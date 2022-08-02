LG Objet Collection 調和美學傢電系列攜手瑪黑家居

【2022 年 08 月 02 日，台北訊】 智慧家電領導品牌 LG 電子今(2)日攜手瑪黑家居敦南門市，以 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列的多元產品、多樣風格與和諧的色彩，搭配瑪黑家居敦南門市精選自世界各地的質感設計好物，首創「調和美學空間」，打破傳統家電獨立於整體居家設計之外的觀念，為追求質感的品味生活家，提供傢俱與家電完美融合的新提案。同時舉辦「設計名流跨界沙龍」，由台灣知名建築設計鬼才王中丞分享四大居家空間趨勢，並強調居家色彩的影響力；Mix and Match 達人 Darren 邱凱偉則分享其協槓創作靈感始於玩美空間，無論是自然色或大膽跳色，只要完美調和，都能激發不一樣的創意思維。









台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「全球邁入後疫情時代，在家時間變長，也更注重居家生活空間，消費者期待透過美好設計，提昇居住品質，同時展現個人風格品味。LG 看好此趨勢，首度於韓國以外地區，引進 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列多元產品陣容，提供消費者在家電選購與居家設計上做全盤的搭配考量。本次與瑪黑家居合作，期望跳脫過往家電展售的形式，以居家情境展示帶給消費者更多不同的靈感啟發。未來也將持續推出架構於深受台灣消費者喜愛的 LG 產品，結合引以為傲的 ThinQ 創新技術，打造實用性與美感兼具的智慧家電，讓家電的空間美學藝術和獨特的格調，融入消費者的生活之中。」









LG Objet Collection® 調和美學傢電系列讓你隨心混搭，即日起於瑪黑家居「調和美學空間」展售，產品包括：



● LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection®，建議售價NT$139,000。

● LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection®，建議售價NT$44,900。

● LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 Objet Collection®，建議售價NT$129,000。

● LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 PLUS 五件組 Objet Collection®，建議售價NT$79,900。

● LG CordZeroTM A9T 系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 Objet Collection®，建議售價NT$39,900。

● LG OLED | Objet Collection® Easel 4K AI 物聯網電視65吋，建議售價NT$289,000。

● LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機 Objet Collection®，建議售價未定，預計第四季在台上市。

LG Objet Collection® 調和美學傢電系列攜手瑪黑家居首創「調和美學空間」

LG Objet Collection® 調和美學傢電系列跳脫傳統家電的黑灰白框架，透過多元產品陣容、色彩或材質混搭，提供架構於消費者所喜愛的LG現有產品之上，兼具美感設計與智能的新選擇。看準瑪黑家居「從世界各地尋找讓生活空間帶來美感的好設計」理念，攜手打造全台第一個「調和美學空間」，以居家情境展演 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列多元產品陣容，選用淡雅的米色與沉靜的石墨綠牆面，撞色卻更加和諧，再以木質色調的傢俱，搭配 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，傢俱與家電完美揉入，詮釋出質感居家設計不僅僅只在傢俱或家飾品，而是家電也納入考量的調和美學。在瑪黑家居開放式的空間內，除了商品展示，還有沙發、茶几與餐桌等作為多元體驗服務的場域使用，一反過去以商品為主的展售中心模式，提供消費者找到專屬自我風格的佈置新靈感，體驗隨心混搭的質感居家。









設計鬼才王中丞暢談空間設計四大趨勢「比奢華更自由，比簡約更講究」

近年來消費者對於生活品味相關的消費價值觀都在提升，而打造無數風格多變、獨特驚豔的建築作品的知名建築設計鬼才王中丞，也觀察出台灣四大居家設計與家電採購趨勢：

● 自我展現：居家空間與人的關係密不可分，不僅是個人品味的延伸，更能映照出真實的自我，人們更訴求舒適度與貼合個人的設計，因此千篇一律的系統櫃或單調的色彩，已經無法滿足消費者躍躍欲試的大膽性格，更希望家電也能有更多選擇。

● 異材質混搭：越來越多人在與設計師討論的居家裝潢的過程中，希望打破既定巢臼，打造與眾不同的居家空間，而異材質混搭是很受歡迎的設計命題，例如：個性強烈的金屬材質與淡雅大器的霧面石材和溫潤布料碰撞出的矛盾感，後兩者可平衡金屬的冷冽，卻仍舊保留住性格。

