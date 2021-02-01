【2021 年 02 月 01 日，台北訊】 LG電子 (LG) 公布最新 2020 年度財報，整體表現相當亮眼，營收達 63.26 兆韓圜（564.5 億美元），營業利益創下 3.20 兆韓圜（28.5 億美元）的新高紀錄，較 2019 年成長 31.1%，主要受惠於頂級家電和OLED電視銷售成長，以及車用零組件解決方案的亮眼表現。

2020年第四季營收為 18.78 兆韓圜（167.6 億美元），較 2019 年同期增加 16.9%，比照上一季成長 11%。儘管受到新冠肺炎疫情影響，LG 第四季營業利益仍達到 6,502億韓圜（5.8019 億美元）的佳績，與2019年同期相比巨幅成長 539%。

展望 2021 年，雖然新冠肺炎疫情及全球經濟的緩慢復甦仍堪憂，但 LG 期盼全球經濟能在各國的健全財政政策，以及疫苗接種計畫順利推行的情況下順利恢復。而 LG 今年的目標則是將 AI、5G、物聯網和行動服務等核心技術廣泛應用於各領域業務。

2020 對 LG 生活家電暨空氣解決方案事業部而言是豐收的一年，營收創 22.27 兆韓圜（198.7 億美元）新高，較 2019 年成長 3.5%，營業利益為 2.35 兆韓圜（21.0 億美元），同樣刷新紀錄，主要銷售動能來自新類別的家電產品，以及韓國的家電租賃業務。第四季營收達 5.54 兆韓圜 （49.4 億美元），與 2019 年同期相比增加 20%，為公司歷年來同季中表現最優異的一年，而南韓、北美和歐洲市場營收年成長更達到雙位數。

LG 家庭娛樂事業部於 2020 年營收為 13.18 兆韓圜 （117.6 億美元），營業利益達 9,697 億韓圜（8.6529 億美元），相較 2019 年增加 22.9%。第四季營收達 4.28 兆韓圜（38.2 億美元），比照 2019 年同期成長 7.9%，較上一季上揚 16.7%。季度營業利益更達 2,045.0 億韓圜（1.8248 億美元），主要受惠於北美和歐洲市場銷售量成長。

LG 行動通訊事業部公布 2020 年營收總計為5.22 兆韓圜（46.6 億美元）。其中第四季營收達 1.39 兆韓圜（12.4 億美元），與 2019 年同期相比增加 4.9%，但由於 4G 晶片短缺和高階智慧型手機海外銷售遲緩，較上一季衰退 9.2 %。全年營業損失為 8,412 億韓圜 （7.5063 億美元），反映出為了旗艦機種而增加的行銷投資，但因生產效率提升有助減少固定成本，部分損失已被抵銷。

LG 車用零組件解決方案事業部 2020 年營收總計 5.80 兆韓圜（51.8 億美元），較 2019 年成長 6.1 %。第四季營收達 1.91 兆韓圜（17.1 億美元），與 2019 年同期相較上升 41.3%，主要受到北美和歐洲等主要汽車市場需求回溫，以及新專案銷售增加挹注等影響。第四季營業損失僅 20 億韓圜（178 萬美元），表現與 2019 年同期及上一季相比明顯改善，主要為2020 年下半年市場需求復甦刺激銷售，加上成本管理有所改善所致。

LG 企業解決方案事業部 2020 年營收為 6.01 兆韓圜 （53.6 億美元），營業利益達 4,578.8 億韓圜（4.0851 億美元），因遠距辦公和線上教學帶動 IT 產品需求增溫而受惠。第四季營收達 1.51 兆韓圜（13.5 億美元），較 2019 年同期上升 4.8%；營業利益為 703 億韓圜（6,273 萬美元），相比2019 年同期表現衰退，因主要零組件價格上漲和全球物流成本增加所致。隨著全球需求復甦，資訊顯示器市場預計將回溫，而 IT 產品需求也持續看增。此外，受惠於幾大已開發市場對再生能源的需求增加，太陽能模組業務的未來表現也備受看好。



2020 年第四季匯率說明

LG 電子公布之未經審計季度財務報表係以國際財務報導準則公報 (IFRS) 為基準編制，為期共三個月，至 2020 年 12 月 31 日截止。韓圜 (KRW) 金額按照相應季度三個月之平均匯率換算為美元 (USD)，1 美元兌換 1,120.66 韓圜。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。