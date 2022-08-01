LG 公布2022年第二季度財報

【2022 年 8 月 1 日，台北訊】頂級家電在關鍵市場的強勁需求，以及全球汽車行業反彈帶動車用零組件獲利提升，LG 電子（LG）創下有史以來最高第二季度營收。

LG 第二季營收達19.5兆韓元（150億美金），較去年同期成長百分之15。營業利潤達7,922億韓元（6.1億美金），較去年同期下滑12%，主要歸因於供應鏈挑戰和全球物流成本上漲。

鑑於疫情與經濟情勢不斷變化對業務造成的影響，LG 正利用其全方位的業務組合，從頂級產品擴展至大眾產品，並發展包括汽車零組件的 B2B 領域。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部第二季度營收達8.07兆韓元（62.1億美金），締造 LG 史上第一個單一業務單位季度營收超過8兆韓元（61.6億美金）的紀錄。營業利潤為4,322億韓元（3.3億美金），較去年同期攀升18%，主要受惠於頂級家電以及蒸氣殺菌相關產品在北美和拉丁美洲關鍵市場大幅成長。LG 生活家電與空氣解決方案事業部將透過提升頂級產品競爭力，同步強化大眾產品線，持續創造佳績。

LG 家庭娛樂事業事業部營收達3.46兆韓元（26.6億美金），然為因應日益加劇的市場競爭所增加的行銷投資，使營業虧損達189億韓元（1,455萬美金）。LG 家庭娛樂事業事業部未來策略將集中於有效管理行銷費用和發展頂級電視領域，特別是在 FIFA 世界盃和假期等銷售旺季。

LG 車用零組件解決方案事業部第二季營收達2.03兆韓元（15.6億美金），與去年同期相比成長 19%，為該事業部首度開始獲利。銷售額的顯著增長歸功於 LG 有效的供應鏈管理，積極回應汽車製造商的需求。面對通貨膨脹和地緣政治風險帶來的不確定性，將繼續與全球汽車製造商建立緊密關係，並通過優異的成本結構管理進一步提高獲利能力。

LG 企業解決方案事業部第二季度收入穩健，達1.54兆韓元（11.8億美金），營業利潤為143億韓元（1,101萬美金），較去年同期增長19%，主要得益於B2B市場復甦。為實現穩定增長，LG 企業解決方案事業部計劃透過開發更多客製化解決方案並擴大產品組合，積極發展正在回升的B2B市場。

終止營運：LG 太陽能電板的業務於六月宣布終止營運，因此其第二季度財報被歸為損失。

【關於 LG電子】

LG 電子為科技及消費性產品領域的全球創新領導品牌，營運遍及全球，員工數超過75,000 名員工。2021 年全球營收逾 630 億美元，LG 由四大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案事業部、家庭娛樂事業部、車用配件解決方案事業部 與商用解決方案事業部。LG電子為電視、生活家電、空氣解決方案、顯示器、服務機器人及車用零組件等產品的領導製造商。 LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考官方網站 https://www.lg.com/tw/about-lg/press-and-media