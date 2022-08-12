新世代專業電競顯示器指標！LG UltraGear 全新產品陣容重磅登場

【2022年08月11日，台北訊】 LG 電子全新推出 UltraGearTM 專業電競顯示器產品陣容（型號48GQ900、32GQ950和32GQ850），憑藉全新的設計與顯示技術，打造新世代專業電競顯示器指標。









疫情正式邁向第3年，消費者越發注重居家生活與視聽娛樂享受的品質，除了居家觀看影音串流平台的人數顯著提升，宅經濟因運而生，電競與家庭遊樂器更是潛力無窮！LG 瞄準此趨勢，推出深受電競玩家歡迎的全新 UltraGearTM 產品陣容，其中48GQ900更是首度搭載 OLED 面板的大尺寸專業電競顯示器，提供遊戲玩家卓越的視覺效能和速度。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「全新 LG UltraGearTM 專業電競顯示器全新產品陣容採用尖端技術與設計，非常符合遊戲玩家的需求，將整個遊戲體驗提升至新的水平。更首次將 OLED 面板運用於電競螢幕上，OLED 面板所帶來的黑平衡與反應時間強化了遊戲過程中帶來的臨場感，是傳統液晶螢幕做不到的，LG 也將持續開發更多符合電競與跨平台遊戲玩家需求的產品，進一步優化使用者體驗。」

鎖定重度遊戲玩家 大尺寸 LG UltraGear™ 48GQ900 為專業電競顯示裝備樹立高標準

即將於今年9月登場的亞洲運動會，首次將電競納入比賽項目，象徵電子競技已發展成完整的產業鏈，不僅已是擁有大批支持者的「運動項目」，更在 Covid-19 疫情下，深入家庭、加速發展。根據市調機構 Statista 調查[1]，2021年全球電競市場營收10.8億美元，預估2024年營收將成長至16.2億美元；電競觀眾或玩家將成長至5.77億人。

LG 積極搶進電競娛樂市場，針對重度玩家在意的視覺效果、反應速度等痛點，打造 LG UltraGear™ 48吋 UHD 4K OLED 專業電競顯示器。擁有超頻達138Hz[2] 的刷新率、0.1毫秒反應時間、無可挑剔的色彩準確性和無邊框的設計，更獲得紅點和iF設計大獎。螢幕採用抗反光與低反射的塗層，減少視覺干擾，讓電競玩家能夠更專注於遊戲體驗，此外，抗閃爍面板也能減少眼睛的疲勞。無論是遊戲娛樂或是日常視聽觀影，LG UltraGear™ 48GQ900 都能帶來極致流暢的感官體驗。

當極致碰上極致：細膩成色 體驗完美

LG UltraGear™48GQ900 致力翻轉對「視覺成色」的想像極限，玩家將因 OLED 的純粹黑而有全新升級的遊戲體驗。傳統液晶螢幕使用背光源，導致暢遊遊戲世界時容易出現反光死角，或因色差阻礙了登頂之路。OLED 具自體發光特性，比起傳統的背光源更具身歷其境的感受，且畫面呈現步驟比傳統液晶螢幕更加直接，僅需0.1毫秒反應時間，提供更順暢的動作和流暢的影像來享受遊戲的快感；150萬 : 1 的高對比度，所有暗部的細節如水的波紋、石頭的紋路等都可以看的一清二楚，遊戲角色的服裝與技能也可以呈現出非常精準的顏色。且覆蓋高達 DCI-P3 99% 廣色域，提供更真實、準確的影像體驗，亦支援 HDR10，讓電競玩家能夠近乎完整而精確的體驗創作者想傳達的所有遊戲色彩和視覺效果。

反應無縫接軌 流暢感無法擋

48GQ900搭載 HDMI 2.1 與 DisplayPort 連接埠，在 4K 的高解析度下，更新率為120Hz，超頻時最高可達 138Hz，意味著玩家能更快看見移動中的物體，同時解決殘影問題，對於 FPS、賽車等分秒必爭的遊戲，可以清楚掌握突然出現的敵人，或是想從後方超車的車手，讓遊戲體驗不再被螢幕拖累。搭載 NVIDIA®G-SYNC® Compatible 螢幕，且為 NVIDIA® 認證，玩家可以體驗到更流暢的遊戲畫面，不會有撕裂、卡頓的問題，讓極致流暢體驗不再只是天方夜譚。

從設計到視聽裝置 全面制衡

OLED 始終被視為顯示器的改變者，相較於 OLED 電視螢幕，LG UltraGear™ 48GQ900 提供更多除了視覺與反應速度以外更符合電競玩家需求的規格。LG UltraGear™ 48GQ900 以更銳利、洗鍊的紫色六角形背殼搭配 RGB 燈光設計，取代原先紅色球型燈光，薄型設計也有效減省了安裝所需要的空間。電競玩家講究的沉浸感除了來自於大尺寸且高畫質螢幕外，還有磅礡的音效，LG UltraGear™ 48GQ900 配備40瓦[3]立體聲喇叭，相當於一台75吋電視的音響效果，即便不加裝額外音響設備，也能體驗如電影般的震撼效果。UltraGear™更首次搭載了4環耳機孔[4]，讓玩家可以使用耳機上的麥克風進行語音聊天，搭載 DTS Headphone:X 虛擬 3D 音效可呈現更身臨其境的遊戲體驗。

LG UltraGear™ 專業電競顯示器產品陣容為電競顯示器樹立全新標竿，無論是搭載極致純黑 OLED 面板的 4K OLED 48GQ900，還是擁有最新 ATW 偏光技術與 Nano IPS 面板的 UHD 4K 32GQ950-B 及 QHD 32GQ850-B，都將為重度電競或跨平台遊戲玩家帶來超乎期待的沉浸式體驗！

[1] 資料來源：台灣經貿網https://reurl.cc/kE79db

[2] 支援高達 120Hz (超頻 138Hz) 的可變更新率 (VRR)。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。

[3] 20W*2，相當於一台75吋電視的音響效果

[4] DTS HP:X 技術讓玩家可以體驗到比任何耳機都好的沉浸式 3D 音效。搭載4環的耳機孔，讓玩家可以使用耳機上的麥克風；耳機需另行選購。