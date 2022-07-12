全新 LG DualUp 雙能機、Libero自由機 新型態顯示器高效登場

【2022年7月12日，台北訊】 LG 電子全新推出 DualUp 雙能機（型號28MQ780）、Libero自由機（型號27BQ70QC），透過全球首創16:18特殊尺寸顯示器以及懸掛式支架配件，兼具美觀與便利功效，貼心滿足新型態工作需求！



台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 看準現今消費者需求多元，隨著工作型態不同，市場將隨之發展出可移動或不同尺寸的螢幕需求，全新推出 LG DualUp 雙能機、Libero 自由機新型態顯示器，滿足影視、創意、專業人士及各類消費者的使用需求。LG 將持續升級用戶體驗，為消費者提供多樣化顯示器產品。」

LG DualUp 雙能機 全球首創16:18特殊尺寸滿足多工高效需求

全新 DualUp 雙能機榮獲 CES 2022創新獎，透過全球首創16:18特殊尺寸顯示器提升多工工作效率，徹底滿足影視、創意等多工業者工作需求。16:18雙 QHD （2,560 x 2,880） 特殊尺寸顯示器，相當於將兩個 16:9 的顯示器上下堆疊，具有垂直拆分視窗功能，更支援雙訊號輸入（PBP），有效提升使用者工作效率，同時擁有亮彩低藍光與環境光偵測功能，守護眼睛健康。搭載 Nano IPS 面板，覆蓋高達 DCI-P3 98%廣色域（相當於 sRGB 135%），提供更真實、準確的色彩體驗，亦支援 HDR10，滿足專業使用者對掌握精準色彩細節的需求。擁有高達 90W 功率輸出的 USB Type-C™ 等多工連結埠，可為筆電充電、適應更廣泛的串接需求，讓使用更流暢。隨附的 Ergo 人體工學支架，可將螢幕安全地夾在大多數的桌子上，節省桌面使用空間，可調整式支架可傾斜、旋轉、伸縮，且旋轉角度高達335°，提供更廣的角度調整、更符合人體工學，打造舒適高效的工作環境。









LG Libero 自由機 2-Way 美型支架設計提升空間使用彈性

後疫情時代催生的混合式辦公型態，消費者對於工作彈性、設備需求也同步提升。LG Libero 自由機透過獨特的美形設計搭配隨附的2-Way 支架，讓 Libero 自由機彷如一般辦公空間的吊掛小物，可懸掛在辦公隔板上，不佔用桌面空間，亦可隨心直立於辦公桌上，提供更彈性貼心的工作方案。Libero 自由機推出27吋 2K QHD 螢幕搭載 Nano IPS 顯示器，擁有 sRGB 99% 廣色域，可觀察到更多細節與生動的色彩表現，透過 HDR10 讓顯示器可呈現與人眼所見一樣的真實畫面。Libero 自由機亦支援 USB Type-C™（電力傳輸可達65W），在影像傳輸的同時也可幫外接裝置充電。此外，隨附 FHD （1080P） 解析度網路視訊攝影機、麥克風與喇叭，不須額外添購設備，即能滿足遠端作業與視訊會議需求。





