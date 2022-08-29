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LG 搶攻返校季！LG gram 系列新品限時優惠
【2022 年 08月 26日，台北訊】台灣 LG 電子推出超值「Back To School 返校季」三重優惠方案，即日起至9月30日年度新品限時優惠，凡購買活動指定型號筆電，結帳即可現折1,000元；搭配指定型號螢幕最高可現折2,000元[1]。除此之外，新申辦會員可額外獲得1,000元購物金，使用校園信箱註冊 LG 官方線上商城的會員，搭配「2022 LG教育專案」購買指定筆電，再加購 LG gram +view 可攜式螢幕(16MQ70)，最高可享5,000元現折優惠[2]。
LG Back To School 返校季開跑
年度新品現省2,000元
暑假即將結束，面對開學季，收心之餘迎接備配也要準備好！ LG 針對學生族群推薦2022 LG gram 系列極致輕薄筆電，16吋大螢幕重量僅1,199克，其輕薄、便利攜帶的特性，能無負擔的攜帶外出，給你最輕盈隨型的學習與通勤時光。在筆電性能方面，搭載第 12 代 Intel® CoreTM 處理器，並通過業界頂級 Intel® EvoTM 認證，大幅提升操作流暢度及作業效率，全新升級 LPDDR5 記憶體更能貼合遊戲時所需的效能，加上四邊極窄邊框的時尚設計，16:10的大螢幕顯示比例，比傳統16:9高出11%的可操作範圍，提供更真實、準確的色彩表現，成為高效學習與視聽娛樂的最佳利器，學業與休閒兼顧。即日起至9月30日，LG官方線上商城針對今年度新機型，推出「Back To School 返校季」優惠方案，只要購買指定機型結帳即享現折1,000元，同場加映4款新品螢幕，與筆電合購結帳共可現折2,000元。此外，新會員可額外享有1,000元購物金與全館額外2%優惠折抵，想購入筆電的朋友們千萬別錯過這波優惠！
LG gram 筆電搭配 Libero 自由機
打造頂規隨行辦公室6萬元有找
隨著疫情演變、數位遠端系統逐漸成為學習、工作的主流環境， LG 於此次優惠活動特別納入27吋 Libero 自由機，推薦可搭配 LG gram 系列年度新品筆電，打造專屬個人隨行的頂規工作室，在9月30日前的 Back to school 返校季優惠專案期間，結帳立刻省下2,000元，最低只要6萬元以內就能享有！ Libero 自由機備配雙向安裝支架，可懸掛或直立，讓您輕鬆轉換使用模式，使桌面更為簡潔。螢幕為27吋 2K QHD IPS 面板，擁有sRGB 99%廣色域，可觀察到更多細節與生動的色彩表現，透過 HDR10 讓顯示器可呈現與人眼所見一樣的真實畫面，同時具備閱讀模式與不閃爍技術，減少藍光有助於減輕眼睛疲勞，提供長時間舒適的工作環境。加上可卸式 Full HD 視訊鏡頭含有麥克風和 Waves MaxxAudio® 的內建立體聲喇叭，讓你完美主持各種會議和視訊會議。而今年度最新的 LG gram 系列筆電，除了搭載第 12 代 Intel ® CoreTM 處理器，更導入全新 AI 人工智慧軟體 LG Glance by Mirametrix®，能兼顧快速的作業效能需求，更保有辦公隱私空間，像是以 FHD 鏡頭識別使用者，暫時離開時筆電螢幕便會自動鎖定、或當有人正在後方觀看，筆電螢幕將自動模糊、變暗，有效防止公共場所常發生的偷窺，也具備偵測距離自動開啟語音、靜音通知等功能。
2022 LG 教育專案學生專享優惠
最高現折5,000元
LG 特別推出「2022 LG 教育專案」，提供2022 LG gram 系列筆電搭配 LG gram +view 16吋可攜式螢幕的合購優惠價，即日起至12月31日止，凡使用校園信箱註冊 LG 官方線上商城帳號，購買指定機種組合，最高享有5,000元的折扣優惠[3]，讓教職人員與學生們能在有限預算下獲得更開闊的視野。LG gram +view 16吋可攜式螢幕延續16:10的窄邊框螢幕設計，能與16吋的 LG gram 系列筆電合併使用，讓螢幕更加擴展、延伸，輕鬆獲得絕佳的學習效能，670g輕盈機身，配合 LG gram 系列筆電輕薄特性，即使一起帶出門也能輕鬆自在。
LG 2022 gram 系列 Back To School 返校季優惠活動，皆可與其他優惠折扣合併使用，更多優惠詳情請見活動網頁lg.com/tw/OBS/it2022，無論開工或開學，LG 給你無負擔的輕贏隨型，以高規格性能神隊友迎接嶄新開始！
[1] 此處總計優惠2,000元，已包含單購買筆電的1,000元。
[2] 此處總計優惠5,000元，已包含單購買筆電的1,000元。
[3] 此處總計優惠5,000元，已包含單購買筆電的1,000元。
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