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LG 官方線上商城推出全新 OLED TV 限量早鳥預購
【2022 年 05 月 18日，台北訊】520告白日即將到來，LG官方線上商城寵愛會員推出「LG甜蜜優惠 限定520」，搶先祭出全新OLED evo G2零間隙藝廊系列與 OLED C2極致系列限量早鳥預購，各尺寸限量5台享5.2% 折扣，最高可折22,822 元。G2零間隙藝廊系列輕鬆打造宅家藝廊頂級視聽娛樂感，C2極致系列擁有時尚外型，除了可壁掛還可桌面陳列，兩種擺設方式一機滿足；G2與C2系列皆搭載α9 第五代 AI 4K影音處理晶片與智慧增亮引擎，亮度升級20至30%，打造更明亮的視界，滿足消費者對OLED電視的需求與想像。現在就趁520告白日以愛之名寵愛升級，為心愛的另一半或家人打造美好視界。
全新OLED G2 & C2 TV系列打造視界最高標準 提供消費者進階極致體驗
LG身為全球OLED技術領導品牌，更連續九年全球OLED電視銷售第一，持續革新技術與畫質標準，鞏固其領導地位，並深受消費者、技術專家及業界重量級人士肯定。2022年全新推出G2 與C2 系列機種，採用全新 OLED面板，搭載α9 第五代 AI 4K影音處理晶片與智慧增亮引擎， G2 OLED亮度提升30%註1、C2 OLED提升20%註2，影音支援再進化，可創造出更大膽的視覺效果，讓您輕鬆打造家庭劇院感。
除此之外，全新 OLED evo G2零間隙藝廊系列擁有零間隙藝廊設計 （Gallery Design），能如畫作般完美貼合牆面，為空間注入優雅質感，同時推出全球最大83 吋OLED規格； OLED C2 極致系列，擁有極致纖薄邊框，可壁掛還可桌面陳列，完美融入家中擺設，除了擁有業界最齊全OLED尺寸包含48、55、65和 83 吋可供選擇外，更推出全球首款 42 吋 OLED 電視，適合搭配電玩和個人電腦使用。
LG OLED G2 & C2 TV系列也是電競玩家首選，不但面板通過德國萊茵（TÜV Rheinland）護眼認證和全球安全科學機構 UL（Underwriters Laboratories）低藍光不閃爍以及無眩光認證，更具備 0.1 毫秒反應時間與低輸入延遲，最多可配置 4 個 HDMI 連接埠，支援 HDMI 2.1 、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium等，成為電競遊戲的最佳顯示器。
LG甜蜜優惠限定！LG官方線上商城會員搶先購 全新LG OLED TV系列享5.2%折扣！
疫後新常態來臨，改變消費者的娛樂習慣，多數消費者對於居家娛樂更講究，電視已儼然成為居家設計與娛樂體驗的核心。身為智慧家居領導品牌的LG，以獨家科技及卓越的研發技術，不斷推出全方位健康智慧節能家電，以高品質及強大的功能，滿足不同使用需求，成為消費者購買電視品牌首選。LG寵粉無極限，迎接520告白日，於LG官方線上商城推出早鳥優惠預購，眾所期待的全新OLED evo G2零間隙藝廊系列與C2極致系列，自5月20日起各尺寸限量5台享5.2% 折扣優惠，只要在LG官方線上商城購買，即享有專業物流團隊配送，保證配送品質，還可以享受一次到府尊榮教學服務，由專人到府講解電視使用秘訣，搶先體驗2022最強LG OLED電視就趁現在！
活動日期：2022年5月20日至5月31日
活動網址：https://www.lg.com/tw/tv-pre-order
活動方式：詳情請見活動網站，活動以官網公告為準
備註：
- 與非OLED evo型號相比，並依據「全白」模式測量。
- 與非OLED evo型號相比，並依據「全白」模式測量。不含42C2和48C2。
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LG官方線上商城周年慶 四重感謝大回饋 14/05/2022
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LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機完美登場！ 24/05/2022
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