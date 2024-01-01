非常感謝您對LG手機產品的支持

我們近期對業務的結構和核心技術進行了全面審視，最終決定關閉我們的手機業務，以探索和發展讓未來更具競爭力。



我們深感惋惜，與多年來一直給予信任和支持的客戶分享此遺憾的消息。

請諒解，為了跟上產業變化並專注於研發未來技術，這是一個艱難且無法避免的決定



LG手機產品仍會根據每個國家的分佈情況持續運作一段時間

同時也會依相關規定繼續提供客戶服務，避免造成客戶不便



LG電子未來會將重點放在其核心業務，並會持續不斷提供讓生活更美好的創新產品和服務。



更多相關詳細信息，請參閱常見問與答

https://www.lg.com/tw/mobile-devices/mc-announcement