● 延續與擴充：隨著人生進入不同階段，居家佈置也需要隨之調整，不想淘汰昂貴的傢俱與家電，因此具備可擴充性、風格延續性，以及互相搭配性也是消費者選擇關鍵。

● 智慧功能：AI智慧科技串聯不同家電，注入貼近人心的靈魂，使居家生活更便利；而在追求科技的同時，擁有質感美好的設計，也對消費者十分重要。









綜合上述趨勢，建築設計師王中丞表示：「 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列是因應消費者需求而生的跨時代美型家電，從傳統黑白電進到多色彩選擇，讓消費者在居家空間上能有更多的搭配。色彩是設計的靈魂，過往在牛眠埔里的作品，選用大地色系，並與砂岩、火山石、木質與綠色植栽等異材質的混搭，將更多大自然引入生活空間，且溫暖自然色系能給人療癒平靜的感受。LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，提供多樣的色彩與材質配件，滿足異材質混搭，詮釋不被定義的居家品味。其多元的產品陣容與全系列內建 WiFi，也讓產品擁有更好的搭配性，從不同家電的設計搭配到智慧串聯使用，都讓消費者生活更加便利。」

Mix and Match 達人 Darren 邱凱偉靈感始於玩美空間

大學就讀視覺設計，如今身兼歌手、演員還有公仔設計師的 Darren 邱凱偉，在看似忙碌的斜槓人生之下，包裹著勇於挑戰與創新的不羈靈魂。這不只是體現在他的人生規劃，也烙印在對設計的想法，而 Mix and Match 的精神正是他人生態度的最佳詮釋，也是他對作品或居家空間的追求。如同 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，擁有輕盈快樂的粉彩色與內斂優雅的大地色，讓居家搭配更不設限，有了更多 Mix and Match 的可能性，為生活創造出獨一無二、不被定義的風貌。

Mix and Match 達人 Darren 邱凱偉表示：「創意源自於日常生活，而家更是創作靈感的基地。不管是演技揣摩、設計繪畫都需要大量靈感，因此擁有一個舒適、放鬆的空間，對培養情緒與創作養份非常重要，這些也與居家空間的協調性與美感息息相關。LG Objet Collection® 調和美學傢電系列提升了家電之於居家佈置中的角色，多彩與拼接材質，如同藝術品般，縫合空間上的斷層，讓我在家創作時，能更快速進入神聖的創作領域，不再感到心浮氣躁；而結束行程回到家後，調和美的空間更能撫慰一整天的勞累，幫助我靜下來好好享受和家人共處的時光。」







LG Objet Collection® 調和美學傢電系列透過多樣化產品與和諧色彩風格，帶給注重家電與室內設計適配性的消費者更多元的選擇，讓家電不再只是機能性的設備，而是能與室內設計相互搭配的傢電。今年第四季，LG Objet Collection® 調和美學傢電系列也預計將推出 PuriCare™ WiFi 變頻除濕機、LG CordZeroTM A9T 系列濕拖無線吸塵器，超完整的多元產品系列陣容，迎合時尚風格品味家的所有需求！

LG Objet Collection® 調和美學傢電系列已在台推出，產品詳細售價請洽指定經銷通路[1]與 LG 官方線上商城。同時為歡慶首度登台，LG 官方線上商城獨家優惠資訊（以下活動均不可併用線上商城其他優惠）：

● 購買 LG Objet Collection®調和美學傢電系列晉升 VIP：於7/27-8/31購買 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列指定產品[2]，即可升級成為 LG 官方線上商城 VIP 會員[3]。

● 早鳥享優惠：7/27-8/1 Objet 全系列95折、8/2-8/31 Objet 全系列97折；此優惠活動不適用於 LG OLED Objet Collection®。

● 獨家免費換門片：於7/27-8/31購買 LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection®、LG WiFi 變頻直立式冷凍櫃 Objet Collection® 可獨家享有免費換門片服務[4]。

[1] 目前完整陳列上市門市包括 LG 桃園旗艦店及8月於台北映象 LG 中華旗艦館、瑪黑家居敦南門市，其他門市陸續增加中。

[2] LG InstaViewTM 敲敲看門中門 Objet Collection®、LG WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 Objet Collection®、LG OLED | Objet Collection® Easel 4K AI 物聯網電視65吋、LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 PLUS 五件組 Objet Collection®。

[3] VIP 可享全年全館88折優惠；LG 官方線上商城 VIP 有效期限為一年。

[4] 僅限購買冰箱或冷凍櫃當下選購的門片，出貨後則不可再做更換。