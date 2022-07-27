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LG Objet Collection® 調和美學傢電系列 多元產品陣容 首度強勢登台
【2022 年 07月 27日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 電子今(27)日宣布正式在台推出 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，成為繼韓國之後，第一個引進多元產品陣容的地區。LG Objet Collection® 調和美學傢電系列跳脫家電僅有黑白灰的刻板印象，透過多元產品、多樣風格與和諧的色彩搭配，打破傳統家電獨立於整體居家設計之外的觀念，打造出仿如傢俱般的設計外觀，巧妙融入居家設計風格的「傢電」，讓講究生活質感的時尚風格家，從廚房、客廳到臥室，處處展現不凡品味。
經歷疫情兩年多的時間，不只改變人類的生活習慣，連室內設計趨勢也隨之應和，以大地色或自然色系為主，讓人連想到土地、土壤的舒緩與平和，為人帶來安全感。有鑑於此，近年來台灣消費者在室內設計上也傾向大地色或自然色系，因此，在居家設計與家電色彩搭配的組合上，LG 攜手世界權威流行色彩機構美國彩通色彩研究所 (Pantone Color Institute) 為全新 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列訂製專屬色彩，結合時下最流行的色系，融合與自然、大地深切的連結以及對舒適、熟悉感的需求，呈現輕盈快樂的粉彩色與內斂優雅的大地色，為整體空間設計營造出溫暖且平靜的氣息，無論趨勢如何變化，皆能夠打造出歷久彌新的空間。
同時，LG Objet Collection® 調和美學傢電系列也承襲 LG 家電引以為傲的核心技術以及 IoT 物聯網技術，全產品皆內建 WiFi，在 AI 智慧支援下，透過廣受消費者好評的 LG ThinQ 整合使用習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，手機也可以遠端操作，讓生活更便利。LG Objet Collection® 調和美學傢電系列以居家調和美學與智能家電，創造出消費者的新需求，開創不同以往的居家美學新時代。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「全球邁入後疫情時代，在家時間變長，也更注重居家生活空間，消費者期待透過美好設計，提昇居住品質，同時展現個人風格品味。LG 看好此趨勢，讓台灣成為韓國以外，首度引進 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列多元產品陣容的地區，提供消費者在家電選購上，與居家設計做全盤的搭配考量。正因 LG 電子不斷運用智慧科技及針對消費者體驗不斷地追求卓越，美學才得以因應而生。未來也將持續推出結合 LG 強大且深受台灣消費者喜愛的 ThinQ 創新技術，打造實用性與美感兼具的智慧家電，讓家電的空間美學藝術和獨特的格調，融入消費者的生活之中。」
LG Objet Collection® 調和美學傢電系列輕鬆打造時尚、智慧、健康居家生活，即日起於 LG 官方線上商城開放預購與全台指定通路陸續上市，產品包括：
- LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection®，建議售價NT$139,000。
- LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection®，建議售價NT$44,900。
- LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 Objet Collection®，建議售價NT$129,000。
- LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 PLUS 五件組 Objet Collection®，建議售價NT$79,900。
- LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 Objet Collection®，建議售價未定，預計第四季在台上市。
- LG CordZeroTM A9T 系列 All-in-On e濕拖無線吸塵器 Objet Collection®，建議售價NT$39,900，已在台上市。
- LG OLED | Objet Collection® Easel 4K AI 物聯網電視65吋，建議售價NT$289,000，已在台上市。
優雅拼色隨心混搭演繹時尚廚房美學
LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection® 與 LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection®，打破傳統冰箱非黑即白的設計，並搭配規格進行雙重升級，打造美型與機能兼具的廚房家電。
LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection® ：上層以典雅的石墨綠，搭配霧面玻璃材質，展現柔美外觀與滑順觸感，更能襯托出居家優雅的氛圍，下層則是採用金屬材質加上科技感的星辰銀，極度和諧的髮絲紋不鏽鋼與啞光表面，凸顯出自然精緻的金屬光澤，使空間更具時尚現代感。上冷藏下冷凍的法式冰箱設計，擁有865L 的超大容量，延續原有的敲敲看門中門技術，輕敲兩下就變透明，門內物品躍然眼前，少了開開關關的動作，能減少冷流流失，既保鮮又省電。
LG WiFi變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection® 以霧面玻璃材質設計的門片，展現低調而優雅的美感，搭配雪霧白的清新色調，能自然融入不同風格和個性的居家環境，勾勒出專屬的時尚品味。此外，門片可選擇左開或右開的開門方向，迎合每位消費者不同的使用習慣，為廚房的空間配置帶來更多彈性。延續能急速冷凍並同時擁有無霜技術的特性，以及冷凍櫃的 MetalFresh™ 不鏽鋼保鮮壁、Multi Air Flow 多重立體冷流流，讓櫃內每處皆有冷流圍繞包覆著食材，鎖住食材新鮮。
完美融入居家風格用藝術家電締造健康生活品味
LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 Objet Collection® ：跳脫一般洗衣機的黑白灰設計，溫潤的雪霧白與石墨綠撞色搭配，靈感源於自然的色彩，使人心曠神怡巧妙融入居家空間設計。外觀延續 LG WashTowerTM 經典垂直式一體成型設計，完美融合洗乾衣機，解決空間不足問題。簡約對稱設計，置中打造全觸控中央控制面板，整合洗乾衣機操作介面，讓消費者輕鬆操控。洗衣機搭載 AI DDTM 智慧洗滌，可偵測衣物重量及材質，透過全球上萬筆大數據分析最佳洗滌動作，有效減少衣物 10% 受損[1]。透過 Smart PairingTM 智慧串聯乾衣機，自動選擇適配行程，採用 Heat PumpTM 低溫除濕式乾衣技術，智慧一體提供衣物極致呵護。同時，洗衣機具備 60 度蒸氣洗可去除99.9%細菌、過敏原[2]，洗完即乾不曬髒，質感外觀也提供高效潔淨。
LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 PLUS 五件組Objet Collection®：引進石墨綠與雪霧白兩款貼近自然的色彩選擇，略微霧面且啞光的玻璃表面，可減少指紋殘留。兩種色系皆能搭配不同的居家空間風格，呈現出高貴內斂美，完美演繹時尚空間美學。搭載 LG 獨家的 TrueSteamTM 蒸氣技術，透過60度蒸氣可有效去除99.9% 細菌[3]，經國際過敏協會測試可有效去除過敏原、塵螨，並可透過擺動衣架及 Heat PumpTM 低溫除濕式乾衣技術，達到清新除臭、溫和烘乾、平整除皺的效果。
空間清潔滿分質感美型更加分
LG CordZero TM A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 Objet Collection® ：擁有高人氣的A9T系列濕拖無線吸塵器，搭配All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座，一站式設計除了具備充電功能外還兼具隱形收納，讓配備的六種吸頭都能找到真正歸屬。搭載自動除塵科技，將吸塵器放回充電座時，即可自動清潔集塵盒，讓髒污不髒手不揚塵；此外，搭配智慧雙旋濕拖吸頭一鍵即能啟動吸塵更能同步濕拖，毛髮專用吸頭™輕鬆去除卡在抱枕床單等織品的難纏毛髮，輕鬆達到清潔、雙手與空間的真乾淨。隨機另附強勁輕薄地板吸頭™、地毯吸頭、二合一毛刷吸頭及隙縫吸頭，多種吸頭不論是沙發、床鋪、地毯還是腳踏墊都可以使用，並配備兩顆電池供替換，延長使用時間可達120分鐘。LG A9T 系列濕拖無線吸塵器兼具美感與實用性，置於家中角落也自帶藝術品般的美感，讓打掃輕鬆便利、時尚優雅。
LG PuriCare™AeroTower™ 風革機 Objet Collection® ：LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機5月在台上市時即受到各界的關注，創新的塔型設計，更榮獲紅點國際設計大獎[4]。即將在第四季推出的 Objet Collection® 更新增暖風模式，引進溫潤厚實的石墨綠，提供質感家裝設計多一種色系搭配。具備單向、廣域、循環三種氣流模式，可針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇，完美應對各種環境需求。PuriCare™ AeroTower™ 風革機通過國際權威測試機構認證，經 IBR 實驗室測試，能有效改善室內空氣品質，透過三階段過濾系統，防護功效更全面，搭配45°~140°可調整擺動模式，將過濾後的乾淨氣流吹至室內的每個角落。
