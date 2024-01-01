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其他公告
客戶專屬重要訊息
- 1. 配合財政部要求及推行，本公司已於中華民國107年1月1日起，全面實施電子發票開立作業。
- 2. LG同意之促銷活動：
- • 所有LG公司同意之促銷活動皆須有[Promotion No.]，辦法亦列於網路公告或通知書內，若無，即為個人行為，LG公司概不予承認。
- • 每月初，LG公司皆會E-mail或紙本方式提供當月LG同意之促銷活動明細供客戶確認並予以回覆。
- • 客戶需於促銷活動結束後5日內，向LG業務人員提出補助金額；逾期視同放棄該筆獎勵。
- • 活動結束後，客戶需於3個月內請款完畢，未於時間內請款視同放棄，不可再向本公司追溯該筆費用。
- 3. 客戶帳款支付方式 (以匯款為主) ：
- • 客戶滙款至LG公司：指定帳戶。
- • 如若匯款帳戶變更，LG公司會另函掛號正式通知並於官網公告，絶不會單僅透以電話或Email通知變更。
- • 客戶如接獲匯款帳戶變更通知，敬請務必再次向LG公司財務長致電確認，請勿輕信，以免影響帳款支付。
- 4. 詢證函：每半年寄發，目的為確認雙方應收(付)帳款金額一致性，金額包括購買產品之應付金額與LG同意之銷售折讓金額。
- • 每年1月：去年度12/31日應收(付)帳款金額。
- • 每年7月：上半年度06/30日應收(付)帳款金額。
智慧手機業務重要訊息
非常感謝您對LG手機產品的支持
我們近期對業務的結構和核心技術進行了全面審視，最終決定關閉我們的手機業務，以探索和發展讓未來更具競爭力。
我們深感惋惜，與多年來一直給予信任和支持的客戶分享此遺憾的消息。
請諒解，為了跟上產業變化並專注於研發未來技術，這是一個艱難且無法避免的決定
LG手機產品仍會根據每個國家的分佈情況持續運作一段時間
同時也會依相關規定繼續提供客戶服務，避免造成客戶不便
LG電子未來會將重點放在其核心業務，並會持續不斷提供讓生活更美好的創新產品和服務。
更多相關詳細信息，請參閱常見問與答
https://www.lg.com/tw/mobile-devices/mc-announcement