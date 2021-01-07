【2021 年 01 月 07 日，台北訊】 LG 電子將於首次以線上形式舉辦的 CES 2021展覽中發表 InstaView® 敲敲看門中門冰箱和無線手持吸塵器 LG CordZeroThinQ A9 K+。全新 InstaView® 敲敲看門中門冰箱結合先進功能與創新設計，賦予使用者更高便利性； LG CordZeroThinQ A9 K+ ，全新升級款吸塵器能為所有材質的地板帶來優異清潔效果，搭載全新集塵充電座，可於使用後自動清空吸塵器集塵盒並充電，極大化其使用便利性，同時大幅減少接觸灰塵的機會。







新款冰箱 憑藉 InstaView 敲敲看門中門設計與 UVnano 安心飲用技術 抑菌效果更出色

時尚造型無與倫比 更搭載經認證之 LG 優鮮技術

新款 LG InstaView® 敲敲看門中門冰箱外觀俐落有型， InstaView 敲敲看門中門技術配備大型玻璃面板，更內建採用 UVnano™ 安心飲用技術便利冰飲霸，飲水品質加倍衛生，而 InstaView 語音辨識服務則提供免手動功能，為廚房空間帶來全新境界的便利體驗。







LG InstaView 敲敲看門中門冰箱憑藉其便利設計，獲得全球消費者一致好評，2021 年革新再進化。只需於透明玻璃面板上快速輕敲兩下， LG InstaView 敲敲看技術隨即照亮冰箱內部，而門中門則為頻繁拿取的物品特別設計了魔術空間，有效減少內部冷流流失。 2021 年版以煥然一新的設計搭載更具立體感的有色玻璃面板，在 Seamless InstaView 敲敲看門中門冰箱的鏡面不鏽鋼材質與優雅美學造型襯托下，更顯內外兼具。此外，新款 InstaView 透視窗較前一代機型加大 23%，冰箱內容物一目了然。

LG 全新 InstaView 敲敲看門中門冰箱現更搭載 UVnano™ 安心飲用技術，運用紫外線光，有效維持衛生無菌飲水來源，輕鬆不費力。 UVnano™ 安心飲用技術首見於LG在 2017 年推出的頂級飲水機產品，每小時運作一次可消除冰箱便利冰飲霸中 99.99% 的細菌1。消費者也可以按鈕啟動 UVnano™ 安心飲用功能，使用上更加安心。







LG InstaView 敲敲看門中門冰箱榮獲 CES 2021 最佳創新大獎的肯定，並藉由語音辨識功能讓廚房時光效率提升且便利加倍。採購返家雙手提滿生鮮蔬果時，無需手忙腳亂地打開冰箱，只需說聲「打開冰箱」就能搞定。 LG 互動語音技術也能記錄使用者的當日行程或是協助查看製冰機與飲水機的狀態2。

InstaView 敲敲看門中門冰箱系列皆搭載直驅變頻壓縮機，部分產品也配備四方吹冷流等 LG 優質保鮮系統。直驅變頻壓縮機可將造成食物腐壞的主因，也就是溫度波動的發生率降至最低3。此外，四方吹冷流則透過精心設計的多重出風口吹送強效冷流，使冰箱內部均勻保冷4。

LG Craft Ice™ 冰球製冰器於去年推出的 InstaView 法式對開冰箱首次亮相，而今則引進於 2021 版的 InstaView 敲敲看門中門對開冰箱。 LG Craft Ice™ 冰球製冰器能做出直徑達兩英吋且融化緩慢的冰球，讓飲料不只看起來清澈，且同時保有冰沁風味。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「LG 家電在這艱困的一年卻大受歡迎，著實令我們感到受寵若驚。我們將不負消費者期望，致力突破家電創新界線，於 2021 年推出更多令人眼睛為之一亮的優質產品。」

LG CordZeroThinQ A9 K+ 便利收納式集塵充電座解決雜亂及灰塵 居家清潔好幫手

全新 CordZeroThinQ A9 K+ 搭配的集塵充電座憑藉其全自動除塵系統，讓使用者輕而易舉清空集塵空間，乾淨且衛生。 CordZeroThinQ A9 K+ 放回充電座上後，集塵充電座將自動吸除吸塵器集塵盒的灰塵，並裝入安裝在集塵充電座裡集塵袋中。當結束灰塵清空程序後，吸塵器可透過集塵充電座繼續充電。







集塵充電座專為 CordZeroThinQ A9 K+ 及其六種配件和吸頭組量身打造，提供有效的空間利用。二合一毛刷吸頭、毛髮專用吸頭與縫隙吸頭可收納於多功能集塵充電座內，方便維持外觀整潔。集塵充電座搭載全觸控螢幕，可輕鬆調整設定，並隨清潔需求切換自動模式或手動模式。

LG CordZeroThinQ A9 K+ 附贈的吸頭，只需替換即可在幾秒內輕鬆轉換吸塵或濕拖模式。強勁輕薄地板吸頭具備強大吸力，能有效掃除地毯及堅硬地板上的灰塵，搭配智慧雙旋濕拖吸頭進行濕拖則可使地板達到真正的乾淨。搭配 One Touch 一鍵啟動電源鍵、可更換雙電池以及可水洗濾網組，讓 LG 乾濕兩用吸塵器的使用便利性、殺菌效果與清潔效率全面升級。舊款 CordZeroThinQ A9 系列使用者也可另行選購智慧雙旋濕拖吸頭，享有乾吸加濕拖二合一的便利清潔體驗。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「CordZeroThinQ A9 K+ 及革命性充電座都讓清潔效果與便利程度更上一層樓，而打造令人刮目相看的清潔解決方案是 LG 不變的使命，盼能透過提升居家環境的衛生，來保護消費者及其家人的健康。」

CES 2021 將於 2021 年 1 月 11 日揭開序幕，屆時歡迎造訪 LG CES 2021 線上展覽平台 一睹2021 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱系列和 CordZeroThinQ A9 K+ 與全新集塵充電座的風采。

1 2020 年經 TÜV Rheinland 萊因驗證，以 LG 內部測試方法，在正常居家使用情境下，每小時將蒸餾水樣本以產品的 UV LED 照射 10 分鐘，持續 24 小時後測量大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和綠膿桿菌減少的數量。實際結果可能因環境條件和使用狀況而異。本產品無法治療或治癒健康相關狀況，亦不保證過濾水不含微生物粒子等汙染物。

2 語音助理功能需透過 Wi-Fi 連接 LG ThinQ 應用程式方可使用。語音助理的操作結果可能根據用戶音量、語調及環境雜音而異。

3 根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試，測量以下 LG 上冷藏下冷凍冰箱 GBB72NSDFN(±0.5℃)、法式對開冰箱 GF-L570PL (±0.5C°)、對開冰箱J811NS35 (±0.5℃)、上下門冰箱 B607S (±0.5℃) 和 B606S (±1.0℃) 的保鮮室平均峰值溫度波動，測試條件為無冷藏物的狀態且溫度設定正常。結果可能根據實際使用情況而異。

4 根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試，以有無搭載四方吹冷流技術的冰箱為樣本，比較放置於上層儲物架的水所需之降溫時間。冰箱門打開時即暫停四方吹冷流功能。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空氣解決方案公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。