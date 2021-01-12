【2020 年 01 月 12 日，台北訊】 LG 電子優異的 OLED、QNED Mini LED 和 NanoCell 一奈米頂級電視系列，再創業界新標竿。 LG 旗艦電視系列榮獲 CES 2021 最佳創新獎（48 型 C1 ）和其它創新獎項1， 無論內部及外部都進行了技術與功能升級，包括採用全新 OLED 面板、先進 LCD 面板結構，結合量子點、奈米色彩技術與 Mini LED 背光技術，提高色彩準確性和對比度，同時升級了 AI 影音處理晶片，重新設計的 webOS 系統，同時呈現 2021 年電視令人驚豔的嶄新外貌。 2021 年推出的 OLED 、 QNED Mini LED 、 NanoCell 一奈米電視及 UHD 電視全面採用 webOS 6.0。LG 廣受好評的搭配全新 AI 語音滑鼠搖控器，獻給觀眾樂趣滿載、更直觀的內容瀏覽體驗。

LG 2021 年全新頂級電視 採用新型 OLED 面板、先進 LCD 面板結構

處理器和 UX 介面再升級 多款螢幕尺寸可供選擇

2021 年的 LG OLED 電視系列承繼以往的卓越畫質，推出令人驚喜的更大尺寸，提供迄今最全面的 OLED 電視產品。最新的 G1 系列 OLED evo 電視，以更高亮度和絕佳畫質，呈現出驚人的清晰度、細節和真實感，突破 OLED 電視技術發展。





LG本次推出較以往更多的選擇，提供消費者終極的 OLED 觀賞體驗。卓越的 LG C1 系列推出多種尺寸，包括遊戲狂熱玩家鍾愛的 48 吋電視，全新 83 吋超大螢幕電視更可在電影之夜邀請左鄰右舍一同前來觀賞。此外，全新的 Gallery Stand 2為畫廊系列的零間隙壁掛架的絕佳替代品，將為室內空間規畫帶來更多彈性。

LG 採用最新的 α9 Gen 4 AI 影音處理晶片，提升了 LG OLED 電視產品性能，包含 Z1、G1 和 C1 系列中最新的 OLED 電視、 QNED Mini LED 系列中的 QNED99 和 QNED95 電視以及 NanoCell 一奈米電視 NANO99 和 NANO95。AI 影音處理晶片透過深度學習增強表現，讓任何品質的影視內容在大型、自體發光顯示器上都能呈現最完美的畫面。LG 最新的影音處理晶片具備 AI 智慧影像技術，可識別螢幕上臉部、身體3等形體，並區分前景和背景，獨立處理每項物體，使影像更佳立體。α9 Gen 4 AI 影音處理晶片具有分辨內容類型的能力，進而優化圖像品質、場景亮度以及應對各種觀看環境。





此外，該 AI 影像處理晶片更結合了新版 LG AI 智慧音效，為 2021 年新款增加兩項主要功能。模擬 5.1.2 環繞聲道功能可透過電視內建音響，提供消費者身臨其境般的絕佳聽覺體驗，而自動音量調節可確保用戶在切換頻道或串流媒體應用程式時，維持一致音量，解決電視觀看者們的長期困擾。

最新的 LG 電視系列採用全新 webOS 6.0 智慧娛樂平台，提供使用者直觀的體驗。webOS 6.0 透過煥然一新的主頁，絕佳的性能和功能升級，消費者能更加快速地存取應用程式、簡易操作及探索多樣功能，並擁有客製化的使用建議。LG 新型的 webOS 系統更搭載強化的 AI 語音滑鼠搖控器，包含熱門平台的快捷鍵設定，讓使用者能更輕鬆地控制和使用 LG 新一代電視，以及不斷發展的 webOS 生態系統。





LG OLED 電視不斷提升影像品質，受到消費者、技術專家和知名電影業界人士認可，被譽為業界最優質的顯示器。2021 年推出的電視系列採用 LG 自體發光顯示技術，面板展現極緻純黑，獲得全球產品測試機構 Intertek 認證4具 100％ 色彩逼真度。除了無與倫比的色彩和對比度，LG 電視亦支援 Dolby Vision IQ 杜比視界和 DolbyAtmos® 杜比全景聲，打造身歷其境的極致劇院體驗。

LG OLED 電視更被公認為最適合遊戲機主機和電腦遊戲之電視。而 2021 新款 OLED 電視除了反應時間僅1毫秒、低延遲設計和四個支援最新 HDMI 規格的連接埠5，同時配備了 Game Optimizer 等新功能，不僅讓玩家能在同一地點輕鬆存取所有與遊戲相關的設定，而且無論第一人稱射擊遊戲、角色扮演遊戲，或者即時戰略遊戲，都能根據遊戲類型自動應用最佳圖像設定。所有 LG 2021 款 webOS 電視都配備了 Game Optimizer，包括 QNED Mini LED 和 NanoCell 一奈米電視。為了提供流暢清晰的畫面，提升大螢幕遊戲的刺激感，LG OLED 電視支援 G-SYNC® Compatible、FreeSync™ Premium，並具有VRR6，以上設定均可於 Game Optimizer 中進行管理。

此外，LG 增加了將在 2021 年支援 HDMI 2.1 功能的電視型號的數量，全產品系列皆支援 eARC 和 ALLM。此外，LG的 QNED90 Mini LED、NANO90 和 NANO85 電視亦支援 VRR，提供遊戲玩家更出色的體驗。

一如既往，LG OLED 電視履行品牌製造責任。2021 年 OLED 電視系列中使用的面板已獲得瑞士 SGS的認證，極小化對環境的影響，極低的空汙排放，且使用低有害且可高度回收的物質。根據 SGS 的評估結果， LG OLED 電視面板與同尺寸的 LCD 電視面板相比，減少 50％ 以上揮發性有機化合物 （VOC）的排放量。

