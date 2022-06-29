LG 2022電視系列磅礡上市 掀起頂級電視新革命

【2022年06月29日，台北訊】智慧家庭領導品牌 LG 電子，今(29)日發布多款電視新品，將信義區時尚飯店總統套房打造成為一系列的 LG 視界，透過沉浸式體驗感受 LG 2022 全新電視產品陣容。看準消費者對於電視的品質要求不斷提升，LG 打破傳統電視的框架，掀起頂級電視革命，全新升級引以為傲的 OLED 自體發光顯示技術，達到前所未有的影像顯示標準，更推出業界最齊全42吋到97吋 OLED 選擇[1]；QNED 則翻轉人們對液晶電視的想像，打造業界首創量子點結合奈米技術，色彩體驗再升級；以及眾所期待的OLED Objet 系列初登台，絕美外觀設計完美融入居家生活空間，讓電視不只是電視更是藝術品！





台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 電子一直以創新科技及優異面板技術在電視市場保持領先，深受消費者、技術專家及業界重量級人士肯定。隨著疫情改變消費者的娛樂習慣，多數消費者對於居家影音娛樂日益講究，電視已儼然成為居家設計與娛樂體驗的核心。LG 電視可滿足各種生活情境，OLED evo 面板搭載第五代 α9 AI 影音處理器，亮度提升，影音支援更強，極致纖薄的邊框，賦予電視更時尚的外型設計外，全新 OLED evo G2 系列可享面板保固5年，提供消費者更長效的保護；QNED 改寫液晶電視的未來，AI 8K 畫質增強，更強調量子增色、奈米控色等技術；OLED Objet Collection 的電視今天也首度亮相，讓電視成為一件藝術品。這些突破性發展都展現 LG 未來將持續專注研發並開創頂級家庭視聽娛樂的決心，繼續引領全球電視市場發展。」









全新 OLED Z2、G2 與 C2 系列 顯示技術全新突破 呈現超乎想像的絕佳畫質

搭載全新第五代 AI 影音處理晶片 打造劇院級視聽體驗

LG 身為全球 OLED 技術領導品牌，連續九年全球 OLED 電視銷售第一且榮獲 CES 2022 創新獎[2]，持續革新技術與畫質標準，鞏固其領導地位，並深受消費者、技術專家及業界重量級人士肯定。

LG OLED 電視透過自體發光顯示技術，能完美呈現黑色、展現無限對比度，達到前所未有的影像標準，且面板通過德國萊茵(TÜV Rheinland)護眼認證和全球安全科學機構 UL (Underwriters Laboratories)低藍光、不閃爍以及無眩光認證，也是所有類型電視中首批獲得 TUV-Eyesafe 開發的 Eyesafe 認證面板，提供更舒適的觀影選擇。今年還推出全球最小42吋到最大97吋的 OLED 電視，不管你是追求居家電影院或是講究遊戲畫面的電競玩家，都能在 LG 找到最適合你的 OLED 電視。











2022年 LG 全新推出 Z2 尊爵系列、G2 零間隙藝廊系列與 C2 極緻系列機種，輕盈、薄、亮度三大特色的提升，賦予電視更高規格及時尚外型的設計，G2 與 C2 系列採用全新 OLED evo 面板，搭載第五代 α9 AI 處理器與智慧增亮引擎(Brightness Booster)，G2 OLED 亮度提升30%以上、C2 OLED 亮度則提升20%以上[3]，其中 AI 動態色彩調節技術 Pro(Dynamic Tone Mapping Pro)更超越傳統色彩映射，區塊細節調整從500個區域擴大到5,000個區域，創造更寬的色域與對比。LG OLED 配備杜比視界 IQ (Dolby Vision IQ)[4]與杜比全景聲(Dolby ATMOS)解決方案，音效升級到模擬7.1.2聲道；影音支援再進化，展現令人驚豔的沉浸音效，打造頂級的觀影享受。











QNED 系列色彩體驗再升級 極致 8K 業界首創量子點結合一奈米二合一技術

達到 100%色彩容量與色彩一致性 完美詮釋深邃純黑的細膩色彩

同步亮相的還有 LG QNED 電視系列，結合 Quantum Dot 量子點增豔及 NanoCell 一奈米控色二合一面板，兩層膜過濾色彩雜質，使色彩呈現更加飽滿與精準。經 Intertek 認證，可在 3D 色彩空間表達出完整 DCI-P3 光譜，呈現100%色彩容量(100% Color volume)，無論畫面亮或暗，色彩都能保持鮮艷逼真及高飽和度，100%色彩一致性(100% Color consistency)，不管哪個角度看都可以看到一致的顏色。搭載全新 α9 第五代 AI 8K 影音處理晶片，能夠分析與優化畫面中人與物，呈現栩栩如生的畫質，同時具有 AI 8K 影像升頻技術，可深度分析並恢復遺失的資訊，將4K解析度的影像升頻至令人驚艷的 8K 畫質；MiniLED 背光技術，每顆 LED 尺寸僅有一般 LED 的1/40[5]，提供比傳統液晶電視更精密的細節以及更準確的色彩，搭載精準控光技術 Pro+ (Precision Dimming Pro+)，結合影音處理晶片的演算法，展現準確偵測物體資訊的同時，更增強影像亮度。









