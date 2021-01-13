【2021 年 01 月 13 日，台北訊】 LG 電子總裁暨技術長Dr. I.P. Park於全面數位化的 CES 2021 線上展覽中，分享 LG 對於社交距離新時代鼓舞人心的開放式創新願景。LG Future Talk主持人由Dr. I.P. Park 擔任，就開放式創新如何成為公司最新技術突破之基礎準則進行說明與演示。









在這史無前例、動盪的一年，LG 期望使生活更美好的初衷依舊堅定，更不負全球消費者期望。Dr. I.P. Park特別以 LG PuriCare 口罩型空氣清淨機與 LG 智慧熱像儀 (Smart Thermal Camera) 為例，此類創新性產品的誕生，能更輕鬆地守護消費者的健康與安全。LG 同時也將 CLOi 機器人應用至各種環境與工作，包含交通頻繁區域的公共與商業空間消毒、宅配運送和餐廳供餐等，藉此改善衛生環境，並大幅降低員工與顧客的健康風險。

今日論壇的重點以開放式創新為主軸，除了主持人Dr. I.P. Park以外，另邀請美國消費科技協會總裁暨執行長 Gary Shapiro 加入，暢談跨產學合作的力量，以滿足消費者需求。LG 創新委員會即是 LG 眾多合作計畫的重要典範，集結科技界各大公司不同領域的專業人才，攜手學習、合作、探索新商機，並致力尋找改善人類生活的嶄新途徑。

Gary Shapiro 表示：「如今科技業與專業學科皆透過跨界合作，推動如 AI、5G 連線、IoT 物聯網、雲端、感應器、導航、電池等數位創新，並運用這些技術實現行動力，成為生活中不可或缺的一環。我們也發現這樣的轉變也出現在許多其他領域，包含：交通運輸、物流、農業、醫療，甚至是食品業。」

此開放式的創新態度，成為 LG 所有目標的基石，對於集公司 AI 與 IoT 裝置大成的 LG ThinQ品牌而言尤其重要。Dr. I.P. Park在論壇中更分享了令人振奮的計畫，預計將透過與各類型的產品及服務建立連線，發展出全面的生態系統，為消費者創造滿意的使用者體驗，帶來無懈可擊的便利性。Dr. I.P. Park表示：「重點已不在於家電與裝置個別擁有的 AI 能力與連線功能；而是LG 與其合作夥伴能建立一生態系統，並攜手擴充、強化並豐富我們的服務。」

另一位與會貴賓則是 Tovala 執行長 David Rabie ，其烤箱即食快煮餐即將於 LG ThinQ 商店上架。Dr. I.P. Park在此座談中，談及想像ThinQ應用程式進化的未來，將超越監控功能，升級為全面數位生活平台。藉由多方合作與新功能的導入，例如 Scan-to-Cook，可供使用者透過掃描包裝條碼，自動為選定的調理食品套用正確的烤箱溫度設定。LG 將居家生活管理變得輕鬆不費力，使消費者可專注於重要的事物上。

Dr. I.P. Park接著邀請去年曾攜手於 CES 2020揭曉「AI 的體驗層次：AI 的未來與人類體驗」架構的 Element AI 執行長 Jean-François Gagné 加入。兩大公司偕同其他合作夥伴，致力開發全新創新平台 AIX Exchange ，可供業界領袖、研究人員、政策制定者與消費者，彼此直接探討如何以最有效的方式導入 AI ，使所有人皆能受惠。Dr. I.P. Park也公布了若干 LG 目前正著手進行的智慧技術，其中包含 Vision Pack ，將進一步強化品牌現今 ThinQ 冰箱與 Smart Mirror 所搭載的 AI 功能。

論壇的另一大重點， LG 的願景為打造一個統一且連結的使用者體驗，進而延伸至消費者的各個生活層面。 Dr. I.P. Park攜手 DXC Technology 執行副總裁 Dmitry Loschinin 和 Luxoft 總裁暨執行長，宣布 LG 與 DXC Luxoft 成立全新合資公司 Alluto。將著眼於車用體驗的升級，運用 LG 的 webOS Auto 平台將車輛無縫串聯居家與辦公環境。Dr. I.P. Park以圖說簡介 webOS 的潛力，更提出全新智慧座艙概念，說明此服務將為乘客提供沉浸式互動體驗，及提出雲端行動生態系統的可能性，期望能應用於商業及公共領域，包含未來智慧城市的智慧車隊管理。

Dr. I.P. Park 表示：「我們再度以跨產業合作作為重點，是因建立與擴充這類型生態系統，絕對需要跨領域的投入。在數位轉型時代下，團隊合作、集思廣益是構築美好生活的唯一關鍵。」

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【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【LG企業應用方案公司簡介】

LG 企業應用方案公司是值得信賴的合作夥伴，可為全球不同行業提供創新產品和解決方案。LG 擁有業界領先從 OLED 和 LED 顯示器到高效太陽能解決方案一系列獨特產品組合，是全球客戶中受人尊敬的品牌。 LG 的 IT 解決方案包括商用顯示器，筆電，投影機，雲端設備和醫療顯示器，其設計旨在最大程度地提高工作效率並為客戶帶來可觀的價值。如需更多 LG 企業解決方案資訊，請參考網站 www.LG.com/b2b.