LG OLED 電視在提升畫質的同時，更提供眼睛舒適的觀賞體驗。除了通過德國萊茵 TÜV低藍光驗證、保險商實驗室（Underwriters Laboratories Inc.）認證的不閃爍技術外，LG 的 OLED 電視採用全球首款通過美國健康標準機構 Eyesafe 認證，達到低藍光要求的電視顯示面板。事實上，根據測試顯示，LG OLED 電視發出的藍光，比類似尺寸的頂級 LCD 電視面板降低大約 50％。

LG 的最新 soundbars 可與其新款 OLED 電視完美搭配，同時再次體現了 LG 具備環保意識的生產模式。Soundbars 外部採用再生原料製成，且包裝在不使用保麗龍的條件下，依然具備保護功能。





LG 家庭娛樂公司總裁 Park Hyoung-sei 表示：「 2021 年的 LG OLED 電視產品系列中，可以清楚看見我們致力於提高業界標準，並為消費者提供非凡價值的願景。最新的 LG OLED evo 電視採用現今最先進的面板技術，引領業界，我們有信心提供前所未有、首屈一指的觀影體驗。」

全新主頁設計、 AI 語音滑鼠搖控器與豐富功能

為 LG 電視帶來前所未有最直觀的絕佳使用者體驗

webOS 6.0 內建全新升級的 LG ThinQ AI，支援 Google Assistant 及 Amazon Alexa 的語音指令，不論是管理電視或在串流服務、網路及電視頻道中搜尋內容皆變得輕而易舉。

熟悉 webOS 的使用者可立即發現，全新升級的主頁經過重新設計，增加實用性，滿足使用者多變的視聽內容習慣。全新主頁方便使用者快速存取最頻繁使用的應用程式，內容搜尋系統更能依據使用者偏好及觀看記錄提供推薦內容。全新主頁以全螢幕顯示所有偏好內容及相關資訊，使用者可一目瞭然，全新主頁可成為控制中樞，作為設定及更進階的 webOS 生態系統。





AI 語音滑鼠搖控器擁有頂級全新升級設計，操控更簡便，可透過語音辨識使用 LG ThinQ、 Amazon Alexa 或 Google 助理的多項AI功能。全新 AI 語音滑鼠搖控器操控便捷、握感舒適、易於使用，帶來更多對使用者友善的功能，包含電視與其他裝置的連線更快速，使用者也可以一鍵智慧快捷 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+等熱門內容供應平台7。Magic Tap 為 AI 語音滑鼠搖控器的 NFC 功能，可透過NFC一鍵操控眾多精彩的瀏覽選項。只要將配備 NFC 功能的智慧型手機觸碰遙控器，用戶就能將手機內容分享到電視畫面上，反向分享也可行。使用者可以透過 LG 電視觀看儲存於手機中的內容，同時仍可盡情使用智慧型手機上的應用程式及功能。

LG 搭載最先進 AI 技術、聲控電視及 AI 語音滑鼠搖控器，使用者開口即可取得所需資訊。Magic Explorer 是 LG Magic Link 的進階版本，可顯示畫面相關資訊，方便觀眾即時瞭解電影或節目中的演員、地點或其他感興趣項目的更多資訊。這項內容相關功能更提供最便捷友善的購物體驗，當精選電視頻道及 LG 電視服務，包括直播電視、畫廊模式、設定及電視指南，有Magic Explorer 可分享的相關資訊出現時，游標的色彩即會與平時不同。

此外，全新 Next Picks 功能可分析用戶偏好，發掘更多符合用戶品味的內容。Next Picks 透過觀看記錄，從電視或機上盒頻道中挑選兩個直播節目及一部隨選影片或一個應用程式，使用戶輕鬆搜尋自己最感興趣的目標，節省用戶不斷尋找觀看內容的時間及心力。

LG家庭娛樂事業部總裁 Park Hyoung-sei 表示：「新版 webOS 6.0 開放的智慧電視平台介面設計友善，是繼 2014 年推出 webOS 以來最重要的一次更新。透過新版 webOS ，LG 為不負消費者的需求與期望，致力提供更多的服務、產品及技術的承諾。」

LG 搭載 webOS 6.0 的2021 新款電視產品系列將自 1 月 11 日起於 CES 2021 大展期間，於CES大展LG線上展覽平台展出，包括採用自體發光像素技術的 LG OLED 電視、新型頂級 LG QNED Mini LED 電視，以及更具沉浸感的 NanoCell 一奈米電視，並且提供超大螢幕尺寸可供選擇。

1 CES 2021 創新獎獲獎型號包括 77Z1、55G1、65G1、77G1、83C1 和 86NANO90P。

2 適合 G1、C1、B1、A1系列 55／65 吋電視。

3 8K OLED Z1、8K QNED99、QNED95、NANO99P 和 NANO95P 電視可進行身體和臉部分析。

４ Intertek進行的第三方測試表明，根據CIE dE 2000色差度量標準（針對在整個色域中分佈的125個色塊計算得出），顯示器的色彩保真度為100％。125 個色塊中，平均色差（Delta-E）值均小於2。

５ 包含四個 HDMI 2.1 連接埠，適用於 Z1、G1、C1 系列型號。

6 NVIDIA®G-SYNC® Compatible、FreeSync™ Premium 和 VRR 適用於 Z1、G1、C1 和 B1 系列型號。

7 快捷鍵選項因國家而異。

【關於LG電子集團】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG 電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG 以憑藉其在 OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG 致力於以領先業界的 LG OLED TVs 與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的 LG Nano Cell TVs 等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。