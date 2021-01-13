【2021 年 01 月 13 日，台北訊】台灣 LG 電子感謝消費者長期以來的熱烈支持與好評，與消費者一同喜迎金牛年到來，於新春前推出 2021 年第一檔回饋活動 「樂迎金牛 春頌好禮」，與消費者一起省大錢過好年，並在農曆年前將家電除舊布新，迎接新春好運到！嶄新的一年開始即享 LG 智慧家電帶來的便利新生活，買就送多項超值好禮、滿額贈5G雙螢幕旗艦手機，同時再祭出1+1加碼送享受優質美好的生活，新春回饋超好康，千萬別錯過！ 即日起至 3月31日止， 凡購買 LG家電指定型號，即可兌換送 LG PuriCareTM超淨化大白空氣清淨機、Mini隨身淨空氣清淨機、雲朗觀光集團住宿券、夏慕尼禮券、全家禮物卡或寬庭寢具五件組等多項好禮。為與消費者共同喜迎金牛年，更祭出1+1新春回饋加碼送，凡購買CordZeroTM A9+快清式無線吸塵器指定型號並加購指定家電，加碼再送濕拖吸頭配件組。活動期間內，凡購買指定物聯網家電，只要達到指定金額就能將絕美 LG VELVET 雙螢幕 5G 手機帶回家！







不怕寒流超溫暖！買 LG 雙迴轉變頻空調指定型號送最新LG PuriCareTM口罩型空氣清淨機

冬季氣溫宛若雲霄飛車般忽冷忽熱，令人難以捉摸，今年冬天霸王級寒流更頻頻來襲，無論室內或戶外都相當寒冷，LG wifi雙迴轉變頻空調內建暖氣功能，讓家裡時刻都能感受到舒適感，透過Wi-Fi智慧聯網功能，不在家也能及時遠端遙控設定溫度、運作時間及喜好模式，輕鬆帶給家人最即時的呵護與照顧，一同溫暖過好年。 活動期間凡購買 LG wifi雙迴轉變頻空調指定型號，即可獲得最新LG PuriCareTM口罩型空氣清淨機乙台或夏慕尼餐券！



視覺饗宴超震撼！買 LG OLED 4K AI物聯網電視 指定型號贈高級住宿券或餐券

不論是守歲或是拜年，農曆新年期間家人齊聚一堂，觀賞新春特別電視節目或新年假期打電動宅起來，都是春節不可缺少的娛樂之一。LG OLED 4K AI物聯網電視搭載第三代 AI 影音處理晶片(α9)，提供身歷其境的影院級視聽饗宴，內建 Apple TV App、 NETFLIX 與 YouTube 等熱門影音應用程式，搭配 AI 語音滑鼠搖控器，一鍵智慧開啟，全家大小皆可享受優質、豐富且多元的娛樂影音內容。 活動期間凡購買 LG 語音物聯網電視指定型號，還可獲得雲朗觀光集團住宿券或陶板屋餐券等超值回饋。



超大空間食材保存超便利！LG InstaView™敲敲看門中門冰箱或直驅變頻對開冰箱優質好禮送

新春期間家人團聚用餐，需要準備大量宴客食材，食物保鮮顯得更為重要，最懂得主婦心聲的 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱除具備大容量外，只需輕敲鏡面玻璃面板兩下，即可將冰箱內部一覽無遺，不僅省去了開冰箱找食材的困擾，也大幅減少冷流外洩更達到節省能源的效果，輕鬆找尋並取出需要的食材及飲品。 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱不僅提升了做飯效率，更是居家生活的最佳幫手。 活動期間凡購買 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱及直驅變頻對開冰箱指定機型即可獲得 LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機 (WiFi遠控版)、LG PuriCare™Mini随身淨空氣清淨機或是全家禮物卡NT$1,000多項好禮。



全家衣物交給「它」超放心！ LG 「全方位衣物護理專家」專業衣物解決方案

LG 「全方位衣物護理專家」專業解決方案，輕鬆幫助消費者解放勞務，讓年節洗衣、曬衣不再是一大累人家事，LG TWINWashTM 雙能洗不僅具備大容量，還能將衣物分開洗滌更乾淨，上下一起洗不只省時更省空間！大量洗衣後使用LG 免曬衣乾衣機，大容量16公斤全新上市，雨天也能輕鬆烘乾寢具及大量衣物。LG styler® 蒸氣電子衣櫥利用獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術，以 60 度高溫消除 99.9% 的過敏原及細菌，回家後輕鬆將外出衣物和冬季外套掛進 LG styler® 蒸氣電子衣櫥擊退細菌塵蟎，讓衣物更潔淨之餘也帶給來最優質衣物護理。LG TWINWashTM 雙能洗、免曬衣乾衣機、及styler® 皆可搭配 LG ThinQ App連網操控，即時掌握洗程進度，乾淨清潔又放心。 活動期間凡購買 LG TWINWash™ 雙能洗指定型號、LG styler® 蒸氣電子衣櫥即送寬庭寢具五件組、全家禮物卡等好禮；購買除濕式免曬衣乾衣機+迷你洗衣機組合最高可獲全家禮物卡NT$2,000；買蒸氣滾筒洗衣機＋除濕式免曬衣乾衣機隨貨送堆疊固定架及兌換送全家禮物卡。

