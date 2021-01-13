【2021 年 01 月13日，台北訊】LG 電子於首場 CES 2021 線上大展推出眾人引頸期盼的 gram 筆電系列新作。新款筆電極致輕薄、方便攜帶，兼具絕佳效能與卓越續航力，完美傳承品牌精髓，無論身處何方，行動自如不設限。同步發表 Ultra 系列顯示器新品，進一步鞏固LG於頂級顯示器市場的領先優勢。

超輕薄筆電螢幕空間進化與時尚外型 輕巧便攜兼具高效能

gram系列共四款全新機種，提供更多元選擇，包括：LG gram 17 (型號17Z90P)、 LG gram 16 (型號16Z90P)、LG gram 14 (型號14Z90P) 及 LG gram 2-in-1 14 (型號14T90P)，螢幕一律採用16:10 長寬比設計，工作效率極大化。新款 LG gram 與一般 16:9 筆電相較，螢幕可視面積加倍寬闊，可顯示資訊增加。鍵盤與觸控板同步加大，打字速度更快速及輕鬆，不因機身尺寸而受限。







全新高解析度顯示螢幕涵蓋 99 % (典型值) DCI-P3 色域，專為娛樂與工作而打造，完美成就栩栩如生且精準不失真的色彩，帶來優異對比度與清晰細節。2021 新款版本採用極窄邊框設計，不僅為使用者帶來如臨實境的觀影體驗，更提升頂級產品的時尚外觀，優雅有型。

為滿足消費者最極致的需求，LG gram系列皆搭載Intel 第 11 代 Core 處理器和Iris ® Xe顯示 晶片以及超速 LPDDR4x 記憶體，全機種皆通過 Intel® Evo™ 認證。LG gram 17Z90P與16Z90P等型號則配備 80Wh 高能量密度電池，有效延長使用壽命，減少充電次數，使用者再也無需隨身攜帶電源供應器。

LG旗艦級gram 17擁有17吋大螢幕，賦予使用者大螢幕般的視覺饗宴，維持其便攜性，重量僅 1.35 公斤。全新 LG gram 16 與 14 同樣輕盈好攜帶，重量分別為 1.19 公斤 (2.62磅) 與 999 公克 (2.21磅)，厚度僅 1.68 公分 (0.66吋)。LG 巧妙運用超窄邊框與隱藏式軸承設計，使三款型號實現 90% 的螢幕佔比 (STBR)，令人刮目相看。













全新 LG gram 2-in-1 筆電 14 吋版本採用 360 度軸承設計，其擁有卓越的輕盈度，造就無與倫比的自由操作空間。更搭配支援 Wacom AES 2.0的觸控筆，用戶可透過觸控筆瀏覽與操控，享受精準流暢的手寫及繪圖體驗。

LG電子企業應用方案事業部 IT 部門資深副總暨負責人 Jang Ik-hwan 表示：「LG gram 系列憑藉前所未見的輕盈變攜性與一流效能，持續引領超輕薄筆電業界標竿。最新款 gram 筆電系列的外觀設計俐落精緻升級，搭配16:10長寬比顯示螢幕仍維持超輕重量，使消費者隨時享有更傑出的生產效能，視覺震撼效果也更上一層樓。」

2021年全面升級 全新系列產品搭載頂級顯示技術與眾多生產力提升功能

征服追求高效能的專業使用者

全新 UltraGear™、UltraWide™ 與 UltraFine™ 系列顯示器將大幅增進生產力，並提供強大娛樂體驗，成為電競玩家、數位設計師和技術專業人員日常或辦公使用的最佳助手。

2021 LG UltraGear 電競顯示器

LG 全新 UltraGear 電競顯示器 (型號 32GP850) 霸氣支援 Nano IPS 1ms (GTG) 動態模式抑制反應時間，將電競體驗推向極致。新品具備高速、高畫質、高解析度並支援 DCI-P3 98% 廣色域，不僅將品牌備受讚譽的特色發揮到淋漓盡致，更能與任何類型遊戲完美搭配並立即提升沉浸效果。











LG 32GP850 顯示器完美傳承 2020 年前代產品 (27GL850) 的各項優勢。31.5 吋 QHD Nano IPS 螢幕搭配 165Hz 超高更新率液晶顯示面板 (可超頻至 180Hz)，重新定義頂級遊戲表現。更兼容 NVIDIA G-SYNC®，此款頂級設備使玩家在暢玩最喜愛的電競遊戲時宛若身歷其境般，畫面鮮明生動，更無撕裂或延遲的反應。

新款顯示器的螢幕經霧面處理以消除反光，背面的圓環設計更彰顯 LG UltraGear 系列具未來感的獨特美學。

2021 LG UltraWide 顯示器

另一款獲頒 CES 2021 創新獎的產品是多工處理神器－LG UltraWide 顯示器 (型號 40WP95C)，搭載 40 吋 Nano IPS 曲面螢幕及 5K2K UltraWide (5,120 x 2,160) 解析度和 21：9 長寬比。寬廣螢幕可同步執行多項工作，有助提高生產力。對於數位內容創作者和開發者等每天皆需多工處理的使用者來說，這台顯示器絕對是首選。產品具備 DCI-P3 98% (典型值)廣色域 (相當於 sRGB 135%)，可以呈現清晰銳利的圖像，滿足專業使用者對於精準色彩細節的需求；支援 HDR 10 則完美展現高動態範圍技術的效果。LG UltraWide 顯示器搭載 Thunderbolt™ 4 等多樣連接埠，只需透過一條傳輸線即可流暢快速地傳輸資料和充電，滿足現代專業工作者的需求。顯示器的設計符合人體工學，可自由調整傾斜度、高度並旋轉，使所有使用者皆能輕鬆舒適的使用。









