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LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機完美登場！
【2022 年 05 月 24日，台北訊】智慧家電領導品牌LG全新打造PuriCare™ AeroTower™風革機（型號：FS151PSF0、FS151PBD0），創新設計結合空氣淨化與風扇雙重功能，一年四季都能滿足消費者對室內空氣的各項需求，為家中各個角落帶來可調節的涼風，享受清新舒適的自然好空氣，提供全方位優質居家風格新提案！
創新康達效應技術及獨家三種氣流模式 讓每個角落由內而外的舒適清新
PuriCare™ AeroTower™風革機採用LG研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，讓風流如自然風一般的柔和，一年四季皆可自在享受潔淨空氣，打造舒適頂級生活品質。
搭配智慧變頻馬達，高效、穩定、省電且靜音，具備單向、廣域、循環三種氣流模式，可針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇，完美應對各種環境需求。運轉模式具備10段風力設定、自動、Turbo以及睡眠，可依照個人喜好調整；通過Air Guard導流板擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態。
極致美學時尚外型結合空氣清淨器、風扇雙重功能 打造今夏「靜(淨)｣「涼｣居家風格！
對LG而言，家電已不再只是家電，更是家中最搶眼的居家配件，凸顯個人品味風格。PuriCare™ AeroTower™風革機榮獲紅點國際設計大獎註1的塔型設計盡顯時尚美學，圓柱形的流線型機身簡單打造室內空間亮點。採用 3D 葉片和多孔氣流路徑，將運轉噪音降至最低 23 分貝註2，搭配45°~140°可調整擺動模式，將乾淨的氣流吹至房間的每一處，打造更安靜舒適的睡眠環境，寧靜與美學時尚感兼顧，完美融入各式「風革」設計。
除此之外，PuriCare™ AeroTower™風革機通過國際權威測試機構認證，經 IBR 實驗室測試，能有效改善室內空氣品質。透過三階段過濾系統，第一層毛髮專用濾網先過濾大型顆粒及毛髮，再經由第二層 HEPA 濾網過濾 99.97% 小至 0.3 微米的顆粒註3，第三層活性碳濾網可去除異味、粉塵和空氣中的化學物質；此外，更結合LG UVnano™技術註4，能有效去除 99.9% 註5附著於風扇上的細菌，防護功效更全面。全系列內建 WiFi 功能，透過LG 獨家ThinQ™ 手機應用程式，即可隨時隨地遠端遙控，操控更隨心，輕鬆實踐風革智能生活。
LG電子董事長宋益煥表示：「LG推出全新PuriCare™ AeroTower™風革機，旨在滿足現今以家庭為中心的生活需求，適用於任何空間的先進空氣淨化解決方案。LG將持續開創新的融合產品，以幫助提供更健康的生活方式滿足消費者多樣化的需求。」
今夏居家必備的LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機FS151PSF0及FS151PBD0即日起已在台上市，只要24,900元起，還可享兩年全機、十年馬達保固，即刻入手不容錯過。
備註：
- 2022紅點產品設計創新產品得主。
- [低噪音] 測試型號：FS151P，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB。
- [過濾效率] 測試型號：DOE 徑向褶式濾網，測試日期：2021.11.15，測試方法：IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 和 ULPA 濾網，測試機構：SGS IBR 實驗室，測試結果：效率 ≥ 99.97% 報告。
- 指定型號FS151PSF0。
- 測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021.5.10 ~ 5.18，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，測試方法：將細菌溶液放入產品葉片的一點上，運轉一小時，測量細菌溶液（規格參考：ISO22196:2011），試驗菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，試驗結果：細菌去除率 99.99%。
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