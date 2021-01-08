【2021 年 01 月 08 日，台北訊】 LG 電子於 CES 2021 發表品牌最新先進節能變頻熱泵熱水器和家具概念家電系列。LG 變頻熱水器榮獲 CES 創新大獎，採用 LG 代表性的雙迴轉變頻壓縮機，可加速熱水效率，同時降低用電量及維護成本，此款高效且耐用的智慧家電也相容於 LG ThinQ™ 應用程式，讓用戶不論是否在家皆可輕鬆操控。而全球首次亮相的的家具概念家電透過互動式體驗，邀請參與者自行設計虛擬起居空間，依照個人需求配置喜愛的家電風格，系列成功打破高科技家電與設計師家具之間的界線。

變頻壓縮機強化加熱表現 用電量再降低 智慧功能便利度再升級

LG 雙迴轉變頻壓縮機透過冷媒壓縮與循環過程中所產生的凝結熱將冷水加熱。相較於傳統熱水器， LG 熱水器一年可省下至多百分之 74 的用電量1。 此全新產品推出 200 公升與 270 公升容量，分別具備 A+ 級與 A++ 級能源效率2。不僅如此，高耐用度的壓縮機與儲水桶更享有 10 年保固。LG 的高效系統運用空氣中的熱能來進一步降低用電量，而兩個內部加熱來源－熱泵與加熱系統，則可確保用戶即使在熱水用量大的情況下，熱水依舊穩定。

智慧變頻熱泵熱水器具備 Wi-Fi 功能，可與 LG ThinQ 行動應用程式搭配使用，支援 Android 與 iOS 裝置3。消費者可藉此應用程式遠端管理並操控系統，系統將定期傳送維護提醒並針對特定問題進行診斷，無須另行致電客服中心。用戶還能即時查看水溫，並使用預約功能設定運作時間與時長。











LG 生活家電與空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「 LG 全新變頻熱泵熱水器實現了我們的承諾，不僅提供高效能產品，更減輕電費對家庭造成的負擔和降低對環境所帶來的影響。 LG 將持續發展環境保護方案，使全球消費者享有更舒適的生活。」

LG 全新變頻熱泵熱水器時尚現代的設計，呼應 LG 最新頂級家電的風格，且安裝簡便，橫掃各大設計獎，包含 iF設計、紅點、 IDEA 大獎。 LG智慧變頻熱泵熱水器預計於 2021 年第一季在歐洲與北美市場開賣。

LG 家居概念家電多款配色與材質 全面滿足消費者多元品味 巧妙融入各式室內裝潢風格

此次登場的 LG 家具概念家電系列包含 InstaView® 敲敲看門中門冰箱、冷凍冷藏兩用冰箱 、微波爐、洗碗機、淨水器、 WashTower™ 洗衣機與 Styler 蒸氣電子衣櫥。產品可自行混搭融合多樣奢華材質，以及充滿現代感的簡約配色，無論何種居家環境皆可輕鬆搭配。 LG 家具概念家電提供多款材質與色調組合，消費者可根據個人品味與居家裝潢設計進行客製選購。













產品採用不鏽鋼、玻璃、金屬及 FENIX 奈米智慧材等多樣材質，使家具概念家電的精緻外型加倍吸睛，其中 FENIX 奈米智慧材４為義大利 Arpa Industriale 公司所設計的創新材質，透過進階塗層技術所打造。不透明、抗指紋且手感舒適，擁有絕佳耐用度，外觀不僅歷久彌新，更注入獨特的現代設計巧思５。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「 LG 家具概念家電具備多功能用途，外觀美型、功能強大，堪稱內外兼具。LG 致力融合時尚家具與高性能居家解決方案，進而研發出此款家電系列，協助打造出風格更具一致性與整體感的家。」













LG 全新變頻熱泵熱水器和LG 家具概念家電本次也將在 1 月 11 日起舉辦的CES 2021 LG 線上展覽平台 搶先登場。透過CES 2021 線上展示平台所提供的創新體驗，LG 提供參與者感受系列多元特色，可親自探索虛擬起居空間，運用 LG 家具概念家電客製色調與材質豐富生活空間，設計夢想中的裝潢風格，體驗 LG 家具概念家電的獨特魅力。

1 根據歐盟平均天氣條件為基準計算的內部每日用電量模擬資料， 相較於一般C 級電熱水器，LG 智慧變頻熱泵熱水器 (270 公升) 之年度電費低了百分之74。

2 根據EN16147之L型負載型態標準，能源效率測試環境為15度C的未加熱空間。

3 LG ThinQ 應用程式之相容情況僅支援部分市場使用。

４ www.arpaindustriale.com/en/products

５ 產品與顏色可能根據地區而異。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。





【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。