【2021 年01 月 06 日，台北訊】近年因境外霾害、工廠及交通工具的廢氣排放，導致空汙日趨嚴重，國人對於空氣品質的關注與要求也日益提升。同時，因空污或疾病傳染所造成的健康問題，讓口罩成為全民防護最重要的隨身配件。台灣 LG 電子身為空氣對策的解決專家，體現消費者需求，推出LG PuriCare™口罩型空氣清淨機，提供最貼身、完整具高防護力的空氣解決方案。LG PuriCare™口罩型空氣清淨機以 HEPA 13 醫療級濾網過濾空氣中的懸浮微粒，適用於各種不同的生活場景，免除傳統口罩配戴的悶熱與不適，為消費者帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗，輕鬆將好空氣戴著走。此次 LG 更推出 UV 消毒充電盒，與 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機同步上市，為消費者的健康守護把關。







LG PuriCare™口罩型空氣清淨機，建議售價 NT$4,490，即日起於燦坤、全國電子、特力屋、百貨、指定經銷店點及各大電商平台販售； LG PuriCare™口罩型空氣清淨機UV 消毒充電盒，建議售價NT$4,390，一月份於燦坤首賣，二月起於全台上述通路開始販售。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG 電子堅持守護消費者的健康，身為空氣對策的解決專家，不論是備受好評的360o空氣清淨機，或是車用且輕便易攜的Mini隨身淨空氣清淨機等，還有個人配戴的口罩型空氣清淨機，從居家、行動、到個人防護，持續滿足消費者健康需求，提供消費者最完善的空氣解決方案。LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機以創新技術，滿足消費者對自在呼吸與空汙防護同時完成的期望，提供最隨身的保護，輕鬆將好空氣戴著走。」



LG 打造呼吸新科技 清新空氣獲得好容易 拒絕空氣懸浮微粒 隨時呼吸潔淨好空氣

LG 致力研發最新空氣清淨技術，為消費者打造個人專屬的優良空氣品質，推出 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機，加強隨身防護力，外出可隨時享有清新好空氣。



• HEPA 13 醫療級濾網 過濾空氣好乾淨

LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機採用 HEPA 13 醫療級濾網，能夠有效過濾 99.97 %以上小至 0.3 微米懸浮微粒，讓機車族上下班時，不再因吸進車輛、工廠所排放廢氣的懸浮微粒及空氣中細小粉塵而感到不適。無論在室內或室外，只要戴上 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機，就能輕鬆享有高品質清新好空氣。







• 專利呼吸感測技術結合雙變頻清淨風扇 輕鬆呼吸好簡單

LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機擁有專利呼吸感測技術，搭載雙變頻清淨風扇，能夠根據呼吸速率自動調節風速，使機器能夠隨呼吸速度自動調整三段風速送氣，降低吸氣阻力，有效改善戴口罩呼吸費力並解決口罩悶熱問題，讓呼吸更加輕鬆不費力。



• 符合人體工學設計 穿戴貼合好舒適

LG 透過精密的臉型分析，以符合人體工學的設計，使 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機採用醫療級矽膠，能夠緊密貼合臉部肌膚，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性。使用後醫療級矽膠可水洗或以酒精擦拭，確保使用清潔提供全方位保護，穿戴親膚舒適又安心。



• 更多貼心設計 持續淨化空氣好放心

除以上特點外，LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機搭配可更換式配件，以保持乾淨供重複使用，持續淨化好空氣，讓呼吸品質更有保障。可更換式配件包含替換式襯墊、HEPA 13 全效防護濾網、面部貼合醫療級矽膠、耳掛及減壓舒適帶等，皆可另行選購更換。LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機更擁有優秀續航力，內建大容量電池，可以 USB Type C 迅速充電，且充飽電後最長可連續使用八小時，持續享受清淨好空氣。









殺菌、充電同時進行！安心加購 UV 消毒充電盒 99.99% 除菌 把關健康好放心

LG 創新個人空氣淨化解決方案同步推出適用 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的 UV 消毒充電盒，供機器在充電時能夠同時清潔殺菌。此款獨創收納盒搭載 UVC LED 燈，經過德國萊茵TUV認證，可於 30 分鐘內有效去除 99.99% 細菌；透過 Wi-Fi 連結 LG ThinQ App能夠達到有效智慧管理，監測 UV 消毒充電盒使用歷史、充電及消毒狀態，更能檢視濾網使用壽命，方便即時替換濾網。此外，UV 消毒充電盒除了能夠消毒LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機外，隨身小物如手機、眼鏡等亦可放入殺菌，一盒多用，把關健康好安心。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。





【關於LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。