【2020 年 01 月 19 日，台北訊】 台灣 LG 電子長期以來深耕在地，秉持一貫服務熱忱，滿足顧客需求及期望，以追求顧客滿意為目標努力不懈。LG 繼 2010 年榮獲 ISO 9001:2015 國際驗證，持續透過國際通用的品質管理系統，維持企業提供之產品與售後服務品質，今 (19) 日台灣 LG 電子以能夠即時且完善地處理顧客需求，實現優異服務品質，宣布榮獲 ISO 10002:2018 客訴管理驗證，為全球第一家獲得 SGS 服務品質國際雙驗證的家電品牌。LG 深入了解消費者需求與期望，重視產品售後服務及消費者心聲，持續提供消費者最優質的全心服務。







優異服務再續 業界第一高品質服務 ISO 國際雙驗證肯定

台灣 LG 電子售後服務採直營管理，提供最完整高品質的體驗，不僅獲得消費者給予的高度肯定，更榮獲 ISO 9001：2015 國際管理品質驗證以及 ISO 10002 : 2018 國際客訴管理驗證，為家電服務業界唯一獲得雙驗證的企業。LG 建立系統化及效率化的客戶抱怨標準，同時提供給顧客透明及多元化的申訴管道。此次通過 ISO 10002:2018 客訴管理驗證，展現 LG 堅持提供最高品質服務的承諾。顧客申訴過程上，以客戶為中心、一致性、系統化且負責任的態度，快速了解客戶需求，誠心處理顧客抱怨，達成顧客滿意且完善的服務體驗。









次世代的服務維修中心 嶄新主動高品質服務服務

為提供更好的購買與售後服務體驗，LG 領先業界改造各直營服務中心，結合新資訊、新體驗、新知識分享概念，自 2019 年起於台北、高雄及台中打造「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，結合 AIoT 產品體驗與售後服務，提供創新體驗與完整 AIoT 智慧生活佈局。全台也增設多達 10 處直營服務據點及客戶服務中心，讓消費者可以隨時享受最尊榮便利的服務。

LG Careship 提供全方位售後體驗 歡慶通過雙驗證 全面8折起

LG 致力於提供高效率、高品質的服務，除了傾聽客戶需求外，也推出 LG 產品尊榮服務 LG Careship，包含尊榮大使到府服務、以及全方位尊榮養護方案等多元服務，主動持續提供完整售後體驗。尊榮大使服務針對購買特殊或特定產品機種的消費者，提供到府產品使用教學，同時協助家用物聯網 LG ThinQ App 設定；全方位尊榮養護方案提供多項付費加值方案，客戶可預約 LG 專業人員進行產品檢測清潔，包含洗衣機筒槽清潔、冷氣清潔、空氣清淨機與清潔機器人耗材更換等專屬保養方案。

2021 年 LG 擴大服務範圍，推陳出新各項尊榮養護方案，透過全方位的主動式服務，提供更貼心、完善的體驗。 為慶祝 LG 通過 ISO 雙認證，即日起至 2021/3/31，LG 全方位尊榮養護方案新春特惠價 8 折起 ，新的一年汰舊佈新，由 LG 專業人員清潔保養，使家電保持最佳效能煥然如新，全家安心清淨體現質感生活，歡迎消費者利用LG官網申請，敬請把握機會！更多 LG 原廠產品加值服務，詳情請見 LG 官網售後服務公告

( https://www.lg.com/tw/support/announcements )。









【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。





