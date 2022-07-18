四大族群必看！LG A9T 系列濕拖無線吸塵器 讓真乾淨只是一「鍵」小事

【2022年07月19日，台北訊】台灣屬海島型氣候，夏天濕熱的環境很容易成為細菌和病毒生長的溫床，加上空氣中所散佈的灰塵與塵蟎，易導致異位性皮膚炎、過敏性鼻炎等症狀；另一方面，忙碌的現代人，追求家中所擁有的家電除了具有超強功能性，還要兼具美型外觀設計，從內到外都得一網打盡。智慧家電領導品牌LG推薦LG CordZero™ A9T系列 All-in-One濕拖無線吸塵器，整合「自動除塵、充電、收納」，讓真乾淨從此只是一「鍵」小事！









四大族群必看懶人包 ！ LG A9T系列濕拖無線吸塵器 讓真乾淨從此只是一「鍵」小事



懶人優雅上班族必備 一鍵自動除塵 讓清掃優雅又舒適：忙碌上班族回到家打掃時間有限，需要省時又便利的清潔神隊友助攻給力。LG A9T系列濕拖無線吸塵器兼具美感與實用性，搭配All-in-one-Tower™智慧集塵收納充電座，一站式設計除了具備充電功能外還同時兼具隱形收納，多種吸頭都能找到真正歸屬。另外，LG A9T系列濕拖無線吸塵器的自動除塵科技，將吸塵器放回充電座時，一鍵按壓即可自動清潔集塵盒，讓髒污不髒手不揚塵；此外，搭配智慧雙旋濕拖吸頭一鍵即能啟動吸塵更能同步濕拖，輕鬆達到清潔、雙手與空間的真乾淨。看似繁瑣的功能，全都只需拇指一鍵按壓即可啟動，操作簡易，讓忙碌上班族在打掃過程更加優雅有效率。









毛小孩家庭必備 一鍵集塵壓縮 隨時搞定毛髮問題：家中有毛小孩的家庭，難免都會遇到地毯、毛毯、寵物墊上頭卡著交錯難纏的寵物毛髮，很難完全清除乾淨，使用LG A9T系列濕拖無線吸塵器搭配毛髮專用吸頭™，不只可清潔床鋪、枕頭和布沙發，用來清理家中毛小孩的毛髮也非常得心應手。而蒐集到的大量毛髮，只要運用機身的輕壓集塵排空™技術，輕壓集塵壓縮鈕一鍵刮除氣旋上毛髮，可增加2.4倍集塵空間[1]，壓扁蓬鬆的寵物毛髮與灰塵皮屑，大幅降低清潔集塵盒的頻率。另外，寵物在家中地板所殘留的口水或是食物痕跡，LG A9T系列濕拖無線吸塵器乾吸濕拖的功能都能輕鬆一網打盡；而毛主人為了確保寵物居住環境清潔，常常會需要較長的時間來做清掃，LG A9T系列濕拖無線吸塵器有兩顆電池供替換，電力可長達120分鐘[2]，續航力比家中寵物的電力還來得久！

完美控家中必備 一鍵自動除塵 清潔髒污不沾手：針對家中整潔吹毛求疵高標準的完美控，LG A9T系列濕拖無線吸塵器也能完美應對。具備智慧雙旋濕拖吸頭™，可一鍵啟動乾吸濕拖，還可搭配酒精或消毒水，居家防疫更到位；而打掃完放回All-in-One Tower™充電座後，一鍵即可切換自動除塵模式，將垃圾和灰塵自動吸入集塵袋，集塵袋內還可接受UVC紫外線照射殺菌，有效防止細菌揚塵等異味孳生[3]。吸塵管四段式的伸縮長度設定，可隨不同身高調整，符合人體工學不費力。各種貼心到位的設計，都是幫助挑剔的完美控將打掃這件事臻於完美！









過敏兒家中必備 一鍵啟動乾吸濕拖 揚塵過敏原掰掰：家中有過敏兒的家庭，父母需要無時無刻維持居家清爽整潔，才能有效幫助孩子抵擋外來的刺激，LG A9T系列濕拖無線吸塵器所具備的智慧雙旋濕拖吸頭™，可一鍵啟動乾吸濕拖，減少揚塵的同時更雙倍乾淨省力。5道過濾程序，可過濾99.999%介於0.5㎛ ~ 4.2㎛的懸浮微粒[4]，還可加購除蟎吸頭，每分鐘拍打四千次除蟎；隨機另附強勁輕薄地板吸頭™、毛髮專用吸頭™、二合一毛刷吸頭及隙縫吸頭，多種吸頭不論是沙發、床鋪、地毯還是腳踏墊都可以使用，滿足家中各種情境，完美把關各種過敏原，全力守護家中寶貝的健康。

購買 LG A9T系列濕拖無線吸塵器指定型號可享精美好禮 輕鬆省荷包迎接清爽夏日

即日起至07/31期間購買LG A9T系列濕拖無線吸塵器指定型號，至指定網站登錄成功即可兌換高速震動除蟎吸頭*1。不管是正在為家中打掃問題煩惱或是想及早挑選父親節禮物，現在入手LG A9T系列濕拖無線吸塵器，輕鬆省荷包迎接清爽夏日！

LG「寵一夏 智慧‧省電‧超給力」優惠活動

活動日期：即日起至2022/07/31

活動網站：https://www.lg.com/tw/2022-summer-sp

贈獎方式：詳情請見活動網站，活動以官網公告為準

[1] LG測試與Intertek認證，選擇超強模式下清潔緬因貓的貓毛，每次吸滿集塵盒後按壓紅色紐並重複此動作，集塵壓縮效果以毛髮秤重的方式比較，有無壓縮的差異重量而得。數據可能因測試環境不同而有差異。

[2] 經LG社內測試，測試A9T/A9K系列Wifi濕拖無線吸塵器同時充2顆電池選擇3種強度模式-標準、強、超強模式打掃，續航力分別為120、30與14分鐘；若改為一次只充1顆電池，選擇3種強度模式打掃，續航力分別為60、15與7分鐘(A9N系列單顆電池續航為50、11與6分鐘)。續航力可能因使用電動吸頭、環境與使用時間有所變化。

[3] 細菌生長的抑制率可能會因實際環境而異。

[4] 由SLG實驗室根據IEC 62885-2c和EN 60312-1標準， 吸塵器開啟超強模式進行過濾效率測試， 即使懸浮微粒大小介於0.5㎛ ~ 4.2㎛，平均過濾效率為99.999%(傑出等級，5顆星)。