宛如藝術名畫優雅妝點客廳空間
LG OLED Objet Collection® ：6月底發表就備受注目的 LG OLED Objet Collection®，採用 65 吋 OLED 面板，支援傾斜5度或零間隙安裝法，如同家中擺上一幅畫，讓電視成為一件藝術品，升降的遮板採用丹麥紡織品牌Kvadrat的訂製布料，瞬間升級居家空間質感。螢幕尺寸能隨心切換，全畫框（Full view）能觀看電視、展示藝術或攝影作品，切換為 AI 畫框（Line view）時可顯示時間，還能搖身一變成為音樂播放器，喇叭功率最高可達 80W。不使用時每一刻都能與空間和日常生活完美融合。
LG Objet Collection® 調和美學傢電系列透過多樣化產品與和諧色彩風格，帶給注重家電與室內設計品味的消費者更多元的選擇，讓家電不再只是機能性的設備，而是能與室內設計相互搭配的傢電。今年第四季，LG Objet Collection® 調和美學傢電系列也預計將推出 PuriCare™ WiFi 變頻除濕機、LG CordZeroTM A9T 系列濕拖無線吸塵器，超完整的多元產品系列陣容，迎合時尚風格品味家的所有需求！
即日起，LG Objet Collection® 調和美學傢電系列在台推出，產品詳細售價請洽指定經銷通路[5]與 LG 官方線上商城。同時為歡慶首度登台，LG 官方線上商城獨家優惠資訊（以下活動均不可併用線上商城其他優惠）：
- 購買 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列晉升 VIP：於7/27-8/31購買 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列指定產品[6]，即可升級成為 LG 官方線上商城 VIP 會員[7]。
- 早鳥享優惠：7/27-8/1 Objet 全系列95折、8/2-8/31 Objet 全系列97折；此優惠活動不適用於 LG OLED Objet Collection®。
- 獨家免費換門片：於7/27-8/31購買 LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection®、LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection® 可獨家享有免費換門片服務[8]。
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[1] 此為在正確使用機器下之情況。
[2] 洗衣機的過敏防護行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎，而乾衣機的殺菌行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎。洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得Intertek認證，可消除99.9% 細菌。過敏防護行程及殺菌行程可透過 ThinQ 應用程式下載或直接從應用程式中的雲端行程選擇。可能與實際產品不同。 結果因環境而異。
[3] 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))， 經 Intertek 測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)。
[4] 2022紅點產品設計創新產品得主。
[5] 目前完整陳列上市門市包括 LG 桃園旗艦店及8月於台北映象LG中華旗艦館、瑪黑家居敦南門市，其他門市陸續增加中。
[6] LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection® 、LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 Objet Collection®、LG OLED | Objet Collection® Easel 4K AI 物聯網電視65吋。
[7] VIP 可享全年全館88折優惠；LG 官方線上商城 VIP 有效期限為一年。
[8] 僅限購買冰箱或冷凍櫃當下選購的門片，出貨後則不可再做更換。
- 上一步
LG 全新13公斤 WiFi 蒸氣滾筒洗衣機 領先業界極窄大容量 22/07/2022
- 下一步
LG 公布2022年第二季度財報 01/08/2022
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