「空氣對策的解決專家」新年空氣超清新！年節大掃除再也不怕邊掃邊咳嗽

正值冬季空污高峰期，一年一度大掃除時擔心灰塵肆虐，總是口罩不離身。身為「空氣對策解決專家」的 LG 為消費者提出清掃時造成的過敏原及灰塵的解決方案。LG PuriCare 360° 空氣清淨機寵物功能加強版配備清淨循環扇，獨特寵物模式增強吸力集中氣流、毛髮專用濾網可拆洗好替換，360 度全方位為全家人及毛小孩帶來更乾淨的好空氣。 活動期間凡購買 PuriCare 360° 空氣清淨機寵物功能加強版和 LG PuriCare 360° 空氣清淨機HEPA13版等指定機型，可兌換送LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機、光觸媒HEPA13三合一高效率濾網(寵物功能增加版適用)、HEPA13三合一高效率濾網和移動式底座等多項好禮。



歲末除舊佈新超easy！LG CordZero™ 無線吸塵器/清潔機器人化身新年最佳好幫手

新年全家大小動起來一起整理居家環境，乾乾淨淨過好年，LG CordZero ThinQ™A9K系列濕拖無線吸塵器乾吸、濕拖同時完成，配備智慧雙旋濕拖吸頭及智慧自動供水系統，大掃除省時又省力，打掃馬上事半功倍；同樣具有濕拖功能的 LG CordZeroThinQ™ 濕拖清潔機器人結合 LG ThinQ APP 打破時間及空間限制，搭配全新防毛髮糾結刷頭直接和毛髮糾結說再見，輕鬆維持辛苦整理後的日常清潔。 活動期間凡購買 LG CordZeroThinQ™ A9K 系列 Wi-Fi 濕拖無線吸塵器、 LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器和 LG CordZeroThinQ™ 濕拖清潔機器人等指定機型，即可獲得英國潔居家清潔三件組、拋棄式抹布墊組和拋棄式抹布組、毛髮專用吸頭和高速震動除蟎吸頭等多項好禮。



1+1 新春超回饋！感謝消費者大力支持 貼心加碼再贈精美好禮

將全家打掃乾淨就是為了迎接嶄新的一年到來，LG CordZeroTM A9+快清式無線吸塵器，強勁吸力帶來前所未有的吸塵體驗！ LG 為體恤年節掃除辛勞，特別貼心祭出「1+1 新春回饋加碼送」活動，給予廣大消費者最暖心的支持。 活動期間凡購買 CordZeroTM A9+ 快清式無線吸塵器指定型號並加購建議售價 $15,000(含)以上的 LG 指定型號家電，加碼送濕拖吸頭配件組(價值$6,000)。





新春超亮麗！絕美 5G 手機大方送！活動期間滿額送LG VELVET 雙螢幕 5G 手機！

除以上「買就送」多項超值好禮優惠、加碼贈活動外， LG 在新春期間要與消費者一起拿好禮、亮麗過好年，消費滿額即可獲得 LG VELVET 雙螢幕 5G 手機，讓消費者新年換新機討個好兆頭。在春節期間和家人一起5G 飆網超過癮，金牛年的開始就用絕美手機亮麗 2021 一整年。 活動期間凡購買 LG 指定物聯網家電，單張發票總金額達 NT$ 15 0,000 即贈 LG VELVET 雙螢幕 5G 手機乙支。



LG 樂迎金牛 喜頌好禮 新年第一檔超值回饋活動



▪活動日期： 2021/01/01-2021/03/31

▪活動內容:

▪買指定家電送指定好禮

▪單筆發票滿額 15 萬送 LG VELVET 5G 雙螢幕手機

▪買 CordZeroTM A9+快清式無線吸塵器加購建議售價$15,000(含)以上的 LG 指定型號家電，就送濕拖吸頭配件組

▪活動網站：https://www.lg.com/tw/2021cny

▪贈獎方式：詳情請見活動網站

隨貨送：購買指定型號即獲好禮 兌換送：採回函申請或線上申請二選一 備註：回函需於2021/04/30前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2021/04/30 23:59前於活動網站登錄

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。