優惠價 $36,900 （原價NT$43,590）。 單筆購買300,000元，還可獲得LG gram 極致輕薄筆電14吋，現在加入LG官方線上商城會員正是時候，輕鬆入手LG全系列健康智慧家電，享受美好舒適居家生活。

LG官方線上商城周年慶 寵愛會員最高8折優惠 滿萬再抽萬元家電

疫情後的新常態生活，消費者更重視健康，而LG以獨家科技及卓越的研發技術，不斷推出全方位健康智慧節能家電，高品質及強大的功能，滿足不同使用需求，成為消費者購買品牌首選，而線上購物也是現今重要消費管道，LG官方線上商城在去年五月以「LG線上最大旗艦店」規格開幕後，致力打造便利的購物環境，深受消費者青睞，在這周年特別時刻推出四重回饋，從即日起至5/22(日)，全站商品通通85折起外，並於每日凌晨00:00於LG官方線上商城上開搶限量8折優惠序號，無論是買全方位衣物護理、居家清潔、空氣濾淨、廚房家電、空調、視聽娛樂或是資訊產品皆可使用。

活動期間滿萬再抽價值36,900元的LG CordZero ThinQ A9T系列 All-in-One濕拖無線吸塵器(A9T-MAX)，而單筆總金額滿30萬元，即可獲得LG gram 極致輕薄筆電14吋(註2)。LG最寵會員在5/20(五)推出「LG愛你一日快閃優惠」，消費者可再以獨家限定價格購買多樣家電，LG UltraFine™ 5K Mac專屬顯示螢幕顯示器27吋(27MD5KL-B)優惠價 36,900元 （原價NT$43,590），還有LG 直驅變頻雙門冰箱208公升(GN-L297SV)等商品均祭出快閃優惠價。

LG官方線上商城 加入會員即獲千元購物金 每筆訂單再享2% 優惠

加入會員即刻獲得1,000元購物金，每筆訂單再享2%優惠外，還有免運費、免安裝費、免費回收舊四機(註3)等超值福利外，還有不定期推出多款新品，會員專屬獨家預購優惠，像即日起在LG官方線上商城預購新品Aero Tower 風革機，其打造仿生自然風，讓你在室內也能享受清新舒適好空氣，輕鬆營造智慧居家生活。官網預購現享2,000元折扣，加送尊榮到府養護及2個濾網，保護您的寶貝家電。

LG 空調全系列內建Wifi 真智慧 節能看的見 周年慶再推免費場勘及現金回饋

進入夏季，使用空調頻率大增，不少消費者擔心電費節節提升，LG空調全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機且內建WiFi，穩定、耐用還能隨時隨地掌握操控空調外，更能清楚了解用電狀況，同時提供省電模式選擇，達到真正一級能效，速冷之餘，節能省電看得見！LG官方線上商城周年慶特別推出「LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調」活動，提供免費現場場勘，為消費者推薦最適合機型、大小並額外再贈500元購物金，從購入家電到繳交電費為你雙重省荷包。

LG全方位衣物護理專家 舒適乾淨衣物輕鬆上身 周年慶入手最優惠

炎夏來臨，衣物更容易殘留汗味孳生細菌，LG全方位衣物護理專家共有多款明星商品滿足全家人衣物清潔與護理需求，透過洗衣、乾衣、護衣全系列齊全產品線，打造居家衣物清洗護理一站式服務，趁著LG官方線上商城周年慶，即刻擁有無負擔。LG Styler® 蒸氣電子衣櫥做為進門第一道防線，進門即將衣帽、包包等放入，使用TrueSteam™天然蒸氣99.9%殺菌，不將髒污帶進門，平時也可做衣物清新除臭、除濕等護理。LG 蒸氣變頻滾筒洗衣機連續10年台灣銷售冠軍，具備Steam™ 60°C蒸氣及溫熱水技術，能深入衣物毛孔達到有效去汙及99.9%殺菌除蟎的效果。可選擇搭配迷你洗衣機組成TWINWash™雙能洗，將外出居家、大人小孩分開洗，防止交互感染更衛生。或可選搭LG免曬衣乾衣機，採用HeatPump™除濕式乾衣原理，低溫呵護，60度殺菌行程可減少99.9%塵螨、過敏原，衣物洗完即乾，節省勞務不曬髒。洗乾衣機組合亦有頂級款WashTower™AI智控洗乾衣機可選擇，一體成型美型設計，呵護技術更進化。