宛如「畫作」的絕美電視 OLED Objet Collection 首度亮相

沒有電視，也能享受電視 視聽美學的頂級享受

是電視還是藝術品？OLED Objet Collection 初次華麗登台，65吋 OLED evo 面板支援5度傾斜與零間隙安裝，如同家中擺上一幅畫，擋板採用丹麥著名紡織品牌 Kvadrat 高級訂製布料，為講求居家風格的你，增添一抹簡約有質感的北歐居家氛圍。螢幕尺寸能隨心切換，全畫框(Full view)能觀看電視與展示藝術或攝影作品，切換為 AI 畫框(Line view)時可顯示時間，還能搖身一變成為音樂播放器，音效最高可達80W。













智慧便利的家用物聯網系統 ThinQ AI 成為暖心好夥伴

全新升級第五代 α9 AI 處理器 打造更貼心的智慧服務

在AI智慧支援下，LG ThinQ 將電視化身家中家電的控制樞紐中心，搭配如魔杖般的AI語音智慧滑鼠遙控器，易於手持並擁有流線外型，利用語音識別功能，消費者可隨時進行語音聲控；內建 OTT 串流影音平台，熱門影音串流平台不需麻煩安裝即可輕鬆觀看，輕鬆擁有智慧居家生活。





全新第五代 α9 AI處理器亦提供更貼近人心的智慧服務[6]，如客廳⇄房間畫面不間斷(Room to Room Share)，可將一台電視的畫面投放至家中另一台電視，打破空間限制，提供不中斷的視覺饗宴；隨時啟動模式(Always Ready)，則可在電視關機時化身具娛樂功能的顯示器，即使電視為關機狀態，仍可隨時被喚醒，利用聲控功能進行語音互動。更提供個人化娛樂頁面(My profile)，可為每位家庭成員設定個人化娛樂頁面，切換至不同設定，提供最即時且個性化的內容服務，輕鬆擁有智慧居家生活。

不管是 StanbyME 閨蜜機或 XBOOM 360˚都能輕鬆搞定專屬你的視聽空間

Eclair Soundbar 輕巧設計搭載 3.1.2 聲道 支援杜比全景聲 帶來震撼音效體驗

今年最夯的 StanbyME 閨蜜機，多角度調整且無線的設計，讓你在家中任何角落，無論是個人視聽或是派對聚會，都能享受專屬的個人視聽空間；XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響創造360度無死角且音質穩定的音樂派對，走到哪音樂就到哪，打造如臨現場的真實音場，還可自訂9種情境氣氛燈，聲光同步，娛樂感滿分，精品般的完美織品外觀設計，滿足消費者對時尚居家美學的期待。









LG 2022 年電視系列內建的揚聲器已能夠營造無與倫比的音效體驗，如果再配上2022年的 Eclair Soundbar（型號: QP5)，即能讓影音體驗再上一層樓。與英國御用頂級音響品牌，Meridian 調音技術合作，共同打造優質的音效。選擇電視音效模式分享[7]，可讓 Soundbar 使用電視的處理能力以及 AI 音效(AI Sound Pro)[8]，聽到的聲音更清晰一致。全新 Eclair 精巧簡約的外觀設計，是業界體積最小卻可支援3.1.2聲道及杜比全景聲(Dolby ATMOS)的soundbar，締造環迴立體聲效，提供強大的沉浸式音效體驗。Eclair Soundbar 將推出黑、白兩色，黑色於 LG 官方線上商城販售，白色則會與募資平台合作上架。

致力電視輕量化、使用永續性環保包裝 引領環保節能意識

近年來環保意識興起，LG 也期望為環境永續盡一份心力，全新 OLED 電視減少不必要包裝，使用可回收的硬紙箱與生物基材料製成遙控器袋，利用簡單包材就能讓產品完好無虞的送至消費者手中。此外，2022 LG OLED 電視輕量化，65吋 G2 電視重量減少21%、65吋 C2 重量更減少47%，除了提供消費者完善的服務外，致力友善環境也不遺餘力。





[1] 97吋G2預計於下半年發布。

[2] LG G2 影片顯示器類別。

[3] 限87吋C2/65吋C2/55吋C2。

[4] Dolby Vision 的 Precision Detail 為 Dolby Vision IQ 更新的一部分，該更新將於2022年6月開始發布；具體時間因地區而異。

[5] MiniLED 尺寸是使用 LG 的內部測量標準計算。

[6] 僅 OLED Z2、G2、C2 與 QNED 99/96系列。

[7] 電視音效模式分享可能因電視型號而異。

[8] 電視 AI 處理器版本因電視型號而異。



