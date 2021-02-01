We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 公布 2020 年度財報
第四季營收和營業利益雙歷史創新高 2020獲利創下嶄新紀錄
【2021 年 02 月 01 日，台北訊】 LG電子 (LG) 公布最新 2020 年度財報，整體表現相當亮眼，營收達 63.26 兆韓圜（564.5 億美元），營業利益創下 3.20 兆韓圜（28.5 億美元）的新高紀錄，較 2019 年成長 31.1%，主要受惠於頂級家電和OLED電視銷售成長，以及車用零組件解決方案的亮眼表現。
2020年第四季營收為 18.78 兆韓圜（167.6 億美元），較 2019 年同期增加 16.9%，比照上一季成長 11%。儘管受到新冠肺炎疫情影響，LG 第四季營業利益仍達到 6,502億韓圜（5.8019 億美元）的佳績，與2019年同期相比巨幅成長 539%。
展望 2021 年，雖然新冠肺炎疫情及全球經濟的緩慢復甦仍堪憂，但 LG 期盼全球經濟能在各國的健全財政政策，以及疫苗接種計畫順利推行的情況下順利恢復。而 LG 今年的目標則是將 AI、5G、物聯網和行動服務等核心技術廣泛應用於各領域業務。
2020 對 LG 生活家電暨空氣解決方案事業部而言是豐收的一年，營收創 22.27 兆韓圜（198.7 億美元）新高，較 2019 年成長 3.5%，營業利益為 2.35 兆韓圜（21.0 億美元），同樣刷新紀錄，主要銷售動能來自新類別的家電產品，以及韓國的家電租賃業務。第四季營收達 5.54 兆韓圜 （49.4 億美元），與 2019 年同期相比增加 20%，為公司歷年來同季中表現最優異的一年，而南韓、北美和歐洲市場營收年成長更達到雙位數。
LG 家庭娛樂事業部於 2020 年營收為 13.18 兆韓圜 （117.6 億美元），營業利益達 9,697 億韓圜（8.6529 億美元），相較 2019 年增加 22.9%。第四季營收達 4.28 兆韓圜（38.2 億美元），比照 2019 年同期成長 7.9%，較上一季上揚 16.7%。季度營業利益更達 2,045.0 億韓圜（1.8248 億美元），主要受惠於北美和歐洲市場銷售量成長。
LG 行動通訊事業部公布 2020 年營收總計為5.22 兆韓圜（46.6 億美元）。其中第四季營收達 1.39 兆韓圜（12.4 億美元），與 2019 年同期相比增加 4.9%，但由於 4G 晶片短缺和高階智慧型手機海外銷售遲緩，較上一季衰退 9.2 %。全年營業損失為 8,412 億韓圜 （7.5063 億美元），反映出為了旗艦機種而增加的行銷投資，但因生產效率提升有助減少固定成本，部分損失已被抵銷。
LG 車用零組件解決方案事業部 2020 年營收總計 5.80 兆韓圜（51.8 億美元），較 2019 年成長 6.1 %。第四季營收達 1.91 兆韓圜（17.1 億美元），與 2019 年同期相較上升 41.3%，主要受到北美和歐洲等主要汽車市場需求回溫，以及新專案銷售增加挹注等影響。第四季營業損失僅 20 億韓圜（178 萬美元），表現與 2019 年同期及上一季相比明顯改善，主要為2020 年下半年市場需求復甦刺激銷售，加上成本管理有所改善所致。
LG 企業解決方案事業部 2020 年營收為 6.01 兆韓圜 （53.6 億美元），營業利益達 4,578.8 億韓圜（4.0851 億美元），因遠距辦公和線上教學帶動 IT 產品需求增溫而受惠。第四季營收達 1.51 兆韓圜（13.5 億美元），較 2019 年同期上升 4.8%；營業利益為 703 億韓圜（6,273 萬美元），相比2019 年同期表現衰退，因主要零組件價格上漲和全球物流成本增加所致。隨著全球需求復甦，資訊顯示器市場預計將回溫，而 IT 產品需求也持續看增。此外，受惠於幾大已開發市場對再生能源的需求增加，太陽能模組業務的未來表現也備受看好。
2020 年第四季匯率說明
LG 電子公布之未經審計季度財務報表係以國際財務報導準則公報 (IFRS) 為基準編制，為期共三個月，至 2020 年 12 月 31 日截止。韓圜 (KRW) 金額按照相應季度三個月之平均匯率換算為美元 (USD)，1 美元兌換 1,120.66 韓圜。
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
- 上一步
- 下一步
「1/15~1/18加入LG會員 抽施華洛世奇水晶相框」<br>得獎公告 01/02/2021
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-2020-financial-report.html isCopied
paste