LG 官方線上商城 「樂」獨享、「金」 好買

【2022 年 06 月 07日，台北訊】「樂」獨享「金」好買！LG官方線上商城於6/7 - 7/3推出LG會員日活動，祭出家電88折起並於每周二開搶限量85折coupon(註一)，滿萬再抽Styler蒸氣電子衣櫥等家電及LG官方線上商城2,000元購物金。在6/10 - 6/18 購買LG變頻無線吸塵器指定型號限時享85折優惠，其為會員日活動內線上最低價。LG官方Facebook粉絲團的直播節目「大發！LG直播中」於6月推出全新企劃內容，6月收看直播並留言回答問題，就有機會獲得CordZero™ WiFi濕拖清潔機器人。LG官方線上商城寵愛會員無極限，即刻註冊成為會員，專屬優惠享不完。更多內容，詳情請上 https://bit.ly/3MkGyJx 。

打造智慧節能舒適生活 LG官方線上商城會員獨享好康，健康生活家電88折！

夏季電價已上路，節電成為選購家電首要因素，LG致力打造高品質的全方位健康智慧節能家電，滿足消費者各種生活需求，繼LG官方線上商城周年慶優惠獲得廣大好評後，再推出寵愛會員日，祭出多項豐富優惠折扣，自6/7 起至7/3止，全方位衣物護理、廚房家電、空調、空氣清淨機、吸塵器、除濕機等生活家電88折起，並於每周二開搶限量85折優惠券；購物滿10,000元還可參加抽獎，獎項包括WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥(E523IR) 、LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器(A9T-MAX)、LG PuriCare 360°空氣清淨機(AS651DSS0)各一名及LG官方線上商城購物金2,000元共十名。

LG官方線上商城會員日活動，同時適用「LG寵一夏 智慧‧省電‧超給力」活動(註二)，登錄即可兌換NeoChef™ 智慧變頻微波爐、LG x Finish潔淨光亮套組禮盒等多項精美好禮，滿額300,000元，完成登錄即送LG gram 極致輕薄筆電14吋，夏季換家電，輕鬆享受舒適宅家生活就趁現在。

超乎想像的清潔力 !LG A9變頻無線吸塵器 6/10-6/18 指定型號85折起

台灣夏天濕氣重容易孳生塵蟎、細菌等，影響健康，而魔鬼藏在細節裡，許多人輕忽居家清潔的重要性，忙碌生活中，擁有一台具備高效清潔、便利及操作簡單的吸塵器更顯重要，LG A9濕拖無線吸塵器系列搭載智慧變頻馬達與軸向渦輪氣旋技術，具有強大吸力，可水洗濾網與多重過濾系統過濾微塵，智慧雙旋濕拖吸頭能將乾吸濕拖一次完成，輕鬆去除灰塵髒汙，並可搭配高速震動除蟎吸頭、毛髮專用吸頭、二合一毛刷與隙縫吸頭、強勁輕薄地板吸頭等多樣化吸頭，一次解決各式居家清潔問題。 LG變頻無線吸塵器提供多種機型滿足不同使用者生活需求。6/10到6/18至LG官方線上商城購買A9T系列A9T-ULTRA/A9T-MAX 享93折；A9K系列A9K-ULTRA3、A9K-MAX2 享85折；A9+系列A9N-SMOP2X/A9N-CORE 享93 折，A9N-CORE並加贈LG CordZero™智慧雙旋濕拖吸頭組(註三)，同時還可參加「LG寵一夏 智慧‧省電‧超給力」贈品兌換登錄活動，多重優惠要買要快！

LG直播節目「大發! LG直播中」 感謝粉絲支持 留言回答問題 抽濕拖清潔機器人

LG於去年11月打造業界首創百萬實景直播室並推出節目「大發！LG直播中」，以「智慧家庭」為概念，進駐可實際運作使用的全系列最新LG ThinQ健康智慧家電，打造豐富有趣直播節目，而在六月將帶給消費者嶄新的內容體驗，透過創造不同生活情境展現LG全方位健康智慧家電特色，解決消費者各式生活問題。為感謝觀眾一直以來支持，從6/7起至6/28期間於直播節目中，留言回答問題並標記2位好友(註四)，將在七月從所有參加者中抽出一位幸運粉絲獲得LG CordZero™ WiFi濕拖清潔機器人-單眼(VR6680TMRW)，相關節目內容請上LG官方Facebook粉絲團查詢。

LG官方線上商城 加入會員享2%優惠 與 1000元購物金

現在加入LG官方線上商城會員(註五)，享有1,000元購物金及2%優惠外，還有免運費、免費基本安裝及免費回收四機，還有不定期會員限定活動，擁有全系列LG健康智慧家電，就從加入會員開始，樂享美好生活。