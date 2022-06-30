年度採購首選 智慧家電領導品牌LG 打造全方位智能生活

【2022 年 6月30日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子以獨家科技及卓越的研發技術，不斷推出各種符合消費者生活需求的全系列IoT智慧家電。7月1日至7月4日LG將於台北世貿展覽館一館「2022台北國際數位影音家電展」盛大展出，包括2022全新 OLED、QNED 電視系列，廣受消費者喜愛的全方位衣物護理專家、家庭視聽娛樂、空氣清淨機、居家清潔等各式智慧家電，不但推出展場 獨家優惠[1]，同時還祭出買冷氣送微波爐，購買 LG 任一冰箱、洗衣機、電視與冷氣加購洗碗機，可現折 $5,000元，體驗 LG 智慧生活魅力快趁家電展一次滿足。

OLED 極黑驚艷畫質 看過就回不去

全新 2022 OLED Z2、G2 與 C2 系列及 QNED、Objet 美學系列等新品首度公開展示

2022年 LG 全新推出 Z2 尊爵系列、G2 零間隙藝廊系列 與 C2 極致系列機種首度公開亮相，全新升級 LG 最引以為傲的 OLED 自體發光顯示技術，達到前所未有的影像標準，尺寸業界最齊全，全方位滿足各種使用需求，全新 OLED evo G2 系列還可享面板保固5年，提供更長效的保護；QNED 結合 Quantum Dot 量子增色及 NanoCell 奈米二合一面板，兩層膜過濾色彩雜質，使色彩呈現更加飽滿與精準，顛覆傳統液晶電視畫質，色彩體驗再升級；以及宛如藝術品的 OLED Objet collection 美學系列，也將於台北家電展期間首度實體亮相。展覽期間凡購買 OLED 或 QNED 系列電視商品同時加購 XBOOM 360˚全景聲藍牙音響，可享現折 $1,000元的優惠；購買 OLED G2 系列，加購 StanbyME 閨蜜機，合購可享優惠折價3,000元。

智慧變頻空調第一品牌 節能省電超有感

LG 全系列雙迴轉 WiFi 智慧變頻空調 購買指定機型即獲變頻微波爐

換好省電空調過夏日，防疫在家吹冷氣也絕對不怕電費飆漲，LG擁有業界唯一全系列內建雙迴轉變頻壓縮機及 WiFi 智慧變頻空調，讓一級能效實際看得見，節能超有感。透過 ThinQ App 可以隨時查看電量的使用，或是透過遙控器主動式選擇80%、60%、40%的省電模式，效能不變卻加倍省電，同時提供10年壓縮機保固，無論是一對一或一對多機型皆全面提供清淨舒爽居家環境。展場方案超優惠，購買4.1kW以下(含4.1 kW) 機型可現折$1,000元，4.3kW以上(含4.3 kW) 機型可現折$2,000元，另外於活動現場購買指定機型（豪華清淨型4.3kW、6.3kW以上或一對多機型室外機），上網登錄購買產品資訊，即送價值5,290元變頻微波爐（型號：MS2535GIS）。

LG 最具淨蒸力的洗碗機 先蒸後洗 呵護洗淨

洗碗機與大家電系列合購現折 5,000元

近來有越來越多人選擇購入洗碗機，不僅能省下清潔的麻煩與時間，同時也能節省水費，可說是分擔家事的一大功臣。LG 四方洗蒸氣洗碗機，100度高溫蒸氣搭配75-80度熱水洗淨，提供更強淨的清潔性能，快洗行程不到1小時即可完成，十字型動態超廣角螺旋洗臂，直驅變頻馬達十年保固。展場獨享洗碗機搭配洗衣機、冰箱、電視、冷氣大家電系列合購，將可享現折$5,000元優惠。另外，現場購買大家電系列，還有機會獲得樂扣樂扣炒湯鍋三件組、Chef Topf 炒湯鍋三件組、多功能料理鍋等精美好禮。

LG 全新 PuriCare™ AeroTower™ 風革機華麗登場

靜音、效能、時尚兼具 打造今夏由內而外的清淨舒適

時尚美型的 PuriCare™ AeroTower™ 風革機採用 LG 研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，讓風流如自然風一般的柔和，一年四季皆可自在享受潔淨空氣，打造舒適頂級生活品質。搭配智慧變頻馬達，高效、穩定、省電且靜音，具備單向、廣域、循環三種氣流模式，可針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇，完美應對各種環境需求。上市短短1個多月就廣受各方好評，家電展首賣只要24,900元起，還可享兩年全機、十年馬達保固，即刻入手不容錯過。

◆現場優惠方案：數量有限，送完為止，贈品以現場公告為主。

◆家電展現場加碼贈品為現場銷售憑紅單贈送，數量有限送完為止，詳細活動方式及兌換辦法以現場公告為主。

[1]家電展現場加碼贈品為現場銷售憑紅單贈送，數量有限送完為止，詳細活動方式及兌換辦法以現場公告為主。