2021 LG UltraFine Display OLED Pro 顯示器

LG UltraFine Display OLED Pro (型號 32EP950) 顯示器具備真實色彩再現能力與絕美的HDR 與 SDR畫質，非常適合視覺特效設計師、電影或動畫製作人等創意工作者使用。這台 31.5 吋 4K 顯示器搭配 OLED 自發光螢幕，對比度高達 1,000,000：1，且逾 800 萬顆畫素獨立控光，有效消除 HDR LCD 螢幕常見的光暈干擾。此外，DCI-P3與 Adobe RGB 色域範圍均達 99% (典型值)，色彩顯示鮮明自然。













在 10-bit 4K OLED 顯示器與LG Calibration Studio 校準功能雙重加持下，LG UltraFine Display OLED Pro 的逼真色彩滿足數位設計師的高標準。使用者可直接利用 LG 硬體校準解決方案調整畫面，確保色彩擁有最高精準度與一致性。為了方便連接各式裝置，顯示器的連接介面配置完善，包含一個可支援 90W 高效充電的USB Type-C、兩個 DisplayPort、一個 HDMI 及三個 USB 連接埠。

LG企業應用方案事業部 IT 部門資深副總暨負責人 Jang Ik-hwan 表示：「LG 先進的 Ultra 系列顯示器提供身歷其境的遊戲體驗以及專業級生產力與效能，將能征服現今最挑剔的消費者。唯有透過持續推出多元的創新產品，滿足既有與潛在消費者需求，才可持續在頂級顯示器領域保有領先優勢。」

凡於 1 月11至 14 日期間造訪CES 2021 LG 線上展覽平台的貴賓即可搶先體驗 LG 新款 gram 筆電的絕佳設計、強勁效能與極致行動力和LG 2021 Ultra 系列顯示器。歡迎使用 #LGCES2021 於社群媒體上追蹤 LG 最新動態。

產品規格：

LG 2021 Gram 系列

LG gram 17 (17Z90P) LG gram 16 (16Z90P) LG gram 14 (14Z90P) LG gram 14 2-in-1 (14T90P) Display Size 17-inch 16-inch 14-inch 14-inch LCD WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99 percent (Typical) WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99 percent (Typical) WUXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3 99 percent (Typical) WUXGA (1920 x 1200), Touch IPS Display, Corning® Gorilla® Glass 6 Aspect Ratio 16:10 16:10 16:10 16:10 Weight 1350g (2.98lbs) 1190g (2.62lbs) 999g (2.2lbs) 1250g (2.76lbs) Size 380.2 x 260.1 x 17.8mm (14.97 x 10.24 x 0.70 inches) 355.9 x 243.4 x 16.8mm (14.01 x 9.58 x 0.66 inches) 313.4 x 215.2 x 16.8mm (12.34 x 8.47 x 0.66 inches) 314 x 219.5 x 16.75mm

(12.36 x 8.64 x 0.66 inches) Battery 80Wh 80Wh 72Wh 72Wh CPU 11th Gen Intel® Core™ Processor 11th Gen Intel® Core™ Processor 11th Gen Intel® Core™ Processor 11th Gen Intel® Core™ Processor GPU Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics Memory 8/16GB (LPDDR4x) 8/16GB (LPDDR4x) 8/16GB (LPDDR4x) 8/16GB (LPDDR4x) Storage M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) Color White, Silver, Black White, Silver, Black White, Silver, Black Silver, Black, Green Keyboard Backlit Backlit Backlit Backlit I/O Port USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2),, HDMI, microSD/UFS, HP-Out USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2, HDMI, microSD/UFS, HP-Out USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS, HP-Out USP Fingerprint Reader,

US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerprint Reader,

US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerprint Reader,

US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerprint Reader, Stylus Pen (Wacom AES 2.0), US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6

更多產品資訊請前往https://www.lg.com/global/exhibition/it.

LG Ultra 系列顯示器

UltraGearTM UltraWideTM UltraFineTM 32GP850 40WP95C 32EP950 Picture Quality Display Nano IPS Nano IPS OLED Size 31.5-inch 40-inch 31.5-inch Resolution QHD (2560 x 1440) 5K2K UltraWide (5120 x 2160) 4K UHD (3840 x 2160) Color Gamut (Typ.) DCI-P3 98 percent DCI-P3 98 percent DCI-P3 99 percent Refresh Rate 165Hz (180Hz OC) 72Hz 60Hz Response Time (G2G) 1ms 5ms 1ms HDR HDR10 HDR10 1M:1 C/R

Pixel Dimming HDR VESA DisplayHDRTM 400 True Black Features NVIDIA® G-SYNC® Compatible AMD FreeSyncTM Premium AMD RadeonTM FreeSyncTM ThunderboltTM 4 USB-C









【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【LG企業應用方案公司簡介】

LG 企業應用方案公司是值得信賴的合作夥伴，可為全球不同行業提供創新產品和解決方案。LG 擁有業界領先從 OLED 和 LED 顯示器到高效太陽能解決方案一系列獨特產品組合，是全球客戶中受人尊敬的品牌。 LG 的 IT 解決方案包括商用顯示器，筆電，投影機，雲端設備和醫療顯示器，其設計旨在最大程度地提高工作效率並為客戶帶來可觀的價值。如需更多 LG 企業解決方案資訊，請參考網站 www.LG.com/b2b.







