LG 全新13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機 領先業界極窄大容量

【2022年07月 21日，台北訊】 LG 電子致力於提供消費者舒適、健康及美好生活，在研發技術上不斷革新突破，打造符合各族群需求的家電產品。領先業界推出全新13公斤 WiFi蒸氣滾筒洗衣機，瞄準小坪數空間，寬度僅60公分，摩登窄身設計可巧妙融入廚下空間或任何居家裝潢，打造居家美型第一防線。也可靈活選搭 LG MiniWash™ 迷你洗衣機實現上下分開洗、或堆疊 LG 免曬衣乾衣機讓洗乾衣效率再升級。同時內建 WiFi，透過 LG ThinQ APP 即可輕鬆享受智慧與便利兼具的絕美舒適生活。









台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG 長年深耕智慧家電領域，以深厚的研發技術為基礎、秉持以人為本的信念，持續為消費者推出創新家電產品，提升消費者使用便利性，同時有效利用居家空間，打造舒適美好生活。」





全新 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機

專為小坪數量身打造 空間利用淋漓盡致

根據內政部不動產資訊平台統計，近年來六都的住宅交易坪數，超過五成屬於15至25坪的小住宅，顯見小坪數產品不僅是市場主流，也成為建商拚場主力。而小坪數住宅首要面臨的考驗就是空間運用，如何兼具美感與功能性，更成為室內設計的最大課題。全新LG 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機，專為小型住宅量身打造，能輕鬆嵌入現代套房常見的廚下型設計[1]，也能隱身於家中角落、牆邊等零碎空間，讓空間利用發揮最大效能。













領先業界 窄身高容量

只精省空間，容量、功能不打折！

LG 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機勘比智慧家電的業界新標竿，機身寬度僅60公分，卻擁有13公斤大容量，超越同級窄身設計產品，強大的馬達避震能力，能有效降低筒槽震動，把空間還給筒槽；空間精省，但在容量、功能層面上卻不打折，結合 ThinQ App，真正落實 LG 給予消費者智享生活的承諾。













窄身美型靈活搭配 符合各式需求

打造美型健康的家居生活，就從選對洗衣機開始！ LG 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機不僅擁有美型窄身，有絕美雙色尊爵黑及冰磁白可選擇，巧妙融入多樣的居家風格中，再也不用因為空間限縮了對設計的想像。更可根據洗衣習慣及需求靈活搭配不同產品，讓衣物潔淨更加簡單。可選擇搭配2公斤 LG MiniWash™ 迷你洗衣機，雙機具備蒸氣溫熱水洗，可99.9%去除過敏原。上下分開洗可將外出或居家服、大人小孩、深淺色衣物分開，防止交互汙染更衛生。洗脫機型更可堆疊9kg免曬衣乾衣機，洗乾效率及衣物呵護更升級，洗完即乾節省勞務不曬髒，俐落線條更顯美型，更是小家庭節省陽台空間首選。

AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，用大數據洗衣服更乾淨：

除了美形設計外，擁有舒適生活，功能當然不能妥協。LG 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機內建 LG 引以為傲的 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達[2]，衣物放入後，可自動偵測衣物重量及材質，透過來自全球萬筆洗滌大數據分析選擇最佳洗滌動作，有效提升18%衣物保護力。直驅變頻馬達耐用、抗震、靜音更省電，並享10年保固。

智慧洗劑再優化 洗滌清潔更安心：

對於追求效率及簡便的消費者，此次 LG 更推出了智慧洗劑投入的功能。LG 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機針對現有功能進行優化，精準的智慧洗劑投入能自動釋出適量的洗衣精，洗劑盒雙槽可彈性調整置放洗衣精或柔軟精，雙槽洗劑合併量可洗滌多達35次[3]；且類保鮮盒的密封保存設計，洗劑較不易變質、乾硬。洗劑投遞管線可拆洗，不怕堵塞，使用更安心方便。

TurboWash™360˚勁速洗與 Steam+™ 蒸氣洗衣技術加乘 洗衣輕鬆一淨到底！：

TurboWash™ 360˚勁速洗[4]可讓衣物在39分鐘內被徹底洗淨，以離心力筒轉搭配4道變頻噴射水流，將水跟洗劑分別以四種不同方向噴灑，達到全方位無死角沖洗衣物，最快只需39分鐘即可完成標準洗衣程序，提高清潔效率卻不損傷衣料，減少耗水及耗電量，13公斤全系列金級省水並具備節能標章。





此外，Steam+™ 蒸氣洗衣技術使用純水蒸氣代替化學衣物柔軟精來軟化衣物，避免因化學物質殘留引起皮膚過敏，且能讓衣物更蓬鬆。去除99.9%可能導致呼吸道問題的細菌、塵蟎、灰塵[5]，衣物皺褶減少 30%[6]。

高規格選材 由內而外質感滿分：

LG 系列家電產品堅守守護全家人健康的準則，除了多款產品內建除菌、除臭功能外，機體選材也絕不馬虎。13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機的強化玻璃門更耐用防刮，能維持長時間的美觀，內層全不鏽鋼筒槽及攪拌翼有效達到抗菌防霉的功能，髒污細菌不殘留，真正把潔淨健康帶給全家人。

LG 13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機全系列搭載 ThinQ 技術與品牌獨創 AI DD™ 直驅變頻科技，美感、智能、洗淨功能全面兼顧，完美適用於小坪數空間，成為小家庭、室內設計師家電選購指標。即日起在台上市，詳細售價請洽各大經銷通路、LG 官方線上商城。





[1] 安裝時後方建議預留10公分散熱、兩側需預留2公分、上蓋不可拆卸，詳見說明書。

[2] Intertek 於 2019 年 3 月測試結果。2 公斤貼身衣物的棉麻行程與 LG 傳統棉麻行程（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）比較。結果因衣物及環境而異。AI DD 可在 3 個行程中使用。（棉麻、混紡、免燙）

[3] 使用正常洗劑量（5 公斤衣物量）最多可洗衣 20 次。由 LG 內部實驗室測試，使用棉麻行程洗滌，且洗劑等級為「標準」的全棉行程。其中一洗劑盒可彈性調整置放洗衣精或柔軟精，如兩盒皆為洗衣精時，最多可洗衣35次。

[4] 由 Intertek 測試，依據 IEC 60456：5.0 版。5kg IEC 洗衣量使用 TurboWash39 行程與 TurboWash 的傳統棉麻行程相較（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）。結果因環境而異。

[5] 過敏防護洗衣行程獲 BAF（英國過敏基金會）認可，減少 99.9% 塵蟎過敏原。

[6] Intertek 於 2018 年 12 月根據 AATCC 標準進行測試。比較洗滌三件襯衫，以無「蒸氣防皺」的棉麻行程及有加「蒸氣防皺」選項的棉麻行程測試結果。結果因衣物及環境而異。