LG Pur iC are TM 360°空氣清淨機與 LG A9T濕拖無線吸塵器守護居家空氣品質

因疫情影響，宅家時間變長，居家空氣或是環境清潔已成為消費者重視的潔淨議題，因此高效能且達到事半功倍的空氣清淨機及吸塵器也是熱門家電， LG PuriCareTM 360°空氣清淨機寵物功能增加版，透過抗敏HEPA13醫療級濾網、光觸媒除臭濾網與換氣率高的寵物模式，有效去除空氣中的過敏原、塵螨、異味及吸附過濾細小毛髮，提供全面的乾淨清新好空氣，減少因換季或空氣品質不佳而產品的過敏症狀，維護全家人的健康。而於疫情期間，維持居家清潔亦是遠離病菌的第一步，LG CordZeroTM A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器獨特的自動除塵功能可以自動清空集塵盒，打掃不再弄髒雙手，也避免讓灰塵外溢空氣中造成二次汙染，乾吸、濕拖一機搞定、搭配消毒水跟酒精，打掃消毒一次完成，達到真正的乾淨！

LG gram宅家工作不卡關 LG Ultra系列頂級顯示器滿足高效需求 周年慶最划算！

加入 LG官方線上商城會員 獨家搶先預購 體驗最新IT產品

近年來受疫情影響，越來越多消費者轉為居家工作，工欲善其事必先利其器，若有住家、公司、外出會議等多場域移動需求的族群即可選擇LG gram 16吋筆電，輕贏隨型、極致輕薄，重量不到1,200 g，不論是要從家中客廳移動到書房工作，或攜帶外出開會都相當便利，且獲Intel® Evo™ 平台驗證，最長電池使用時間可達22小時，外出會議連充電器都可不用帶在身上！若是多工作業者具有工作娛樂的高效需求，則推薦選擇LG UltraFine™ 5K 頂級顯示器系列，搭載卓越影像顯示科技，讓螢幕達到DCI-P3 99%寬廣色域,更接近真實色彩，滿足專業使用者對精準色彩細節的要求，同時，配備Thunderbolt™ 3可透過單一連線，傳遞5K 視訊、音訊和資料，更可完美與macOS整合；為了提供更舒適的使用體驗，可搭配VESA安裝支架，依據使用者習慣調整高度及傾斜角度，達到最佳工作效能。

此外，LG官方線上商城六月起更將推出新款gram筆電、每月IT產品優惠價，以及WFH居家辦公優惠組，讓消費者搶先體驗LG最頂級且先進的產品，滿足不同使用者需求。

備註：

◆ LG官方線上商城周年慶優惠之官方全站85折與每日限量8折券，除冷氣系列產品，均不得與其他優惠並用。(詳細型號請見官網)

◆ 活動辦法以官網公告為準。

◆ 回收舊四機為電視機、冰箱、冷暖機、洗衣機。

LG官方線上商城周年慶優惠

◆ 活動日期：即日起~2022/05/22

◆ 活動內容：

‧ LG官方線上商城周年慶優惠：

1. 官方全站85折起 (除冷氣產品，不得並用用其他優惠)

2. 每日限量5張8折券 (不得並用其他優惠)

3. 活動期間會員單筆消費滿萬即可抽LG A9T-MAX

4. 5/20 熱門商品一日快閃優惠

可合併參加滿額贈，最高滿額30萬贈筆電(詳情請見官網)

‧ 加入LG官方線上商城會員：

1. 加入會員，即刻享有1,000元購物金

2. 每筆訂單最低可獲得2%優惠

3. 下單即享免費配送到府及免費安裝

4. 免費回收廢四機 (電視機、冰箱、冷暖機、洗衣機)

5. 新品獨家搶先賣

◆ 活動網站：https://bit.ly/3FHfhzq

◆ 活動方式：詳情請見活動網站，活動以官網公告為準。